8M: Inmujeres evalúa compromisos y define agenda 2026

Inmujeres prepara un 8M enfocado en rendición de cuentas, violencia digital y nuevos desafíos en igualdad, con evaluación de compromisos estatales y metas hacia 2026.



Inmujeres proyecta un 8M de rendición de cuentas y nuevos desafíos en igualdad

La Dra. Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, detalló la hoja de ruta hacia el Día Internacional de la Mujer. El foco estará puesto en evaluar los 90 compromisos asumidos por el Gobierno, el abordaje de la violencia digital y la mejora de las condiciones en los centros de atención.

De cara a un nuevo 8 de marzo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se prepara para una jornada que combinará la movilización social con la gestión pública. En entrevista, la Dra. Mónica Xavier, titular del instituto, adelantó que la fecha marcará un hito de rendición de cuentas sobre las políticas de género implementadas desde el inicio de la actual administración.

Rendición de cuentas y metas 2026

Xavier relató los detalles hacia esta fecha: “Hacia el 8 de marzo estamos trabajando en función de los compromisos que el gobierno asume el 8 de marzo del 2025, a muy pocos días de haber asumido el gobierno nacional como primer acto oficial se realizó el acto conmemorativo del 8 de marzo, allí se dispusieron 90 compromisos de todos los ministerios para avanzar en políticas que removieran obstáculos o que promovieran determinadas políticas específicas. Necesitamos rendir cuenta de estos compromisos, algunos tenían la temporalidad del año, otros son líneas de trabajo para todo el periodo. Haremos esta rendición de cuentas, veremos en que avanzamos, qué dificultades impidieron hacerlo, y también renovar compromisos con otras medidas hacia el 8 de marzo del 2026. Esto es recoger una práctica de los gobiernos del Frente Amplio, la de rendir cuentas de en qué cosas el Estado uruguayo logra en función de un norte de igualdad, mejorar. Tenemos además la participación como Estado uruguayo en la CSW, la comisión que evalúa la condición socioeconómica de las mujeres a nivel de Naciones Unidas.

Tenemos múltiples instancias en todo el país propias del Instituto Nacional de la Mujer, y otras tantas impulsadas desde el gobierno en donde vamos a estar participando. Creo que este es un mes que moviliza muchas fuerzas sociales, nosotros en particular el 8 de marzo hemos decidido que es exclusivamente para las marchas en todo el país. Un día después se realizará el acto institucional, porque nos parece que es bueno reivindicar a las fuerzas de la sociedad simbólica en esta fecha donde por supuesto vamos a estar participando sin lugar a dudas”.

Contra la violencia digital: Una ley modelo para la región

Uno de los puntos clave en la agenda inmediata es la presentación, este 25 de febrero, de la Ley de Referencia de la Violencia en el Ámbito Digital. Basada en la Convención de Belém do Pará, esta iniciativa busca establecer estándares para frenar agresiones en entornos virtuales, un problema que afecta especialmente a jóvenes y adultas mayores (fraudes).

“El 25 de febrero tenemos una instancia muy importante, la presentación de la Ley de Referencia de la Violencia en el ámbito digital para la región. Las américas y el caribe tenemos una convención contra la violencia hacia las mujeres La Convención de Belém do Pará (1994) es el tratado interamericano fundamental que define la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, abarcando agresiones físicas, sexuales y psicológicas en ámbitos públicos y privados. Obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Esta convención tiene un órgano de elaboración de leyes marco, que se aprobó en el mes de diciembre y tiene que ver con estándares para la violencia en el ámbito digital, este tema está siendo muy vertiginoso en su desarrollo. Las desigualdades estructurales como son la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes que se constata en otros espacios también se reproducen en el ámbito digital. Esta ley modelo va a ser presentada por la experta de la región, Patricia Mejía y la experta Nacional, Alicia Guedes. Estaremos compartiendo esta experiencia al más amplio espectro de participantes, intentando que la Ley modelo no se agote en el proceso legislativo únicamente sino que otros espacios reguladores de la cuestión digital, también acompañen este proceso de adaptación, en función de que podamos tener como país una respuesta para situaciones de violencia que todos vemos con mucha claridad, con énfasis en nuestras mujeres jóvenes, pero también como crece el fraude y otras modalidades que afectan a nuestras mujeres adultas mayores”.

INMUJERES

Inmujeres preside tres Consejos por Ley, el Consejo Consultivo de Violencia, el Consejo de Género y el Consejo de Trata. Allí participa el Estado y sociedad civil incorporada. En el año 2025 se reactivó el funcionamiento de los tres consejos con comisiones de trabajo específicas. En estos tiempos se encuentran definiendo planes hacia el año 2030, cada uno de ellos tiene especificidad y también dialogan entre sí y con otros planes del resto del Estado Uruguayo. Todos los ministerios tienen políticas definidas de perspectiva de género y trabajan en acciones hacia las mujeres.

El Instituto Nacional de la Mujer tiene 38 servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, y atiende en 20 servicios a varones agresores, portadores en general de tobilleras los cuales son derivados por el Poder Judicial. Asimismo se dirigen cinco casas con diferentes especificidades, para mujeres en extrema violencia o en caso de violencia moderada, ellas y sus hijas e hijos.

“Tenemos la necesidad de que estos servicios puedan estar consolidados, hemos tenido algunas dificultades durante este tiempo. Son servicios que están en co-gestión con organizaciones de la sociedad civil. Allí hay una serie de cosas a mejorar en cuanto a remuneración y a rendir cuentas.

Para finalizar Xavier resaltó una consigna: “Perspectiva de Género es un compromiso de Estado, continuamos insistiendo y lo renovamos en todo momento desde la institucionalidad. Y una segunda consigna nuestra es: Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Este no es solamente un tema de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto”.

