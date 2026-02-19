8M en Salto: proyectan un hogar para mujeres víctimas

La Intendencia de Salto impulsa un refugio para mujeres víctimas de violencia y presenta agenda por el 8M con actividades culturales y acciones en zonas rurales.



8M en Salto: Intendencia proyecta la creación de un hogar para mujeres víctimas de violencia

La Coordinación de Género busca implementar un refugio de breve estadía y enfoca su agenda de marzo en la descentralización rural y el protagonismo de las artistas locales.

De cara a un nuevo mes de movilizaciones y actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Intendencia de Salto, a través de su Coordinación de Género, avanza en una planificación estratégica que tiene como eje central una demanda histórica: la creación de un refugio para mujeres en situación de violencia.

En este sentido Adriana Miraballes, coordinadora departamental de Género de la Intendencia de Salto, quien supo ocupar el cargo de representatividad departamental del Instituto Nacional de la Mujer en el periodo pasado, se encuentra en un trabajo arduo de planificación estratégica.

HOGAR PARA MUJERES

La coordinación de género de la Intendencia de Salto está suscrita al área de desarrollo social, las líneas de trabajo están desarrollándose en este momento y a la espera de aprobaciones presupuestarias. Esta situación genera gran expectativa, puesto que desde la coordinación de género se pretende abarcar un objetivo ambicioso, la creación efectiva de un refugio para mujeres en situación de violencia de género.

“Tanto desde mi rol en mi anterior función como referente de Inmujeres, como el que asumo ahora, mi meta es que las mujeres en situación de riesgo, situaciones de violencia, cuenten con un lugar de protección, de contención, osea, una casa de breve estadía. Ya tenemos todo armado, protocolos y todo lo que implica el funcionamiento de una casa, estamos pendientes del tema presupuestal”.

Ampliación de la cobertura

En otra línea importante que se lleva adelante desde Género, está la de la búsqueda de protección de mujeres que son víctimas de violencia de género por parte de otros masculinos no siendo exclusivamente sus parejas o exparejas, ya que estas quedaban aisladas de cualquier política.

“Buscamos resguardar a mujeres mayores de edad que viven situaciones de violencia que quedaban por fuera del vínculo de pareja. Nosotras desde este lugar estamos trabajando, todavía sin equipo, pero en conjunto con Guillermina Sirio, que trabaja en el área de discapacidad, hacemos un abordaje de esas situaciones, acompañamos, orientamos, asesoramos y coordinamos con otros equipos a los que referimos a estas personas en torno a la situación. Esto nos parece importante ya que era una carencia que tenía Salto”.

Cultura y visibilidad en la Costanera

En el mes de marzo se realizarán actividades en torno al mes de la mujer, las impulsadas desde Género tendrán la particularidad de no opacar otras acciones de la sociedad civil, ni de otras instituciones.

Miraballes expresó en este sentido: “Estamos haciendo una actividad que me la habían planteado mujeres cantautoras salteñas con el argumento de que para todas las actividades musicales locales siempre se contrata a varones y la mujer tiene muy poca visibilidad, en esto del arte de cantar y componer hay un montón de mujeres a las que se les da visibilidad fuera de Salto. En el marco del derecho al ocio, para que el 8 de marzo no sea solamente un día de reclamo y de reivindicación, sino también de recreación y esparcimiento. En el escenario de costanera norte vamos a hacer un festival que contará con cuatro cantautoras salteñas de diferentes géneros. Va a cerrar la voz femenina de La Tabaré, Pamela Cattani”.

Año a año la intención es ir fortaleciendo este tipo de eventos complementando la marcha reivindicativa.

El 8 de marzo todas las mujeres que viajen en transporte departamental tendrán el boleto gratuito.

Durante todo el mes de marzo se plantean distintas propuestas, sin dejar de reivindicar la lucha, las brechas salariales y lo que implica en sí el 8 de marzo.

Se realizarán actividades descentralizadoras en zonas rurales como Sarandí de Arapey y Villa Constitución, las cuales convocarán a mujeres de los entornos.

En la ciudad se pretende realizar acciones distintas a las de siempre.

Agenda de marzo: Transporte y descentralización

Como parte de las acciones conmemorativas, la Intendencia confirmó que:

Boleto gratuito: El 8 de marzo, todas las mujeres podrán utilizar el transporte urbano departamental sin costo.

Descentralización: Se realizarán actividades en zonas rurales como Sarandí de Arapey y Villa Constitución, buscando integrar a las mujeres de todo el territorio.

Reivindicación: Durante todo el mes se mantendrán espacios de debate sobre la brecha salarial y los desafíos pendientes en materia de equidad de género.

