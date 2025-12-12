8 jugadores para el estreno absoluto

- espacio publicitario -

⚽ La duda está abierta: Nahuel Machado a la selección… o no

La selección en manos de Rony Guzmán Costa, con la mira apuntando al Campeonato del Litoral Norte, y Salto debutando el sábado 17 de enero frente a Tacuarembó en el estadio «Ing. Raúl Goyenola». Un total de 23 futbolistas convocados, de acuerdo a la información oficial revelada el pasado miércoles a la mañana, cuando se produjo el lanzamiento del nuevo ciclo.

Más allá de los nombres expuestos públicamente, asoma una duda: la de NAHUEL MACHADO. Ocurre que el volante de Ferro Carril viene registrando una evolución de la dolencia física en el empeine del pie, a tal punto que al momento de retornar no siempre soportó los 90 minutos.

Bien concretos: Nahuel necesita de un tiempo para plasmar un mejoramiento total y, frente a ello, cabe la interrogante si definitivamente será uno más o queda sin efecto la convocatoria.

Hay que hablar de una duda abierta.

📝 LOS OCHO QUE DEBUTAN

De los 23 futbolistas citados para el núcleo mayor, un total de 8 estarán debutando en la selección salteña. Solo hay que tenerlos en cuenta.

🧤 UN GOLERO

Leandro Fagúndez (Ceibal).

🛡️ TRES DEFENSAS

Luciano Araújo (Salto Nuevo)

Alejandro García (Ferro Carril)

🏃 UN VOLANTE

Ariel Rivero (Ceibal).

🎯 LOS TRES DELANTEROS

Nicolás Arbiza (Nacional)

Javier Alvarez (Salto Uruguay)

Agustín Alvez Da Silva (Gladiador)

🛬 Tres argentinos con la de Salto

El inicio del ciclo preparatorio para el combinado mayor, tratándose de aquellos jugadores que no pertenecen a equipos que serán protagonistas de la definición del Campeonato Salteño. De esa nómina de 23 jugadores, la peculiaridad está planteada desde el momento que tres argentinos se suman: Alexis Rodríguez (Salto Nuevo), Alejandro «Chino» García (Ferro Carril), y Javier Alvarez (Salto Uruguay).

En el caso de Rodríguez, fue su segunda temporada en Salto Nuevo, mientras García llegó a Ferro Carril en este 2025, para convertirse en uno de los defensores de mayor regularidad en el equipo de la franja.

Si de Javier se trata, se enroló este año en Salto Uruguay, en posición de centrodelantero. En el caso de Nicolás Arbiza, con estreno absoluto y oriundo de Bella Unión.

🏥 ¡Está bueno! El deporte tiene que celebrar: Salto con una Asociación de Kinesiólogos

Los que llegaron a esta condición profesional de Kinesiólogos es porque estudiaron, porque desarrollaron un ciclo de aprendizaje. Después de todo, la kinesiología sabe de su propio avance en el mundo y Salto no es la excepción.

Los nuevos profesionales y la suma de ellos para integrar la Asociación de Kinesiólogos. Lo del título se asocia a la realidad, porque Salto bien que tendría que celebrar esta nueva buena y con el deporte capaz de tener el beneficio de ese servicio.

En un tiempo donde el factor lesiones es cosa puntual, con el fútbol en una primera línea de fuego, hay que suponer que los profesionales de la kinesiología podrán sumarse a la Liga, a los clubes, a aquellos ámbitos donde la necesidad está planteada en esa dirección.

En la presidencia de la asociación, Álvaro Lapeira, de fecunda trayectoria en los últimos años y de última designado como uno más en el Cuerpo Técnico de la selección de las Colonias Agrarias, tanto a nivel de juveniles como de mayores.

Puede descubrirse en la nómina directriz a Héber «Cabeza» Martínez, hasta hace algunas semanas atrás uno más en el plantel de Arsenal, después de pasar por equipos del medio y por la selección salteña.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la integración.

📚 La trayectoria educativa

Un título en Kinesiología es un programa académico que estudia el movimiento, el rendimiento y la función humana. Integra conocimientos de diversas disciplinas, como anatomía, fisiología, biomecánica, psicología, neurociencia y nutrición, para comprender a fondo cómo se mueve y funciona el cuerpo humano.

Este título está diseñado para explorar los principios de la actividad física y su impacto en la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades.

Los programas de kinesiología suelen ofrecer diversas especializaciones, como ciencias del ejercicio, educación física, rehabilitación, educación para la salud pública y gestión deportiva. Estas especializaciones permiten a los estudiantes adaptar su formación a objetivos profesionales específicos en promoción de la salud, consultoría de fitness y bienestar, entrenamiento deportivo y servicios de rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional, terapia física, asistencia física).

