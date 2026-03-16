65 años después

Resonante triunfo de Río Negro en Paysandú

Un histórico triunfo logró en la jornada de ayer la selección de Río Negro en esta llave frente a Paysandú, en el marco de la Copa Nacional de Selecciones. El conjunto rionegrino se impuso en el Estadio Artigas y rompió una racha negativa de más de seis décadas sin poder ganar en suelo sanducero.

No fue un partido más. La victoria significó terminar con un maleficio de más de 60 años sin triunfos en la capital sanducera, un dato que rápidamente tomó relevancia entre quienes llevan registros y estadísticas del fútbol del interior.

El resultado adquiere aún mayor dimensión al recordar que la última vez que Río Negro había ganado en Paysandú fue el 28 de enero de 1961, cuando también se impuso 2 a 1, en aquella ocasión con dos goles del recordado Yamandú Fiorelli.

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La jornada terminó siendo doblemente positiva para el fútbol rionegrino, ya que a primera hora la selección juvenil de Río Negro Interior también derrotó a Paysandú, completando así un domingo perfecto para la delegación visitante.

De esta manera, las dos selecciones sanduceras cayeron en su propio estadio, un resultado que complica sus aspiraciones de clasificación a las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones en ambas categorías.

Para Río Negro, en cambio, el triunfo no solo significa tres puntos importantes, sino también una victoria que quedará marcada en la historia del fútbol del litoral.

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