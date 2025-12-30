2026 inicia con baja al 28% de descuento de IMESI

El año 2026 comenzará con una noticia amarga para los propietarios de autos a combustión de Salto y todo el litoral. Una resolución oficial confirmó lo que muchos temían sobre los beneficios fronterizos.

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó la Resolución N.º 2327/2025. Allí se ajustó a la baja la reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI).

Esta medida afecta directamente a la venta de naftas en estaciones de servicio. Específicamente, aquellas ubicadas en un radio de 20 kilómetros de los pasos de frontera.

Hasta este miércoles 31 de diciembre, el descuento vigente será del 33%. Sin embargo, desde el 1º de enero, el beneficio caerá al 28% en la frontera con Argentina.

Para la frontera con Brasil, el descuento se fijó en un 27%. La decisión administrativa generó inmediata preocupación en el comercio local y los usuarios.

Los nuevos números en el surtidor

El impacto en el precio final será notorio para los salteños. El litro de nafta costará más caro en los surtidores locales a partir del jueves.

Si tomamos los valores actuales como referencia, el cálculo es claro. La nafta Súper 95 tiene hoy un precio de venta al público de $ 78,02.

Con el descuento actual del 33%, el litro queda en aproximadamente $52,27. Pero con la nueva rebaja del 28%, el precio saltaría a $ 56,17.

Esto representa un aumento real de casi 4 pesos por litro para el consumidor de frontera. En un tanque lleno de 40 litros, la diferencia supera los $ 150.

Para la nafta Premium, que hoy cuesta $ 80,48, el escenario es similar. Con el nuevo descuento del 28%, el valor quedaría en $ 57,94.

La brecha con Argentina sigue vigente

La medida llega en un momento donde la diferencia cambiaria sigue siendo un factor clave. Cruzar el puente sigue siendo tentador para muchos conductores.

En la vecina orilla, los precios mostraron variaciones recientes. En Entre Ríos, la nafta Súper supera los 1.700 pesos argentinos.

Considerando el tipo de cambio actual (1 peso argentino = 0,028 pesos uruguayos), el litro en Argentina cuesta unos $ 47,6 uruguayos.

La diferencia es considerable. Incluso con el descuento del IMESI en Salto ($56,17), la nafta argentina sigue siendo, en promedio, $ 8,57 más barata por litro.

En el caso de la nafta premium (Infinia), el precio vecino ronda los 1.890 pesos argentinos. Esto equivale a unos $ 53 uruguayos.

Comparado con los $ 57,94 que costará en Salto con el beneficio, la brecha es de casi 5 pesos a favor de Argentina.

Este escenario amenaza con incentivar nuevamente el cruce vecinal para cargar combustible. Esto perjudicaría directamente a las estaciones de servicio locales.

Un alivio mínimo en el precio base

Mientras se digiere el recorte del IMESI, se espera otra definición. El Poder Ejecutivo debe fijar el precio base de los combustibles para enero.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) presentó su informe mensual. Los datos sugieren una baja marginal en los costos de importación.

Según la Ursea, la nafta Súper debería bajar apenas $ 0,20 por litro. El precio pasaría de $78,02 a$ 77,79.

Para el gasoil, la baja sugerida es mayor. El informe indica una posible reducción de $ 0,90 por litro.

Sin embargo, esta posible baja de 20 centésimos en la nafta no compensa en absoluto la pérdida del beneficio del IMESI.

El aumento real por el recorte del descuento es muy superior a la rebaja técnica sugerida. El saldo final será negativo para el bolsillo de los fronterizos.

Se espera que el gobierno comunique oficialmente los nuevos precios base en las próximas horas.

Fuerte rechazo político desde Salto

La noticia no tardó en generar repercusiones políticas. El diputado por Salto, Horacio de Brum, fue el primero en alzar la voz.

El legislador utilizó sus redes sociales para criticar duramente la medida. Calificó la resolución como una “mala noticia para el litoral”.

De Brum analizó el impacto directo en la economía familiar. Aseguró que esta decisión sigue encareciendo el costo de vida de todos los salteños.

El diputado apuntó contra la gestión económica nacional. Denunció que el gobierno tiene un «afán recaudatorio» que no conoce límites.

También cuestionó la oportunidad de la medida. Lamentó que se aprovechen las fiestas tradicionales para golpear el bolsillo de los trabajadores. Finalmente, de Brum marcó su postura contraria a la resolución. Sostuvo que la misma carece de fundamento técnico y solo busca recaudar más.

