20° Edición Regional de Llamadas al Puerto: 12 agrupaciones desfilarán el 21 de febrero en Salto

El próximo sábado 21 de febrero, la ciudad de Salto vivirá una noche muy especial con la realización de la 20° edición regional de Llamadas al Puerto, uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural salteño.

Serán 12 las agrupaciones que participarán de esta edición histórica, cinco de ellas provenientes de distintos puntos del país y siete representando al candombe local, consolidando así un espectáculo que reunirá a cientos de artistas en escena y que volverá a llenar de ritmo y color las calles de la ciudad.

Esta edición especial contará con invitados destacados y un jurado de primer nivel, seleccionado por las propias agrupaciones participantes, que se jugarán todo frente al público haciendo sonar sus cuerdas de tambores en un espacio callejero que las cobija desde hace dos décadas.

Recorrido y horario

Las actividades comenzarán a las 21 horas, con el tradicional recorrido que se iniciará en la Plaza Treinta y Tres Orientales y culminará en la intersección de las calles Brasil y Chiazzaro.

El desfile se desarrollará en el siguiente orden:

1. Tronar del Norte (Salto)

2. Rugir del Puerto (Paysandú)

3. La Sanza Candombe (Mercedes – Soriano)

4. Zulumbé (Salto)

5. El Legado Candombero (Salto)

6. Lonjas del Sur (Salto)

7. Sandumbé (Paysandú)

8. Tu Candombe (Salto)

9. Hechiceros del Candombe (Young – Río Negro)

10. Morán (Fray Bentos – Río Negro)

11. Tunguelé (Salto)

12. Xangó Candombe (Salto)

Entradas y acceso

Las entradas ya se encuentran a la venta en Red Tickets y Red Pagos, a un costo de 200 pesos, con derecho a silla.

La cuadra inicial del desfile será de entrada libre, comprendiendo el tramo de calle Uruguay entre Florencio Sánchez / Zorrilla y Juan Carlos Gómez / Julio Delgado.

Los menores de hasta 12 años ingresan gratis (sin derecho a silla).

Servicios y organización

La organización trabaja en la disposición general del desfile y en los servicios que se ofrecerán durante la jornada, incluyendo espacios habilitados, cantinas, servicios sanitarios y seguridad, detalles que serán comunicados en las próximas horas.

Como es habitual, al finalizar el evento se dispondrá de servicio especial de ómnibus hacia los distintos barrios, facilitando el regreso del público tras una noche que promete ser una verdadera fiesta del candombe en Salto.

