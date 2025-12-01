20 años del Bienestar Universitario en Salto

- espacio publicitario -

Veinte años de inclusión y bienestar, el comedor universitario celebra su aporte a la educación en Salto

El Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario celebra veinte años de presencia y trabajo continuo en la sede Salto de la Universidad de la República, marcando una historia construida sobre políticas de equidad, acceso y acompañamiento a la vida estudiantil.

Desde 2023 este servicio funciona en el Comedor Universitario municipal, gracias a un convenio con la Intendencia de Salto que permitió fortalecer su alcance y mejorar su infraestructura, a decir de quienes llevan adelante el pograma.

Para los involucrados celebrar dos décadas de trabajo no implica únicamente mirar hacia atrás, sino dimensionar el impacto que esta política pública ha tenido en la trayectoria educativa de cientos de jóvenes.

Para ellos desde sus inicios el servicio ha sido un punto de encuentro, un espacio de convivencia y un sostén diario para quienes transitan la vida universitaria lejos de su hogar. La mesa compartida, siempre presente, se transforma en un espacio simbólico donde la Universidad deja de ser únicamente aulas y laboratorios, para convertirse en una comunidad que cuida.

Haciendo historia , a lo largo de estos años el comedor estudiantil atravesó distintas etapas y prestadores, adaptándose a un crecimiento sostenido en la población universitaria. En 2023, el convenio con la Intendencia de Salto marcó un punto de inflexión al consolidar su actividad en el Comedor Universitario municipal, ubicado en la histórica esquina de Artigas y Cerrito. Ese espacio, tan arraigado en la vida cotidiana de la ciudad, pasó a convertirse en un verdadero “campus extendido”, donde cada almuerzo y cada cena funcionan como instancias de encuentro, apoyo mutuo y pertenencia.

El valor del servicio no se limita a ofrecer un plato de comida accesible. Representa una política pública que sostiene la permanencia educativa, reduce brechas y habilita el derecho a estudiar en condiciones dignas. Veinte años de funcionamiento suponen una generación completa de estudiantes que transitaron la universidad con mayores garantías, con un lugar al que acudir cada día para alimentarse y encontrarse con otros. En palabras simples, es un espacio donde la inclusión deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una práctica cotidiana.

En este aniversario, la licenciada Agustina Palacios —referente del servicio desde 2008— repasó parte de ese recorrido. “Estamos celebrando los 20 años del servicio de comedor aquí en la ciudad de Salto, tuvo sus inicios en el año 2005, yo me sumé al equipo a partir del año 2008 y desde allí he estado acompañando el servicio con distintos convenios”, recordó al recibir a las autoridades y visitantes en una jornada especial.

La historia del comedor refleja su crecimiento junto a la universidad. Palacios detalló que “al principio el comedor funcionó en la cantina de la universidad, después se sumaron muchos estudiantes y se agregó la cena, entonces quedamos con poca capacidad”. Ese aumento de la demanda motivó nuevos convenios, primero con el Club Lazareto y, más recientemente, con la Intendencia de Salto que permitió mejorar las condiciones del servicio y atender a una población ampliada.

Hoy, el comedor ofrece un promedio de 100 almuerzos diarios entre las 11.30 y las 14.00 horas, mientras que en el horario de cena —de 19.30 a 21.30 horas— asisten alrededor de 60 estudiantes. “Ahora, por estar terminando el año, vienen menos chicos, pero el servicio se mantiene activo”, explicó Palacios, subrayando la importancia de conservar un espacio que brinda estabilidad a la rutina académica.

Este vigésimo aniversario reafirma que la universidad no se construye únicamente con conocimiento, sino también con políticas que cuidan. Como recuerda el equipo de Bienestar, nadie aprende bien si no tiene garantizado lo básico.

