20 AÑOS DE LA ACADEMIA: UN CONCIERTO QUE CELEBRA UNA HISTORIA

- espacio publicitario -

La Academia cumple veinte años y decidió celebrarlo en el escenario que mejor acompaña las historias largas: el Teatro Larrañaga. La fecha elegida es el miércoles 10 de diciembre a las 20 horas, con un concierto que busca mostrar el camino recorrido por varias generaciones de estudiantes y docentes.

La consigna que acompaña a la institución desde hace años, “sacando el artista que hay en vos”, resume el espíritu de esta propuesta que nació como un proyecto formativo y se convirtió en un espacio de referencia para quienes encuentran en la música una forma de expresión.

El concierto de aniversario funciona como síntesis: la memoria de quienes pasaron por sus aulas y la presencia de quienes hoy continúan el trabajo.

- espacio publicitario -

La expectativa es alta porque un escenario histórico siempre agrega una capa adicional de sentido. Veinte años implican continuidad, esfuerzo y una comunidad que sostiene. La presentación reunirá a niños, jóvenes y adultos que integran los distintos talleres, con repertorios que reflejan la diversidad de estilos que la Academia cultiva desde su fundación.

El ingreso tiene un valor de $300 y la organización espera una respuesta significativa del público, tanto de familias como de quienes acompañan habitualmente las actividades musicales de la ciudad. Un aniversario así marca un punto de inflexión para cualquier colectivo artístico: ratifica su identidad, reafirma su función social y proyecta su tarea hacia una nueva etapa.

El concierto será una oportunidad para ver esa trayectoria condensada en una única noche, con el teatro como marco y una comunidad que llega a celebrar dos décadas de trabajo ininterrumpido.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jf4k