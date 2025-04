🧪 Los árbitros salteños después de la prueba física y escrita

- espacio publicitario -

Johan Ghelfi, Guillermo Ara├║jo y Mauro Melo, los del puntaje mayor

Un total de tres jueces alcanzaron los mayores puntajes, luego de la reciente prueba f├şsica y te├│rica impulsada por el Colegio de ├ürbitros. Johan Ghelfi, Guillermo Ara├║jo y Mauro Melo verificaron la mejor siembra, con un porcentaje de 80%, 90% y 95% respectivamente.

Hubo quienes no alcanzaron el 50% de la prueba. En este caso, surgen los nombres de Nicol├ís Masaroni, Danilo Urruti, Joanthan Guglielmone, Andreina Amaro, Jos├ę Luis Ramallo, Marcos Reoboiras y Pablo Ferreira.

La nómina derivada a EL PUEBLO remarca la situación vigente en cada caso. Un total de 29 árbitros fueron parte del examen. No aparece Robert Ledesma.

ÔŁî ┬źColegio debiera aprobar o rechazar a los ├írbitros, pero no los delegados┬╗

El último árbitro en no ser aceptado a nivel de la Liga Salteña de Fútbol fue Carlos Gómez. Se trata de quien en su momento fue presidente de una de las dos asociaciones referiles. Sobre Gómez recayó la más drástica decisión: la de no poder arbitrar por voluntad y decisión de los delegados de aquellos clubes que militan en el Consejo Superior.

Es por otra parte lo que establece la normativa. Para ser aceptados, los jueces inscritos deben pasar por el filtro de los clubes, que disponen de esa prerrogativa.

Un ├írbitro puede ser avalado por unanimidad o mayor├şa, pero tambi├ęn un ├írbitro puede no acumular una mayor├şa b├ísica de votos para que pueda ejercer. De ├║ltima, lo de Carlos G├│mez. Pero en la historia de los ├║ltimos a├▒os no faltan situaciones similares. Y en alg├║n caso, con continuidad en el rechazo, tal como le sucedi├│ en su momento a Carlos Ernesto Barcos. En un a├▒o rechazado y al otro tambi├ęn.

­čöą EL AVIVADO FUEGO

Pero es concreto que la situaci├│n creada en torno a Carlos G├│mez, reaviv├│ el fuego y una convicci├│n que desde algunos planos directrices se interpreta y se coincide: ┬źel Colegio es quien debiera aprobar o rechazar a los ├írbitros, pero no los delegados de clubes┬ź.

En verdad, que para que ello suceda, habrá que variar la disposición reglamentaria y, sobre todo, lo que implican algunas atribuciones desde los clubes. En este caso, la tienen, aunque no faltan quienes piensan en dirección contraria.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ÔŁô ┬źCuando no tienen derecho a saber la raz├│n de la negativa┬╗

Otro aspecto no menor a tener en cuenta. En la Liga Salte├▒a de F├║tbol, por obra y gracia de la reglamentaci├│n vigente, los clubes son los que tienen la palabra definitiva en cuanto a la aceptaci├│n o no de un juez. Cada delegado, en una hoja, tachar├í o consentir├í. Es s├ş o es no. Ah├ş concluye la misi├│n.

Por eso, y a la hora de apuntarse a situaciones como estas, es que se dijo a EL PUEBLO:

┬źcuando los ├írbitros no tienen derecho a saber la raz├│n de la negativa. El porqu├ę no son avalados para ingresar a la plantilla de la Liga Salte├▒a de F├║tbol. ┬┐No es hasta humano que el ├írbitro rechazado sepa por qu├ę fue rechazado? Si es que incurri├│ en equivocaciones, podr├şa en el tiempo corregirlas. Pero si la real causa no est├í en conocimiento del juez que no controlar├í partidos porque se lo imposibilitaron, solo le cabe una chance: la de especular respecto a la raz├│n de esa tachadura┬╗.