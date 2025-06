🧨 Cuando arde el Consejo Único Juvenil

- espacio publicitario -

馃摚 芦Gritan los de afuera y se calientan los de adentro禄

Sucedi贸 el pasado viernes a la noche, en partido de Sub 18, jugado en el Parque Luis T. Merazzi. Ferro Carril ganando 3 a 0, la suspensi贸n, con Juan Su谩rez como 谩rbitro central. La puntualizaci贸n es del caso rescatarla, desde el momento que se cancel贸 el tr谩mite a los 73 minutos por 芦supuestos insultos de ambas parcialidades禄 contra la terna arbitral. El formulario del partido ingresar谩 en la sesi贸n del Consejo 脷nico Juvenil, en una situaci贸n m谩s que se genera a nivel de juveniles.

El hecho es que en los 煤ltimos d铆as han arrasado p煤blicamente las cuestiones directas y frontales, que involucran al Consejo 脷nico Juvenil. Los males de la violencia verbal merecieron incluso la redacci贸n de un comunicado librado desde la propia Liga Salte帽a de F煤tbol.

La suspensi贸n del juego del pasado viernes, se dijo a EL PUEBLO, 芦alimenta la necesidad de tomar alguna medida que pueda determinar la merma de este tipo de azote, atentatoria contra la normalidad del espect谩culo禄. Mientras no deja de llamar la atenci贸n que en partidos de categor铆as juveniles, 芦en que la pretensi贸n l煤dica del f煤tbol debe convertirse en objetivo, es donde m谩s se produce la misi贸n contraria禄.

馃鈥嶁檪锔 ELLOS, LOS DE AFUERA

Solo basta abrir el cauce de la reflexi贸n y puesta a punto desde quienes son parte activa del Consejo 脷nico Juvenil, para reconocer una conclusi贸n: 芦gritan los de afuera y se calientan los de adentro. Los manijazos llegan desde algunos aficionados, porque tampoco se trata de poner a todos en la misma bolsa. Hay quienes asisten a las canchas guardando un riguroso respeto, sin caer en la complicaci贸n desquiciada y al margen de la raz贸n禄.

A cronistas de este diario se les puntualiz贸 asimismo que 芦los gurises en muchos casos engranan con facilidad y termina pudri茅ndose todo. A veces los Directores T茅cnicos hacen lo que pueden y a veces algunos de ellos, tienen responsabilidad ineludible芦.

No faltan los que apuntan en voz alta, 芦porque en esto tienen que ver demasiado las redes sociales, p茅simamente utilizadas en algunos casos禄.

Se resalta un imperativo: que los propios neutrales del Consejo 脷nico Juvenil, apuesten por medidas que potencien 芦alguna soluci贸n que se pueda y no caigan en la cuenta que nada es posible hacer禄.

-ELEAZAR JOS脡 SILVA-

馃毇 Cuando la violencia es un virus

馃毆 芦Llegar谩 el momento de jugar a puertas cerradas禄

La actual situaci贸n que transita el Consejo 脷nico Juvenil, amplifica especulaciones y no siempre en una direcci贸n correcta. El juego de los conceptos se inscribe en la suma de los actores de mando, 芦pero por ahora cuesta unificar criterios禄.

Sin embargo, hay quienes desde sus 谩mbitos se juegan a que 芦llegar谩 el momento de jugar a puertas cerradas, evitando que el entorno hiera demasiado a la competencia禄.

Se ha puntualizado igualmente que 芦jugar en la noche tampoco contribuye a una mejor salida, porque ante el fr铆o de la estaci贸n, el alcohol es capaz de ganar espacios. Esto habr铆a que decirlo y escribirlo, porque es parte de la realidad. El que va a la cancha, sabe bien que esto tambi茅n pasa, porque adem谩s se trata de un Consejo 脷nico Juvenil en que la seguridad no existe芦.

馃懆鈥嶐煈 芦Son hinchas del hijo y no del equipo al que defienden禄

Frente a la cabalgata de hechos an贸malos en el f煤tbol del Consejo 脷nico Juvenil, las opiniones entonan su propio tiempo. En algunos casos, la saludable tendencia del aporte, 芦para evitar radicalizaciones禄, pero en otras, la convicci贸n que de repente no falta, porque se transforma en cuesti贸n comprobable.

Por ejemplo, ese padre (J.M.R., 32 a帽os, hincha de Gladiador) que elev贸 una s铆ntesis de reflexi贸n a EL PUEBLO y que vale la pena compartir:

芦Lo escribo desde el conocimiento, porque soy uno m谩s en la cancha: hay familiares directos que son hinchas del hijo que est谩 jugando y no del equipo al que defienden. Esto ocurre en una gran mayor铆a de clubes que practican f煤tbol en el Consejo 脷nico Juvenil, porque adem谩s ese hijo transita por una etapa clave de su vida adolescente: es cuando aparecen virtudes para el f煤tbol o simplemente tiene que optar por otro camino. Aclaro que esto no solo pasa a nivel de juveniles en la Liga Salte帽a de F煤tbol, tambi茅n en el Baby F煤tbol. Vayan a algunos partidos de Baby y despu茅s me cuentan, y al que esto no lo ve, es porque simplemente no lo quiere ver禄.