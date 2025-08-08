back to top
viernes, 8 de agosto de 2025
🥊 Ring, guantes y acción: cartelera para la velada en Juventus

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Una gran velada de boxeo se vivirá mañana sábado 9 de agosto en el club Juventus, con un par de títulos regionales en juego. La actividad es organizada por la Academia Locomotora Box y fiscalizada por la CUBAP.

La cartelera tendrá 15 peleas, incluyendo dos títulos regionales. Una de las peleas principales será entre Agustín Silva y Alan Godoy, y la otra entre Alex Lomazzi y Federico Boson. La entrada general costará $250.

📋 Cartelera completa

Exhibiciones

  • Lucas Reynoso (Locomotora Box) – Leonardo González (Ring of Warriors)
  • Lucio Requel (Big Power) – Dariam Cáceres (Ring of Warriors)

Combates con fallo

  • Maicol Pereira (Locomotora Box) – Pedro Van Rijswijk (TNC Boxing)
  • Joaquín Aguirre (Locomotora Box) – Leandro Luna (TNC Boxing)
  • Agustín Rodríguez (Chana Boxea) – Thiago Fernández (TNC Boxing)
  • Nicolás García (Casa de los Deportes) – Jorge Caballo (Casa de los Deportes)
  • David Cardozo (Chana Boxea) – Nicolás Zabala (Ring of Warrior)
  • Jean Anastasoff (Locomotora Box) – Walter Martínez (Big Power)
  • Jefferson Duarte (Casa de los Deportes) – Gabriel Pérez (La Heroica Box)
  • Gabriel Viano (Locomotora Box) – Alan Mesa (Ring of Power)
  • Damián Torrens (Big Power) – Paulo Rodríguez (La Heroica Box)
  • Jonathan Méndez (Casa de los Deportes) – Diego Carrocio (Los Bebotes)
  • Joel Chivel (Big Power) – Lautaro Rivero (Ring of Warrior)
  • Aníbal Rodríguez (Casa de los Deportes) – Emiliano Figueroa (La Heroica Box)
  • Agustín Murieda (Ring of Warrior) – Joan Pereira (Chana Boxea)

🥇 Títulos en juego

  • Agustín Silva (Locomotora Box) vs. Alan Godoy (TNC Boxing)
  • Alex Lomazzi (La Heroica Box) vs. Federico Boson (TNC Boxing)
