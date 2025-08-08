🥊 Ring, guantes y acción: cartelera para la velada en Juventus

- espacio publicitario -

Una gran velada de boxeo se vivirá mañana sábado 9 de agosto en el club Juventus, con un par de títulos regionales en juego. La actividad es organizada por la Academia Locomotora Box y fiscalizada por la CUBAP.

La cartelera tendrá 15 peleas, incluyendo dos títulos regionales. Una de las peleas principales será entre Agustín Silva y Alan Godoy, y la otra entre Alex Lomazzi y Federico Boson. La entrada general costará $250.

📋 Cartelera completa

Exhibiciones

Lucas Reynoso (Locomotora Box) – Leonardo González (Ring of Warriors)

(Locomotora Box) – (Ring of Warriors) Lucio Requel (Big Power) – Dariam Cáceres (Ring of Warriors)

Combates con fallo

Maicol Pereira (Locomotora Box) – Pedro Van Rijswijk (TNC Boxing)

(Locomotora Box) – (TNC Boxing) Joaquín Aguirre (Locomotora Box) – Leandro Luna (TNC Boxing)

(Locomotora Box) – (TNC Boxing) Agustín Rodríguez (Chana Boxea) – Thiago Fernández (TNC Boxing)

(Chana Boxea) – (TNC Boxing) Nicolás García (Casa de los Deportes) – Jorge Caballo (Casa de los Deportes)

(Casa de los Deportes) – (Casa de los Deportes) David Cardozo (Chana Boxea) – Nicolás Zabala (Ring of Warrior)

(Chana Boxea) – (Ring of Warrior) Jean Anastasoff (Locomotora Box) – Walter Martínez (Big Power)

(Locomotora Box) – (Big Power) Jefferson Duarte (Casa de los Deportes) – Gabriel Pérez (La Heroica Box)

(Casa de los Deportes) – (La Heroica Box) Gabriel Viano (Locomotora Box) – Alan Mesa (Ring of Power)

(Locomotora Box) – (Ring of Power) Damián Torrens (Big Power) – Paulo Rodríguez (La Heroica Box)

(Big Power) – (La Heroica Box) Jonathan Méndez (Casa de los Deportes) – Diego Carrocio (Los Bebotes)

(Casa de los Deportes) – (Los Bebotes) Joel Chivel (Big Power) – Lautaro Rivero (Ring of Warrior)

(Big Power) – (Ring of Warrior) Aníbal Rodríguez (Casa de los Deportes) – Emiliano Figueroa (La Heroica Box)

(Casa de los Deportes) – (La Heroica Box) Agustín Murieda (Ring of Warrior) – Joan Pereira (Chana Boxea)

🥇 Títulos en juego

Agustín Silva (Locomotora Box) vs. Alan Godoy (TNC Boxing)

(Locomotora Box) vs. (TNC Boxing) Alex Lomazzi (La Heroica Box) vs. Federico Boson (TNC Boxing)