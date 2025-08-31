🥊 “Quiero pelear una más, estoy trabajando para ello”

- espacio publicitario -

Conversamos con Rafael Sosa Pintos, quien realizó un balance de la última velada celebrada en Salto y habló sobre sus planes a futuro, tanto arriba como abajo del ring.

📌 Balance de la velada en Juventus

“La gente apoyó, volvimos de nuevo a los combates con fallo, tuvimos doce combates con fallo, con dos títulos Regionales en juego; uno de ellos fue para un salteño en una pelea muy disputada”.

“Estas veladas sirven para medir cómo está nuestro boxeo. Se han ganado y perdido peleas por parte de boxeadores salteños de distintas academias. Lo importante es que ellos sigan creciendo como deportistas, vean en qué nivel están y puedan seguir trabajando para el futuro”.

“Ahora en setiembre se realizará una nueva velada en Paysandú, donde también habrá títulos en juego y nuevos protagonistas encima del ring”.

📌 Temporada en Locomotora Box

“Viene bien, trabajando firme. Estamos abiertos a todos aquellos que quieran venir a practicar boxeo, acondicionamiento físico, estamos en distintos horarios, es solo comunicarse con nosotros. Entrenamos no solo para ser un boxeador, sino que hay entrenamientos para distintos deportes”.

“Tenemos un espacio dedicado a los niños los lunes, miércoles y viernes a las 17:15 horas. También los martes y jueves estamos trabajando a las 14 horas con el Club de Niños de La Tablada, por intermedio del programa de la Secretaría Nacional del Deporte. Es gratuita esa instancia y se pueden sumar sin costo alguno”.

📌 Sobre volver al ring

“Este año pienso realizar una pelea, no en el peso que tuve en la última, pero sí quiero pelear una más. Ya estoy entrenando y voy bajando como 10 kilos”.

“Tengo pensado hacer una más, ya me mentalicé en hacerlo y estoy trabajando para ello”.

📌 Organización de eventos

“Me gusta organizar eventos de boxeo, es una de las cosas que seguiré haciendo. Tenemos pensado una velada con la vuelta de Mario Furtado al ring, es algo en lo que estamos trabajando”.