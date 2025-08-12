🥊 Agustín Silva y Federico Boson ganaron los títulos Regionales en Juventus

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9mfl
El boxeo se vivió a pleno el pasado sábado en el club Juventus, con varios combates y dos títulos regionales en juego, bajo la organización de la Academia Locomotora Box y fiscalización de la CUBAP.
Los títulos regionales fueron para:
- Agustín Silva, quien venció en fallo dividido a Alan Godoy.
- Federico Boson, quien ganó por fallo unánime a Alex Lomazzi.
🥊 Ganadores por fallo
- Maicol Pereira (Locomotora Box) – Pedro Van Ruswijk (TNC Boxing)
Ganó Van Ruswijk. Fallo Dividido.
- Joaquín Aguirre (Locomotora Box) – Leandro Luna (TNC Boxing)
Ganó Luna. Fallo Unánime.
- Agustín Rodríguez (Chana Boxea) – Tomas Debrabandere (TNC Boxing)
Ganó Rodríguez. Fallo Dividido.
- Tomas López (La Furia Pay) – Joan Pereira (Chana Boxea)
Ganó López. Fallo Unánime.
- David Cardozo (Chana Boxea) – Nicolás Zabala (Ring of Warrior)
Ganó Zabala. Fallo Unánime.
- Jean Anastasoff (Locomotora Box) – Walter Martínez (El Mauti Salto)
Ganó Anastasoff por KO.
- Jefferson Duarte (Casa de los Deportes) – Gabriel Pérez (La Heroica Box)
Ganó Pérez. Fallo Unánime.
- Belén Velara (La Furia Pay) – Oriana Viera (El Mauti Salto)
Ganó Velara. Fallo Unánime.
- Damián Torrens (Big Power) – Paulo Rodríguez (La Heroica Box)
Empate.
- Aníbal Rodríguez (Casa de los Deportes) – Emiliano Figueroa (La Heroica Box)
Ganó Rodríguez. Fallo Unánime.
🥇 Títulos en Juego
- Agustín Silva (Locomotora Box) vs. Alan Godoy (TNC Boxing)
Ganó Silva por fallo dividido.
- Alex Lomazzi (La Heroica Box) vs. Federico Boson (TNC Boxing)
Ganó Boson por fallo unánime.
