12 de agosto de 2025
Agustín Silva y Federico Boson ganaron los títulos Regionales en Juventus

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9mfl

El boxeo se vivió a pleno el pasado sábado en el club Juventus, con varios combates y dos títulos regionales en juego, bajo la organización de la Academia Locomotora Box y fiscalización de la CUBAP.

Los títulos regionales fueron para:

  • Agustín Silva, quien venció en fallo dividido a Alan Godoy.
  • Federico Boson, quien ganó por fallo unánime a Alex Lomazzi.

🥊 Ganadores por fallo

  • Maicol Pereira (Locomotora Box) – Pedro Van Ruswijk (TNC Boxing)
    Ganó Van Ruswijk. Fallo Dividido.
  • Joaquín Aguirre (Locomotora Box) – Leandro Luna (TNC Boxing)
    Ganó Luna. Fallo Unánime.
  • Agustín Rodríguez (Chana Boxea) – Tomas Debrabandere (TNC Boxing)
    Ganó Rodríguez. Fallo Dividido.
  • Tomas López (La Furia Pay) – Joan Pereira (Chana Boxea)
    Ganó López. Fallo Unánime.
  • David Cardozo (Chana Boxea) – Nicolás Zabala (Ring of Warrior)
    Ganó Zabala. Fallo Unánime.
  • Jean Anastasoff (Locomotora Box) – Walter Martínez (El Mauti Salto)
    Ganó Anastasoff por KO.
  • Jefferson Duarte (Casa de los Deportes) – Gabriel Pérez (La Heroica Box)
    Ganó Pérez. Fallo Unánime.
  • Belén Velara (La Furia Pay) – Oriana Viera (El Mauti Salto)
    Ganó Velara. Fallo Unánime.
  • Damián Torrens (Big Power) – Paulo Rodríguez (La Heroica Box)
    Empate.
  • Aníbal Rodríguez (Casa de los Deportes) – Emiliano Figueroa (La Heroica Box)
    Ganó Rodríguez. Fallo Unánime.

🥇 Títulos en Juego

  • Agustín Silva (Locomotora Box) vs. Alan Godoy (TNC Boxing)
    Ganó Silva por fallo dividido.
  • Alex Lomazzi (La Heroica Box) vs. Federico Boson (TNC Boxing)
    Ganó Boson por fallo unánime.
