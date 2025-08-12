🥊 Agustín Silva y Federico Boson ganaron los títulos Regionales en Juventus

- espacio publicitario -

El boxeo se vivió a pleno el pasado sábado en el club Juventus, con varios combates y dos títulos regionales en juego, bajo la organización de la Academia Locomotora Box y fiscalización de la CUBAP.

Los títulos regionales fueron para:

Agustín Silva , quien venció en fallo dividido a Alan Godoy .

, quien venció en fallo dividido a . Federico Boson, quien ganó por fallo unánime a Alex Lomazzi.

🥊 Ganadores por fallo

Maicol Pereira (Locomotora Box) – Pedro Van Ruswijk (TNC Boxing)

Ganó Van Ruswijk. Fallo Dividido.

(Locomotora Box) – (TNC Boxing) Ganó Van Ruswijk. Fallo Dividido. Joaquín Aguirre (Locomotora Box) – Leandro Luna (TNC Boxing)

Ganó Luna. Fallo Unánime.

(Locomotora Box) – (TNC Boxing) Ganó Luna. Fallo Unánime. Agustín Rodríguez (Chana Boxea) – Tomas Debrabandere (TNC Boxing)

Ganó Rodríguez. Fallo Dividido.

(Chana Boxea) – (TNC Boxing) Ganó Rodríguez. Fallo Dividido. Tomas López (La Furia Pay) – Joan Pereira (Chana Boxea)

Ganó López. Fallo Unánime.

(La Furia Pay) – (Chana Boxea) Ganó López. Fallo Unánime. David Cardozo (Chana Boxea) – Nicolás Zabala (Ring of Warrior)

Ganó Zabala. Fallo Unánime.

(Chana Boxea) – (Ring of Warrior) Ganó Zabala. Fallo Unánime. Jean Anastasoff (Locomotora Box) – Walter Martínez (El Mauti Salto)

Ganó Anastasoff por KO.

(Locomotora Box) – (El Mauti Salto) Ganó Anastasoff por KO. Jefferson Duarte (Casa de los Deportes) – Gabriel Pérez (La Heroica Box)

Ganó Pérez. Fallo Unánime.

(Casa de los Deportes) – (La Heroica Box) Ganó Pérez. Fallo Unánime. Belén Velara (La Furia Pay) – Oriana Viera (El Mauti Salto)

Ganó Velara. Fallo Unánime.

(La Furia Pay) – (El Mauti Salto) Ganó Velara. Fallo Unánime. Damián Torrens (Big Power) – Paulo Rodríguez (La Heroica Box)

Empate.

(Big Power) – (La Heroica Box) Empate. Aníbal Rodríguez (Casa de los Deportes) – Emiliano Figueroa (La Heroica Box)

Ganó Rodríguez. Fallo Unánime.

🥇 Títulos en Juego

Agustín Silva (Locomotora Box) vs. Alan Godoy (TNC Boxing)

Ganó Silva por fallo dividido.

(Locomotora Box) vs. (TNC Boxing) Ganó Silva por fallo dividido. Alex Lomazzi (La Heroica Box) vs. Federico Boson (TNC Boxing)

Ganó Boson por fallo unánime.