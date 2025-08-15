🤝 Desde OFI a la Liga Salteña de Fútbol y después de la Sub 15 jugando en Pueblo Lavalleja

- espacio publicitario -

«Valoración profunda» y desde «ese esfuerzo y compromiso»



Ocurrió el fin de semana pasado, cuando Pueblo Lavalleja y Salto se enfrentaron en el campo de juego de aquella localidad en el interior profundo.

¿Qué pretendió la dirigencia de Pueblo Lavalleja? Que la selección salteña fuese y jugase, pese a que se trata de un campo de juego no habilitado por OFI.

Pero el hecho es que, tratándose de una situación planteada en esos términos, con razones sociales y humanas bien entendibles más allá del fútbol, el organismo rector aceptó y la Liga Salteña, a través del Consejo Único Juvenil, se adhirió con elocuente generosidad.

- espacio publicitario -

Por eso, desde OFI, la nota que llegó a la casa del fútbol y que EL PUEBLO transcribe. La actitud solidaria en el fútbol bien entendida y mejor ejecutada, con vías libres para la emoción también.

Montevideo, agosto 15 de 2015.

- espacio publicitario -

Señor Luis Arreseigor.

Presidente de la Liga Salteña de Fútbol.

Salto.

Por la presente, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior desea expresar su reconocimiento a la Liga Salteña de Fútbol, y en particular al Sr. Miguel Rognoni, presidente del Consejo Único Juvenil de Salto, por la buena disposición demostrada para disputar el partido correspondiente a la actual Copa Nacional de Selecciones en la categoría Sub 15, frente a la selección de la Liga de Pueblo Lavalleja, en la cancha de dicha Liga.

Valoramos profundamente la excepción realizada por la Liga Salteña al concurrir a disputar dicho encuentro en esa localidad, ya que constituye un impulso y una motivación muy importante para la Liga anfitriona y para la comunidad local, que con esfuerzo y compromiso trabaja por reactivar y fortalecer la actividad futbolística en la zona.

Sin otro particular, saludamos a usted con la más alta estima y consideración.

Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.

Por el Consejo Ejecutivo y por su orden, Gustavo Ruiz (Gerente).

🏆 Selecciones Sub 20 a nivel de OFI

Esta vez sin Salto y con 23 para jugarlo

Al cerrar el período de inscripción para el Campeonato del Interior de Selecciones Sub 20 de OFI, se presentaron 23 ligas que participarían de este segundo torneo, sin presencia de equipos representantes del fútbol salteño, desde el momento que tampoco Liga Agraria se ha registrado.

El campeonato estaría comenzando el 12, 13 y 14 de septiembre.

📋 Los que jugarán

Ligas Baltazar Brum Bella Unión Canelones Interior Pando Río Branco Vergara Federación Colonia Durazno Flores Casupá Minas José Batlle y Ordóñez José Pedro Varela Maldonado Guichón Chuy Castillos Juan Antonio Lavalleja San José Ecilda Paullier Tacuarembó Treinta y Tres Cerro Chato

📍 Las potenciales sedes para la primera instancia

Ligas Baltazar Brum Bella Unión Colonia Flores Minas Maldonado Guichón Chuy Tacuarembó Treinta y Tres

🟡 Campeonato Clausura

Peñarol es hoy… pero la mente en el martes



Viernes de despegue de la tercera fecha en el Campeonato Apertura de la «A», que tiene tres punteros, uno de ellos, Peñarol.

Los aurinegros de los salteños Jesús Trindade y Diego Gonzalo García (foto), enfrentan hoy a Boston River, pero es obvio que la mente se aloja en el martes, cuando en Avellaneda decida su destino en la Copa Libertadores de América.

Viernes 15 de agosto

Boston River – Peñarol

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 20:00.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Nicolás Tarán y Sebastián Silvera.

Sábado 16 de agosto

Juventud – Miramar Misiones

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 13:00.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Agustín Berisso y Héctor Portillo.

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 13:00. Andrés Matonte. Agustín Berisso y Héctor Portillo. Liverpool – Wanderers

Estadio Belvedere. Hora: 15:30.

Juez: Javier Burgos. Asistentes: Pablo Llarena y Marcos Rosamen.

Estadio Belvedere. Hora: 15:30. Javier Burgos. Pablo Llarena y Marcos Rosamen. Nacional – Progreso

Gran Parque Central. Hora: 18:00.

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo Márquez Lisboa.

📺 Prendan la TV

En Liga de Ascenso, con tres en cartelera

La nueva fecha se juega a partir de hoy con tres partidos, dos de ellos para la TV.

Es la décimo quinta fecha del Campeonato Uruguayo 2025 en su fase regular.

Viernes 15 de agosto

Colón vs Rentistas – VTV Plus –

Parque Palermo. Hora: 14:00. Juez: Esteban Guerra.

– VTV Plus – Parque Palermo. Hora: 14:00. Esteban Guerra. Oriental vs Central Español – VTV Plus –

Estadio Tróccoli. Hora: 16:30. Juez: Augusto Olmos.

– VTV Plus – Estadio Tróccoli. Hora: 16:30. Augusto Olmos. Deportivo Maldonado – Tacuarembó FC

Estadio Burgueño de Maldonado. Hora: 18:00. Juez: Eduardo Varela.