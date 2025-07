🟡⚫ Imperdible: viene Peñarol de Montevideo

- espacio publicitario -

đŸŸ âšœ y juega en tres categorĂ­as con Salto FC

No es un dĂ­a mĂĄs para Salto FĂștbol Club, enmarcado su fĂștbol juvenil en la Divisional «A» de la AsociaciĂłn Uruguaya de FĂștbol, desde el momento que hoy sĂĄbado viene y juega Peñarol de Montevideo en tres categorĂ­as.

De acuerdo a la programaciĂłn revelada a EL PUEBLO, a la hora 11 en el Parque Juan JosĂ© Vispo Mari, Salto FĂștbol Club y Peñarol en categorĂ­a Sub 19. A las 13 horas el turno de la Sub 17 y finalmente a las 15, la hora señalada para que afronten el partido en categorĂ­a Sub 16.

Las dos restantes categorías en campo de juego de la Ciudad Deportiva Néstor «Tito» Goncålvez, igualmente hoy såbado: a las 13 horas en Sub 15 y a las 15 horas en Sub 14.

âŹ†ïž PARA SOSTENERSE EN LA «A»

Se trata de la primera fecha del Torneo Clausura. Los equipos juveniles de Salto FĂștbol Club en una situaciĂłn incĂłmoda en la zona del descenso. Es la suma de todas las categorĂ­as la que se tiene en cuenta. Por eso, cada fecha que transcurre es una instancia mĂĄs para «levantar cabeza».

Lo de hoy en el Vispo Mari, a la manera de la gratificante posibilidad: ver en acción a Peñarol y palpitar con la mås sólida expresión de las tres categorías «naranjeras» que se muestran otra vez.

📣 «Hay que llenar el Vispo Mari»

Consustanciado con la DirecciĂłn TĂ©cnica de Salto FĂștbol Club, LUIS LIMA es de los que no deja de creer en todo el ciclo que se va contemplando en categorĂ­as juveniles.

Es de los que persiste en la convicciĂłn que Salto FĂștbol Club, «es un llamador de posibilidades, porque ademĂĄs significa evitar el desarraigo. Que los juveniles del medio o de la zona, tengan posibilidad de sumarse a la propuesta. No por nada las jornadas de captaciĂłn que son parte del fin y no solamente en Salto».

Mientras que la mira apunta a los tres partidos de hoy. Para el DT, no falta la ambición de la respuesta desde el aficionado, «porque hay que llenar el Vispo Mari. Ver a los juveniles de Peñarol tiene que ser un estímulo como espectåculo y en lo posible no habría que perdérselo».

đŸ•Żïž En la hora de su fallecimiento, este tiempo de añoranza…

đŸŸĄâš« Cuando el «Pocho» CortĂ©s jugĂł en Salto por Ășnica vez

El jueves a la noche, cuando la noticia llegó a través de las redes sociales de Peñarol: el fallecimiento de Julio César Cortés a los 84 años. Radicado desde hace décadas en Centroamérica, el «Pocho», volante de Peñarol y de las selecciones uruguayas, alcanzó su mayor resonancia deportiva en 1966.

En ese año de Copa Libertadores de América, Julio César Cortés fue campeón de todo con los aurinegros. Primero a nivel de la Libertadores y tras ello, la Intercontinental, batiendo de ida y vuelta por 2 a 0 a Real Madrid.

Jugó tres Torneos Mundiales: 1962, 1966 y 1970. En las tres ediciones compartió con Pedro Virgilio Rocha. El «Daro» Salteño se sumaría al Mundial 1974 en Alemania. No así, el «Pocho» Cortés.

📜 AQUELLA VEZ EN SALTO

La colecciĂłn de EL PUEBLO en este caso, es una ayuda tan efectiva como inevitable, para asegurar que Julio CĂ©sar CortĂ©s jugĂł por Ășnica vez en Salto, partido amistoso ante la selecciĂłn salteña en 1967.

El plantel aurinegro llegaba en horas de la mañana a Salto y al mediodía, el almuerzo compartido en la parrillada de Alfredito Honsi, esquina de 19 de abril y Santos Errandonea.

Los aurinegros retornarĂ­an al Hotel Salto, siesta dispuesta y a la hora del partido que se iniciĂł a la hora 21 en el Parque Ernesto Dickinson, la goleada final por 11 a 2, anotando cinco goles Alberto Spencer.

En la zona de medio campo, aquel equipo aurinegro orientado por Roque Gastón Måspoli, incluyó en aquella noche a Pedro Virgilio Rocha, Néstor «Tito» Goncålvez y Julio César Cortés. La custodia de Peñarol en manos de Ladislao Mazurkiewicz, suplido en el segundo tiempo por Walter Taibo. Se autorizaron tres cambios en cada caso.

Ese partido con el «Pocho» CortĂ©s en escena. Antes y despuĂ©s, nunca. Ese partido se quedĂł en la historia, porque ademĂĄs se vendieron 9.075 entradas. Peñarol, Salto, CortĂ©s. Pasaron…. 58 años.

đŸ•Żïž Solo Pablo ForlĂĄn

La muerte de Julio César Cortés, le da paso a la memoria, porque en definitiva la mayoría de aquellos inolvidables jugadores de Peñarol, se adelantaron en la partida.

Ya no mås entre nosotros del fantåstico Peñarol de 1966, Ladislao Mazurkiewicz, Juan Vicente Lezcano, Néstor Goncålvez, Omar Caetano, Julio César Abbadie, Pedro Virgilio Rocha, Alberto Spencer, Julio César Cortés, Juan Víctor Joya y Héctor «Lito» Silva.

Permanece entre nosotros, Pablo ForlĂĄn, si de la plana titular se trata.

En el caso del «Daro» Rocha, nació el 3 de diciembre de 1942 y falleció el 2 de diciembre de 2013.