🟡⚫ Clásico aurinegro: Peñarol goleó a un pálido Nacional

Peñarol se quedó con el clásico ayer venciendo 3 a 0 a Nacional en el marco de la 2ª fecha del Torneo Clausura de la AUF. El partido se jugó en el Estadio Campeón del Siglo sin público.
Los goles aurinegros fueron convertidos por Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte (ambos en el primer tiempo) y por Matías Arezo ya en el cierre del partido.
Jugaron en Peñarol dos salteños: Jesús Trindade (todo el partido) y Diego García (hasta los 76’ de juego).
En la tabla del Anual, Nacional lidera con 52 puntos, pero Peñarol se acercó ahora con 49 puntos. Juventud de Las Piedras viene tercero con 45 puntos y juega hoy con Danubio.
En el Torneo Clausura, Peñarol y Cerro Largo lideran con 6 puntos; el tricolor tiene 3 puntos.
📋 Así pasó
Cancha: Estadio Campeón del Siglo.
Árbitro: Javier Burgos.
Peñarol (3): Brayan Cortés, Emanuel Gularte (76′ Damián Suárez), Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Javier Cabrera (67′ Leandro Umpiérrez), Leonardo Fernández (90+1′ Héctor Villalba), Diego García (76′ Lucas Hernández) y Maximiliano Silvera (67′ Matías Arezo).
DT: Diego Aguirre.
Nacional (0): Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño (58′ Diego Romero), Christian Oliva (58′ Nicolás Lodeiro), Luciano Boggio, Rómulo Otero (46′ Lucas Villalba), Nicolás López (75′ Gonzalo Carneiro), Exequiel Mereles (58′ Mauricio Pereyra) y Maximiliano Gómez.
DT: Pablo Peirano.
Goles: 31′ Maximiliano Silvera (P), 45+1′ Emanuel Gularte (P), 85′ Matías Arezo (P).
🔵 Cerro Largo volvió a ganar en el Clausura
Cerro Largo derrotó 2 a 1 a Progreso en el Parque Abraham Paladino. Con este resultado, el equipo arachán llegó a puntaje perfecto en el torneo y sigue presionando para meterse en puestos de copas internacionales, mientras que el Gaucho del Pantanoso aún no ha sumado.
📅 Así sigue la 2ª del Clausura
Domingo 10 de agosto
- Cerro – Racing
Estadio Tróccoli, 11 horas
Jueces: Hernán Heras, Pablo Llarena, Juan Álvarez y Daniel Rodríguez
VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela.
- Danubio – Juventud
Estadio Mincheff de Lazaroff, 13:30 horas
Jueces: Augusto Olmos, Nicolás Tarán, Vicente González y Andrés Martínez
VAR: Christian Ferreyra y Anahí Fernández.
- Wanderers – Plaza Colonia
Parque Viera, 16 horas
Jueces: Leandro Lasso, Agustín Berisso, Amador de Prado y Esteban Guerra
VAR: Javier Feres y Horacio Ferreiro.
- Miramar Misiones – Liverpool
Parque Palermo, 18:30 horas
Jueces: Esteban Ostojich, Carlos Barreiro, Daiana Fernández y Diego Riveiro
VAR: Andrés Matonte y Santiago Fernández.
Lunes 11 de agosto
- Defensor Sporting – River Plate
Estadio Luis Franzini, 19 horas
Jueces: Mathias de Armas, Mathias Muniz, Matías Rodríguez y Andrés Martínez
VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.
🔄 Abaldo dejó Defensor para jugar en Independiente
Matías Abaldo deja Defensor Sporting y se sumará a Independiente de Avellaneda. El club argentino llegó a un acuerdo para la cesión a préstamo desde los violetas por US$ 130.000, con contrato hasta junio de 2026.
Además, se estableció una opción de compra de US$ 2.500.000 por el extremo de 21 años. Cabe recordar que Gimnasia y Esgrima de La Plata tiene un 35% del pase; el resto se reparte entre Defensor y el futbolista.
⚽ Peloteando: Sub 13 y la Agraria a la cancha
Repasemos los partidos de la 10ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años que se jugará hoy, domingo 10 de agosto.
Recordemos que la misma tuvo ya la victoria de Chaná sobre Tigre por 7 a 1 en el partido adelantado.
📍 Partidos de hoy
Cancha de Progreso
|Hora
|Partido
|9:30 hs.
|Salto Uruguay – Ferro Carril
|11:00 hs.
|Progreso – Peñarol
Cancha de Gladiador
|Hora
|Partido
|9:30 hs.
|Salto Nuevo – Sud América
|11:00 hs.
|Gladiador – Libertad
Cancha de Nacional
|Hora
|Partido
|9:30 hs.
|Cerro – Salto Rowing
|11:00 hs.
|Nacional – Hindú
Cancha Carlos Ambrosoni
|Hora
|Partido
|9:30 hs.
|Saladero – Ceibal
|11:00 hs.
|River Plate – Almagro
Cancha Heber Racedo
|Hora
|Partido
|11:00 hs.
|Universitario – Deportivo Artigas
Libre: Remeros
Pendiente: Ferro Carril – Salto Rowing
📊 Posiciones Sub 13
|Equipo
|Pts
|Universitario
|24
|River Plate
|24
|Remeros
|22
|Ferro Carril
|21
|Gladiador
|18
|Salto Uruguay
|18
|Progreso
|17
|Peñarol
|16
|Nacional
|16
|Salto Rowing
|15
|Salto Nuevo
|12
|Chaná
|12
|Hindú
|11
|Saladero
|11
|Sud América
|10
|Cerro
|9
|Libertad
|7
|Tigre
|0
|Ceibal
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
🌾 Liga Agraria: sigue la 4ª fecha
La 4ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias comenzó anoche con dos juegos en el Vispo Mari y continuará hoy:
Cancha de Corralito
|Hora
|Partido
|16:00 hs.
|Corralito – 18 de Julio
Cancha de Tropezón
|Hora
|Partido
|16:00 hs.
|Barrio Albisu – Daymán
Libre: Defensor
🏟️ Reserva Agraria – 4ª fecha
Cancha de Independiente
|Hora
|Partido
|9:00 hs.
|Independiente – Universal
Cancha de Cizaña (Isla Bonita)
|Partido
|Cizaña – Tropezón
Cancha de Corralito
|Hora
|Partido
|14:20 hs.
|Corralito – 18 de Julio
Cancha de Tropezón
|Hora
|Partido
|14:00 hs.
|Barrio Albisu – Daymán
Libre: Defensor
⚽ Las “Guapas” de Ceibal reciben a Litoral de Paysandú por OFI
Ceibal recibirá hoy domingo 10 de agosto a Litoral de Paysandú a las 15:00 horas en el Parque Rufino Araujo, en el marco del partido de ida por la Cuarta Fase de la 23ª Copa Nacional de Clubes Femenino de OFI.
Partido clave de local para las dirigidas por Sergio “Pitufo” Olivera ante un rival importante dentro del fútbol femenino del interior, como lo es el conjunto litoralense. El árbitro del encuentro será Evelyn Alderete, con María Godoy y Alejandra Latorre como asistentes, todas de Soriano.
📅 Otros partidos de la Cuarta Fase
Anoche, en el inicio de esta fase, jugaron Ituzaingó de Maldonado y Arachanas de Melo en el Parque San Rafael fernandino.
Hoy, además, se enfrentarán River Plate de San José y Nacional de Florida en el partido de ida, a las 16:30 horas en la cancha del club floridense. El árbitro será Jessica Domínguez de Canelones.
Clasificación: acceden a las semifinales los ganadores de cada una de las tres llaves de esta fase y el mejor perdedor.
📈 Campaña de Ceibal en OFI
|Fase
|Rival
|Resultado ida
|Resultado vuelta
|Observaciones
|1ª Fase
|Bella Vista (Paysandú)
|4-0 (V)
|—
|Parque Don Bosco
|Orgoroso (Guichón)
|10-0 (V)
|—
|Parque Municipal
|Progreso (Paysandú)
|2-1 (L)
|—
|Parque Rufino Araujo
|2ª Fase
|Progreso (Artigas)
|3-1 (V)
|3-0 (L)
|—
|3ª Fase
|Litoral (Paysandú)
|0-0 (V)
|2-0 (L)
|—
Estadísticas: en 7 partidos disputados, Ceibal marcó 27 goles y recibió solo 2.