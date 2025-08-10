🟡⚫ Clásico aurinegro: Peñarol goleó a un pálido Nacional

- espacio publicitario -

Peñarol se quedó con el clásico ayer venciendo 3 a 0 a Nacional en el marco de la 2ª fecha del Torneo Clausura de la AUF. El partido se jugó en el Estadio Campeón del Siglo sin público.

Los goles aurinegros fueron convertidos por Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte (ambos en el primer tiempo) y por Matías Arezo ya en el cierre del partido.

Jugaron en Peñarol dos salteños: Jesús Trindade (todo el partido) y Diego García (hasta los 76’ de juego).

En la tabla del Anual, Nacional lidera con 52 puntos, pero Peñarol se acercó ahora con 49 puntos. Juventud de Las Piedras viene tercero con 45 puntos y juega hoy con Danubio.

En el Torneo Clausura, Peñarol y Cerro Largo lideran con 6 puntos; el tricolor tiene 3 puntos.

📋 Así pasó

Cancha: Estadio Campeón del Siglo.

Árbitro: Javier Burgos.

Peñarol (3): Brayan Cortés, Emanuel Gularte (76′ Damián Suárez), Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Javier Cabrera (67′ Leandro Umpiérrez), Leonardo Fernández (90+1′ Héctor Villalba), Diego García (76′ Lucas Hernández) y Maximiliano Silvera (67′ Matías Arezo).

DT: Diego Aguirre.

Nacional (0): Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño (58′ Diego Romero), Christian Oliva (58′ Nicolás Lodeiro), Luciano Boggio, Rómulo Otero (46′ Lucas Villalba), Nicolás López (75′ Gonzalo Carneiro), Exequiel Mereles (58′ Mauricio Pereyra) y Maximiliano Gómez.

DT: Pablo Peirano.

Goles: 31′ Maximiliano Silvera (P), 45+1′ Emanuel Gularte (P), 85′ Matías Arezo (P).

🔵 Cerro Largo volvió a ganar en el Clausura

Cerro Largo derrotó 2 a 1 a Progreso en el Parque Abraham Paladino. Con este resultado, el equipo arachán llegó a puntaje perfecto en el torneo y sigue presionando para meterse en puestos de copas internacionales, mientras que el Gaucho del Pantanoso aún no ha sumado.

📅 Así sigue la 2ª del Clausura

Domingo 10 de agosto

Cerro – Racing

Estadio Tróccoli , 11 horas

Jueces: Hernán Heras , Pablo Llarena , Juan Álvarez y Daniel Rodríguez

VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela .

– , 11 horas , , y y . Danubio – Juventud

Estadio Mincheff de Lazaroff , 13:30 horas

Jueces: Augusto Olmos , Nicolás Tarán , Vicente González y Andrés Martínez

VAR: Christian Ferreyra y Anahí Fernández .

– , 13:30 horas , , y y . Wanderers – Plaza Colonia

Parque Viera , 16 horas

Jueces: Leandro Lasso , Agustín Berisso , Amador de Prado y Esteban Guerra

VAR: Javier Feres y Horacio Ferreiro .

– , 16 horas , , y y . Miramar Misiones – Liverpool

Parque Palermo, 18:30 horas

Jueces: Esteban Ostojich, Carlos Barreiro, Daiana Fernández y Diego Riveiro

VAR: Andrés Matonte y Santiago Fernández.

Lunes 11 de agosto

Defensor Sporting – River Plate

Estadio Luis Franzini, 19 horas

Jueces: Mathias de Armas, Mathias Muniz, Matías Rodríguez y Andrés Martínez

VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

🔄 Abaldo dejó Defensor para jugar en Independiente

Matías Abaldo deja Defensor Sporting y se sumará a Independiente de Avellaneda. El club argentino llegó a un acuerdo para la cesión a préstamo desde los violetas por US$ 130.000, con contrato hasta junio de 2026.

Además, se estableció una opción de compra de US$ 2.500.000 por el extremo de 21 años. Cabe recordar que Gimnasia y Esgrima de La Plata tiene un 35% del pase; el resto se reparte entre Defensor y el futbolista.

⚽ Peloteando: Sub 13 y la Agraria a la cancha

Repasemos los partidos de la 10ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años que se jugará hoy, domingo 10 de agosto.

Recordemos que la misma tuvo ya la victoria de Chaná sobre Tigre por 7 a 1 en el partido adelantado.

📍 Partidos de hoy

Cancha de Progreso

Hora Partido 9:30 hs. Salto Uruguay – Ferro Carril 11:00 hs. Progreso – Peñarol

Cancha de Gladiador

Hora Partido 9:30 hs. Salto Nuevo – Sud América 11:00 hs. Gladiador – Libertad

Cancha de Nacional

Hora Partido 9:30 hs. Cerro – Salto Rowing 11:00 hs. Nacional – Hindú

Cancha Carlos Ambrosoni

Hora Partido 9:30 hs. Saladero – Ceibal 11:00 hs. River Plate – Almagro

Cancha Heber Racedo

Hora Partido 11:00 hs. Universitario – Deportivo Artigas

Libre: Remeros

Pendiente: Ferro Carril – Salto Rowing

📊 Posiciones Sub 13

Equipo Pts Universitario 24 River Plate 24 Remeros 22 Ferro Carril 21 Gladiador 18 Salto Uruguay 18 Progreso 17 Peñarol 16 Nacional 16 Salto Rowing 15 Salto Nuevo 12 Chaná 12 Hindú 11 Saladero 11 Sud América 10 Cerro 9 Libertad 7 Tigre 0 Ceibal 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0

🌾 Liga Agraria: sigue la 4ª fecha

La 4ª fecha de la temporada 2025 de la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias comenzó anoche con dos juegos en el Vispo Mari y continuará hoy:

Cancha de Corralito

Hora Partido 16:00 hs. Corralito – 18 de Julio

Cancha de Tropezón

Hora Partido 16:00 hs. Barrio Albisu – Daymán

Libre: Defensor

🏟️ Reserva Agraria – 4ª fecha

Cancha de Independiente

Hora Partido 9:00 hs. Independiente – Universal

Cancha de Cizaña (Isla Bonita)

Partido Cizaña – Tropezón

Cancha de Corralito

Hora Partido 14:20 hs. Corralito – 18 de Julio

Cancha de Tropezón

Hora Partido 14:00 hs. Barrio Albisu – Daymán

Libre: Defensor

⚽ Las “Guapas” de Ceibal reciben a Litoral de Paysandú por OFI

Ceibal recibirá hoy domingo 10 de agosto a Litoral de Paysandú a las 15:00 horas en el Parque Rufino Araujo, en el marco del partido de ida por la Cuarta Fase de la 23ª Copa Nacional de Clubes Femenino de OFI.

Partido clave de local para las dirigidas por Sergio “Pitufo” Olivera ante un rival importante dentro del fútbol femenino del interior, como lo es el conjunto litoralense. El árbitro del encuentro será Evelyn Alderete, con María Godoy y Alejandra Latorre como asistentes, todas de Soriano.

📅 Otros partidos de la Cuarta Fase

Anoche, en el inicio de esta fase, jugaron Ituzaingó de Maldonado y Arachanas de Melo en el Parque San Rafael fernandino.

Hoy, además, se enfrentarán River Plate de San José y Nacional de Florida en el partido de ida, a las 16:30 horas en la cancha del club floridense. El árbitro será Jessica Domínguez de Canelones.

Clasificación: acceden a las semifinales los ganadores de cada una de las tres llaves de esta fase y el mejor perdedor.

📈 Campaña de Ceibal en OFI

Fase Rival Resultado ida Resultado vuelta Observaciones 1ª Fase Bella Vista (Paysandú) 4-0 (V) — Parque Don Bosco Orgoroso (Guichón) 10-0 (V) — Parque Municipal Progreso (Paysandú) 2-1 (L) — Parque Rufino Araujo 2ª Fase Progreso (Artigas) 3-1 (V) 3-0 (L) — 3ª Fase Litoral (Paysandú) 0-0 (V) 2-0 (L) —

Estadísticas: en 7 partidos disputados, Ceibal marcó 27 goles y recibió solo 2.