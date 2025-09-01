back to top
12.6 C
Salto
lunes, septiembre 1, 2025
InicioDEPORTESCICLISMO

🚵 El Desafío de la Piedra Pintada se corre el domingo 14 de setiembre en Artigas

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
1
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fjyy

La 7ª fecha del Campeonato MTB Fronteron 2025 será el domingo 14 de setiembre desde las 10 horas en Artigas.

  • 📍 Recorrido: 52 km varones (1.000 m acumulado), 45 km damas (600 m acumulado).
  • 🚴 Cicloturismo mixto: 15 km.
  • 💵 Inscripción: $1.500 competitivas, $1.000 cicloturismo (incluye almuerzo).

El certamen se disputa en Argentina, Brasil y Uruguay, con bikers de toda la región.

Fechas finales del Fronteron 2025:

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • 7ª Fecha: 14 de setiembre – Piedra Pintada (Artigas).
  • 8ª Fecha: 12 de octubre – Dom Pedrito, Brasil.
  • 9ª Fecha: 23 de noviembre – Valle del Lunarejo, Tranqueras (Rivera).

Principales posiciones (puntos acumulados):

Categoría
Open ElitePablo López (47)Matías Cabrera (46)Ricardo Sabarroz (42)Valentín Barreto (41)Maximiliano Generali (38)
Master ADiego Salto (76)Mauricio Pintos (61)Matheus Da Rosa (53)Gonzalo Oviedo (43)Mauricio Teixeira (37)
Master BElizandro Fernandes (74)Alexis Cuello (57)Alberto Duarte (30)Carlos Gutiérrez (30)Marcio Rossato (30)
Damas AViviana Melo (67)Florencia Umpierre (45)Lucía Presa (26)Ana Diez (15)Macarena Izmendi (15)
Damas BPaulina Morat (87)Lucía Sicilia (52)Analia Madeira (43)Natalia Pascutti (31)Daniela Jara (18)
Damas CMarta Gustavino (69)Dayci Alvez (55)Corina Custodio (18)Wilma Coelho (18)Isabelina Morales (15)
E-BikeIván Xavier (74)Daniel Madeira (72)Ramón Lencina (36)Fernando Madeira (19)Gerard Capdevielle (15)

📌 Además:

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos
  • MTB Salteño: tercera fecha el 21 de setiembre.
  • Fechas oficiales FCU:
    • 14 setiembre – Florida XCM
    • 19 octubre – Santa Lucía XCM
    • 23 noviembre – Rocha XCO
    • 2026: 14 enero – Andresito (Flores), 12 abril – Gregorio Aznárez.

🚴 Ciclismo – CODECAM

El 7 de setiembre se corre en la pista del autódromo de Salto

La 1ª fecha del Torneo Clausura del Codecam Nacional será el domingo 7 de setiembre en el Autódromo de Salto.

  • ⏰ Concentración: 9:00
  • 🏁 Inicio: 9:30
  • 📌 Categorías: 13-14 años, 6-7 años, 8-9 años, 10 años, 11-12 años, Kids (Exhibición), 15-16 años.
  • 🏆 Premiación al cierre.

Calendario Clausura Codecam 2025:
1ª Fecha – 7 setiembre – Salto
2ª Fecha – 18 octubre – Durazno
3ª Fecha – 19 octubre – Flores
4ª Fecha – 16 noviembre – Colonia
5ª Fecha – 7 diciembre – Ecilda Paullier (San José)

👉 Además, del 12 al 14 de diciembre se disputará la 31ª Vuelta del Codecam (sede a confirmar).

Resultados del Apertura Nacional (Trinidad):

  • 🥇 Elbio Alborzen (Náutico Boca de Cufré)
  • 🥈 Pablo Troncoso (Barrio Artigas)
  • 🥉 Lucas Gaday (Dolores Cycles)

Otros destacados:

  • Ana Seijas (Damas), S. Mockford (Damas Juvenil), S. Pérez (Sub23 y Master C), A. Caraballo (Master A-B, Cadetes), A. Olaverry (Master D), D. Gorosito (Master E).
  • El salteño Agustín Saavedra fue 1º en Junior.

🚵‍♂️🚴 Resumen

  • MTB Fronteron: Artigas recibirá la 7ª fecha el 14/9.
  • MTB Salteño: tercera fecha el 21/9.
  • Codecam: arranca Clausura el 7/9 en Salto.
  • Internacional: en la Vuelta a España, T. Traen lidera; el uruguayo Thomas Silva sigue en carrera, mientras Eric Fagúndez abandonó por un virus.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fjyy
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

🚴‍♂️ El salteño Pablo Castillo fue quinto en Puerto Yeruá

Mountain Bike; Puntajes: posiciones del Fronteron 2025 previo a Concordia

El Campeonato de MTB Fronteron 2024 continúa avanzando