🚴 Se larga la temporada en Trinidad

Se corre hoy en la Pista José Asconeguy de Trinidad el Critérium Apertura de la Federación Ciclista Uruguaya (FCU).
La FCU, junto a la Federación Ciclista Trinitaria, organiza la prueba que marca el inicio de la temporada de ciclismo uruguayo, con participación de equipos de todo el país.
En competencia estarán las categorías Élite, Sub 23, Junior y Máster.
📌 Detalles de la competencia
- 8:30 hs. Máster C y D
- 10:00 hs. Élite – Sub 23 – Junior
- 12:30 hs. Máster E
- 13:00 hs. Damas
- 14:30 hs. Máster A y B
🚴♂️ Náutico Boca de Cufré sumó a Pablo Bonilla
El Náutico Boca de Cufré incorporó a Pablo Bonilla para la temporada 2025/2026, reforzando al equipo de San José.
📋 Plantel confirmado
- Agustín Alonso
- Anderson Maldonado
- Elbio Alborzen
- Leonel Rodríguez
- Robert Racedo
- Pablo Bonilla
- Felipe Reyes
🏁 Primera fecha en Tacuarembó el 14 de setiembre
La primera fecha del Campeonato Departamental de Ciclismo de Tacuarembó será el 14 de setiembre, en un circuito ubicado en la zona del Barrio López, Tacuarembó ciudad.
Organiza la Federación Ciclista Departamental de Tacuarembó.
🚵 MTB Salteño: la 3ª fecha será el 21 de setiembre
El Campeonato Salteño de Mountain Bike 2025 ya disputó dos fechas:
- 1ª en la zona del Monumento a Garibaldi
- 2ª en Villa Maguey
La 3ª fecha se correrá el 21 de setiembre, con expectativa de contar con bikers de toda la región.