🚴 El Fronterón no corre en Concordia, vuelve con el Desafío de la Piedra Pintada

La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva resolvieron que hoy domingo 24 de agosto se dará continuidad al Campeonato Circuito Amigos del MTB temporada 2025, con epicentro en Puerto Yeruá.
Por su parte, comunicó que no se realizará la 6ª fecha del Campeonato Fronterón en Concordia (algo que estaba programado desde el inicio de temporada), al no estar dadas las condiciones.
La cuestión pasa por lo económico, ya que se esperaban unos 150 competidores por parte de la organización y a falta de pocos días no se completaba ni un 30% de esa cifra.
Por ello, desde Los Amigos del MTB decidieron no formar parte de la fecha del Fronterón y sí correr su fecha calendario.
🌍 MTB Fronterón: el Desafío de la Piedra Pintada será el 14 de setiembre en Artigas
El certamen Fronterón, recordemos, se corre en tres países: Argentina, Brasil y Uruguay, contando con muchos bikers de toda la región, entre ellos varios salteños que viajaron a tierras brasileñas.
Salto tuvo su carrera, recordemos, con los 100 K de Termas del Arapey, la cual fue un éxito en todo sentido.
📌 Fechas restantes del MTB Fronterón 2025:
|Fecha
|Día
|Lugar
|Organización
|Estado
|6ª
|24 de agosto
|Concordia
|Amigos del MTB Concordia
|Suspendida
|7ª
|14 de setiembre
|Desafío Piedra Pintada – Artigas
|–
|Confirmada
|8ª
|12 de octubre
|Dom Pedrito – A Terra Vai Tremer (Brasil)
|–
|Confirmada
|9ª
|23 de noviembre
|Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera
|–
|Confirmada
🚵 MTB Salteño: la 3ª fecha será el 21 de setiembre
Se llevan dos fechas del Campeonato Salteño de Mountain Bike temporada 2025.
- La primera fue en la zona del Monumento a Garibaldi.
- La segunda en la zona de Villa Maguey.
Para la tercera fecha la organización ya viene trabajando.
La misma será el 21 de setiembre, esperando contar con bikers de toda la región como en las dos primeras etapas.