jueves, 7 de agosto de 2025
9.4 C
Salto
CICLISMO

🚴‍♂️ Codecam: Flores y Paysandú dominaron el Nacional de Crono y Medio Fondo

José Luis Toriani
José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Se celebró en Treinta y Tres el pasado fin de semana el Campeonato Nacional de Crono y Medio Fondo del Codecam Nacional, contando con un gran número de competidores de varios puntos del Uruguay.

Repasemos los ganadores de Oro, Plata y Bronce en ambas disciplinas:

⏱️ Crono Individual

🧒 Categoría 6 y 7 años

🥇Neitan TafuraDurazno
🥈Mauro DemichelliDurazno
🥉Faustino BelosoCerro Largo

👧 Niñas

🥇Sabrina BermúdezSan José
🥈Sara RapettiSan José
🥉Aline ScholderieSan José

🧒 Categoría 8 y 9 años

🥇Matile GilesPaysandú
🥈Ignacio BenítezPaysandú
🥉Gerónimo RobainaCerro Largo

👧 Niñas

🥇Matile GilesPaysandú
🥈Florencia MontalbanFlores
🥉Lea RapettiSan José

🧒 Categoría 10 años

🥇Lorenzo RodríguezFlores
🥈Gerónimo PeraltaPaysandú
🥉Valentín MoreiraTreinta y Tres

👧 Niñas

🥇Sofía MatiaudaPaysandú
🥈Franchesca BarbozaSan José
🥉Hannah TafuraDurazno

🧒 Categoría 11 y 12 años

🥇Nicolás ÁlvarezFlores
🥈Mateo GarcíaPaysandú
🥉Simona SánchezFlores

👧 Niñas

🥇Simona SánchezFlores
🥈Valentina BermúdezSan José
🥉Julieta DuartePaysandú

🧒 Categoría 13 y 14 años

🥇Franco PortilloSan José
🥈Juan SuárezPaysandú
🥉Ezequiel SilveiraTreinta y Tres

👧 Niñas

🥇Manuela FernándezFlores
🥈Emily RochonRío Negro
🥉Luciana RodríguezFlores

🧒 Categoría 15 y 16 años

🥇Aparicio CarballoFlores
🥈Lautaro CondeFlores
🥉Benjamín TejeraCerro Largo

👧 Niñas

🥇Sol MonkfordPaysandú
🥈Julieta AlbornozFlorida
🥉Sofía SpositoPaysandú

🏁 Medio Fondo

🧒 Categoría 6 y 7 años

🥇Neitan TafuraDurazno
🥈Mauro DemichelliDurazno
🥉Joaquín GonzálezCerro Largo

👧 Niñas

🥇Sabrina BermúdezSan José
🥈Catalina PollakSan José
🥉Sara RapettiSan José

🧒 Categoría 8 y 9 años

🥇Ignacio BenítezPaysandú
🥈Francisco DelvallePaysandú
🥉Gerónimo RobainaCerro Largo

👧 Niñas

🥇Matile GilesPaysandú
🥈Florencia MontalbanFlores
🥉Lea RapettiSan José

🧒 Categoría 10 años

🥇Lorenzo RodríguezFlores
🥈Gerónimo PeraltaPaysandú
🥉Sofía MatiaudaPaysandú

👧 Niñas

🥇Sofía MatiaudaPaysandú
🥈Franchesca BarbozaSan José
🥉Franchesca EtchebarnSoriano

🧒 Categoría 11 y 12 años

🥇Nicolás ÁlvarezFlores
🥈Emanuel RamosSan José
🥉Santino CarlisRío Negro

👧 Niñas

🥇Simona SánchezFlores
🥈Julieta GarcíaSan José
🥉Julieta DuartePaysandú

🧒 Categoría 13 y 14 años

🥇Ezequiel SilveiraTreinta y Tres
🥈Juan SuárezPaysandú
🥉Facundo CabreraTreinta y Tres

👧 Niñas

🥇Emily RochonRío Negro
🥈Manuela FernándezFlores
🥉Luciana RodríguezFlores

🧒 Categoría 15 y 16 años

🥇Aparicio CarballoFlores
🥈Lautaro CondeFlores
🥉Federico CinfuentesTreinta y Tres

👧 Niñas

🥇Sol MonkfordPaysandú
🥈Julieta AlbornozFlorida
🥉Camila BouchatarSoriano

🏅 Medallero por Federaciones

🧑 Masculino

🏳️ Federación🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce
Flores621
Paysandú271
Durazno220
San José110
Treinta y Tres104
Cerro Largo005
Río Negro001
Salto000
Florida000
Maldonado000
Colonia000

👩 Femenino

🏳️ Federación🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce
Paysandú603
Flores332
San José263
Río Negro110
Florida020
Soriano002
Durazno001
