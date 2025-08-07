🚴‍♂️ Codecam: Flores y Paysandú dominaron el Nacional de Crono y Medio Fondo

Se celebró en Treinta y Tres el pasado fin de semana el Campeonato Nacional de Crono y Medio Fondo del Codecam Nacional, contando con un gran número de competidores de varios puntos del Uruguay.
Repasemos los ganadores de Oro, Plata y Bronce en ambas disciplinas:
⏱️ Crono Individual
🧒 Categoría 6 y 7 años
|🥇
|Neitan Tafura
|Durazno
|🥈
|Mauro Demichelli
|Durazno
|🥉
|Faustino Beloso
|Cerro Largo
👧 Niñas
|🥇
|Sabrina Bermúdez
|San José
|🥈
|Sara Rapetti
|San José
|🥉
|Aline Scholderie
|San José
🧒 Categoría 8 y 9 años
|🥇
|Matile Giles
|Paysandú
|🥈
|Ignacio Benítez
|Paysandú
|🥉
|Gerónimo Robaina
|Cerro Largo
👧 Niñas
|🥇
|Matile Giles
|Paysandú
|🥈
|Florencia Montalban
|Flores
|🥉
|Lea Rapetti
|San José
🧒 Categoría 10 años
|🥇
|Lorenzo Rodríguez
|Flores
|🥈
|Gerónimo Peralta
|Paysandú
|🥉
|Valentín Moreira
|Treinta y Tres
👧 Niñas
|🥇
|Sofía Matiauda
|Paysandú
|🥈
|Franchesca Barboza
|San José
|🥉
|Hannah Tafura
|Durazno
🧒 Categoría 11 y 12 años
|🥇
|Nicolás Álvarez
|Flores
|🥈
|Mateo García
|Paysandú
|🥉
|Simona Sánchez
|Flores
👧 Niñas
|🥇
|Simona Sánchez
|Flores
|🥈
|Valentina Bermúdez
|San José
|🥉
|Julieta Duarte
|Paysandú
🧒 Categoría 13 y 14 años
|🥇
|Franco Portillo
|San José
|🥈
|Juan Suárez
|Paysandú
|🥉
|Ezequiel Silveira
|Treinta y Tres
👧 Niñas
|🥇
|Manuela Fernández
|Flores
|🥈
|Emily Rochon
|Río Negro
|🥉
|Luciana Rodríguez
|Flores
🧒 Categoría 15 y 16 años
|🥇
|Aparicio Carballo
|Flores
|🥈
|Lautaro Conde
|Flores
|🥉
|Benjamín Tejera
|Cerro Largo
👧 Niñas
|🥇
|Sol Monkford
|Paysandú
|🥈
|Julieta Albornoz
|Florida
|🥉
|Sofía Sposito
|Paysandú
🏁 Medio Fondo
🧒 Categoría 6 y 7 años
|🥇
|Neitan Tafura
|Durazno
|🥈
|Mauro Demichelli
|Durazno
|🥉
|Joaquín González
|Cerro Largo
👧 Niñas
|🥇
|Sabrina Bermúdez
|San José
|🥈
|Catalina Pollak
|San José
|🥉
|Sara Rapetti
|San José
🧒 Categoría 8 y 9 años
|🥇
|Ignacio Benítez
|Paysandú
|🥈
|Francisco Delvalle
|Paysandú
|🥉
|Gerónimo Robaina
|Cerro Largo
👧 Niñas
|🥇
|Matile Giles
|Paysandú
|🥈
|Florencia Montalban
|Flores
|🥉
|Lea Rapetti
|San José
🧒 Categoría 10 años
|🥇
|Lorenzo Rodríguez
|Flores
|🥈
|Gerónimo Peralta
|Paysandú
|🥉
|Sofía Matiauda
|Paysandú
👧 Niñas
|🥇
|Sofía Matiauda
|Paysandú
|🥈
|Franchesca Barboza
|San José
|🥉
|Franchesca Etchebarn
|Soriano
🧒 Categoría 11 y 12 años
|🥇
|Nicolás Álvarez
|Flores
|🥈
|Emanuel Ramos
|San José
|🥉
|Santino Carlis
|Río Negro
👧 Niñas
|🥇
|Simona Sánchez
|Flores
|🥈
|Julieta García
|San José
|🥉
|Julieta Duarte
|Paysandú
🧒 Categoría 13 y 14 años
|🥇
|Ezequiel Silveira
|Treinta y Tres
|🥈
|Juan Suárez
|Paysandú
|🥉
|Facundo Cabrera
|Treinta y Tres
👧 Niñas
|🥇
|Emily Rochon
|Río Negro
|🥈
|Manuela Fernández
|Flores
|🥉
|Luciana Rodríguez
|Flores
🧒 Categoría 15 y 16 años
|🥇
|Aparicio Carballo
|Flores
|🥈
|Lautaro Conde
|Flores
|🥉
|Federico Cinfuentes
|Treinta y Tres
👧 Niñas
|🥇
|Sol Monkford
|Paysandú
|🥈
|Julieta Albornoz
|Florida
|🥉
|Camila Bouchatar
|Soriano
🏅 Medallero por Federaciones
🧑 Masculino
|🏳️ Federación
|🥇 Oro
|🥈 Plata
|🥉 Bronce
|Flores
|6
|2
|1
|Paysandú
|2
|7
|1
|Durazno
|2
|2
|0
|San José
|1
|1
|0
|Treinta y Tres
|1
|0
|4
|Cerro Largo
|0
|0
|5
|Río Negro
|0
|0
|1
|Salto
|0
|0
|0
|Florida
|0
|0
|0
|Maldonado
|0
|0
|0
|Colonia
|0
|0
|0
👩 Femenino
|🏳️ Federación
|🥇 Oro
|🥈 Plata
|🥉 Bronce
|Paysandú
|6
|0
|3
|Flores
|3
|3
|2
|San José
|2
|6
|3
|Río Negro
|1
|1
|0
|Florida
|0
|2
|0
|Soriano
|0
|0
|2
|Durazno
|0
|0
|1
