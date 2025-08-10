🚴‍♂️ Asconeguy ganó en Trinidad

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zylp
Se corrió la 8ª fecha del Campeonato Invierno en Trinidad, donde los ciclistas van retomando la actividad y aprontando para una nueva temporada del ciclismo uruguayo. La actividad oficial de la FCU comenzará en la propia pista “José Asconeguy” el domingo 31 de agosto.
Podios de la prueba preliminar y la del Vale Todo:
Preliminar
|Puesto
|Ciclista
|1
|Paul Troncoso
|2
|Zelmar Modernel
|3
|Horacio Rounco
|4
|Marcelo Folgar
|5
|Ramiro González
Vale Todo
|Puesto
|Ciclista
|1
|Roderyck Asconeguy
|2
|Víctor Faust
|3
|Lucas Gaday
|4
|Iván Salvagno
|5
|Alan Varela
