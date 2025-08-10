back to top
domingo, 10 de agosto de 2025
Salto
🚴‍♂️ Asconeguy ganó en Trinidad

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Diario EL PUEBLO digital
Se corrió la 8ª fecha del Campeonato Invierno en Trinidad, donde los ciclistas van retomando la actividad y aprontando para una nueva temporada del ciclismo uruguayo. La actividad oficial de la FCU comenzará en la propia pista “José Asconeguy” el domingo 31 de agosto.

Podios de la prueba preliminar y la del Vale Todo:

Preliminar

PuestoCiclista
1Paul Troncoso
2Zelmar Modernel
3Horacio Rounco
4Marcelo Folgar
5Ramiro González

Vale Todo

PuestoCiclista
1Roderyck Asconeguy
2Víctor Faust
3Lucas Gaday
4Iván Salvagno
5Alan Varela
