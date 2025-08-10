🚴‍♂️ Asconeguy ganó en Trinidad

- espacio publicitario -

Se corrió la 8ª fecha del Campeonato Invierno en Trinidad, donde los ciclistas van retomando la actividad y aprontando para una nueva temporada del ciclismo uruguayo. La actividad oficial de la FCU comenzará en la propia pista “José Asconeguy” el domingo 31 de agosto.

Podios de la prueba preliminar y la del Vale Todo:

Preliminar

- espacio publicitario -

Puesto Ciclista 1 Paul Troncoso 2 Zelmar Modernel 3 Horacio Rounco 4 Marcelo Folgar 5 Ramiro González

Vale Todo

Puesto Ciclista 1 Roderyck Asconeguy 2 Víctor Faust 3 Lucas Gaday 4 Iván Salvagno 5 Alan Varela