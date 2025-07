🚨 Después de lo que pasó en la cancha de River y la suspensión consumada

- espacio publicitario -

🌙 «Jugar en horario nocturno y sin seguridad: ¿es lo que se busca?»

Cuando se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo, el pasado domingo en el Parque Carlos Ambrosoni, enfrentados el local y Gladiador, por el segundo partido de los Octavos de Final del Torneo del Interior en la Divisional «B».

Ya al término del primer tiempo, la alerta surgió de parte del árbitro central, Gonzalo De León.

«De plantearse la misma situación, la suspensión ya sin más trámite».

Hasta que se prolongaron los desmanes: lenguaje de piedras que volaron, cohetería también, violencia desatada, riesgo para quienes asistieron y la decisión consumada de suspender.

El árbitro central cerró el formulario y la derivación inevitable al Tribunal Arbitral, quien tendrá que expedirse.

Al partido lo ganaba Gladiador 1 a 0 y todo apunta a que se juegue el «pico» pendiente a puertas cerradas.

La duda vigente: ¿el partido se completa en cancha de River o en otro escenario?

En tanto ayer lunes, las repercusiones no faltaron, con las redes sociales originando un fuego cruzado entre quienes responden a Gladiador y a River Plate.

Parecía inevitable. Es inevitable.

🚫 LOS TIRA PIEDRAS

De tantas interrogantes que alimentaron la escena, una para el rescate:

«Jugar en horario nocturno y sin seguridad: ¿es lo que se busca?»

El hecho es real: de años a esta parte cuando se montan espectáculos donde el fútbol convoca, salvo alguna excepción, la policía permanece al margen.

El alto costo de la contratación inhibe esa alternativa.

El domingo en el Parque Carlos Ambrosoni, secuencias puntuales para que la intolerancia ganase espacios e incluso con piedras que fueron arrojadas desde el exterior hacia dentro del escenario:

riesgo para los aficionados, riesgo para los jugadores, riesgos para todos.

Frente a esa estampida contraria a la esencia misma de un espectáculo deportivo, el árbitro central cortó por lo sano.

Las dirigencias de River Plate y Gladiador intentaron vanamente encauzar las aguas: fue imposible.

La policía llegaría después, para evitar males mayores en zonas de acceso a la cancha de River Plate.

El tiempo del caos fue puntual.

Los dictados de razonamientos puntuales y uno de ellos por sobre todo: el riesgo que supone jugar en la noche, con la seguridad ausente. Y a la seguridad la ofrece la policía.

Marcándose asimismo una certeza de aliento vital:

«Si no hay policía no hay seguridad. O se busca certezas de solución o la violencia no dejará de ser lo que es: algo más que una amenaza. Una consecuencia»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

⚠️ «Es un acto de irresponsabilidad»

Entre hoy y mañana se tendría en claro en qué momento es posible que River Plate y Gladiador vuelvan a escena para terminar con la historia pendiente.

En tanto, lo sucedido ha implicado la puesta a punto de análisis que no faltan.

Incluso, una fuente vinculada al propio Comando de Jefatura de Policía confesó a EL PUEBLO,

«que haber programado el fútbol en esas condiciones en la cancha de River Plate, es un acto de irresponsabilidad, simplemente porque para jugar las condiciones no están dadas».

Se remarcó a cronistas de este diario que:

«El acceso a la cancha de River, tampoco es el mejor y lo sucedido no se aparta como reflejo de esa situación».

A renglón seguido se parte de otra base, que es del caso puntualizar:

«Porque a esta altura de los hechos, algunos dirigentes del fútbol tendrían que darse cuenta que jugar en la noche en determinados escenarios, deja de lado el sentido común. Lo que no se puede, no se puede. Claramente, no entienden el mensaje. Les cuesta reconocer una realidad que los está golpeando también a ellos»

💸 «Necesitamos jugar y recaudar»

📢 Vengan: Salto Nuevo y Ceibal, los que llaman

Fernando Araújo, es el presidente de Ceibal. Es de los referentes históricos de Ceibal, a la hora de la función.

Es una cuestión familiar que se prolonga en el tiempo. El sentimiento sin dobleces y el compromiso tan campante como siempre.

Por eso además, la comunicación con EL PUEBLO, a la medida del fin: ratificar que el próximo domingo se jugará el primero de los dos partidos amistosos ante Salto Nuevo.

Será el domingo 13 de julio en el Parque Rufino Araújo desde la hora 15, con una entrada general ya definida.

Al decir de Fernando,

«la verdad sea dicha: necesitamos jugar y recaudar».

Por eso a través del Diario de Salto,

«esta invitación que hacemos llegar, tanto a quienes responden a Salto Nuevo como a Ceibal. Hablamos de barrios y hablamos de la indescontable pasión por el fútbol, que después de todo, es la de siempre».

Ceibal y Salto Nuevo apuntan la mira al Campeonato Salteño, el que se iniciará el domingo 10 de agosto y a los dos no les faltan incorporaciones.

Para los técnicos Martín Barreto y Fabián Paiva, búsqueda de afinamiento técnico y conceptual, para que la respuesta «vaya abriendo caminos».

El domingo es el primer juego y el segundo el 20 de julio.

Los dos partidos en el Parque Rufino Araújo.

Bien de barrio, los dos.

La historia no lo desmiente.

Y la vigente pasión…. ¡menos que menos!

📝 El ingreso de la protesta en la «B»

Hoy martes, para que sesione el Consejo de la Divisional «B».

No solo se pactará la tercera fecha de la segunda rueda, sino que también se dará ingreso a una nota que elevará la Comisión Directiva de Fénix.

Denuncia que un jugador de Dublín Central se alistó sin haber sido incluido en el formulario.

Por lo tanto, a continuación en el texto, pasa a reclamar los puntos en juego.

En la cancha, fue victoria de Dublín Central ante Fénix.

Cabe la posibilidad que ahora de hecho, la historia sea otra.

La complicación de Fénix es notoria en la tabla del descenso y Dublín Central combate por el ascenso a la «A».