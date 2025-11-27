back to top
🚧 Reducción de la circulación en Ruta 31 por obras entre los km 47 y 54

Diario EL PUEBLO digital

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que la circulación por la Ruta 31, entre los kilómetros 47 y 54, en el departamento de Salto, quedará reducida a media calzada debido a trabajos de mantenimiento vial.

Según detalló la cartera en un comunicado emitido este 27 de noviembre, la intervención se debe a la aplicación de un tratamiento bituminoso, tarea que se extenderá hasta el 5 de diciembre si las condiciones acompañan.

Desde el MTOP se exhorta a los usuarios a circular con precaución, respetar toda la señalización instalada en la zona de obra y mantener la velocidad máxima permitida mientras duren los trabajos.

La comunicación del organismo busca alertar a los conductores que transitan habitualmente por esa zona rural de Salto, donde el tránsito pesado y agrícola es frecuente.

