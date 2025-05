🗣️ Christian Luna y el momento de Arsenal

- espacio publicitario -

⚽ Christian Luna y ahora Arsenal

«El equipo ahora tiene que aparecer»

Los 180 minutos sin goles. Es lógico que la preocupación esté abierta.

«Lo hemos hablado. Lo hemos compartido entre nosotros. Son dos partidos sin anotar y cuando pasa esto, es lógico que el tema nos gane a todos».

Se fue Echenausi, se fue Leguísamo… merma de goleadores.

«No se puede decir lo contrario, porque es parte de la realidad. Pero tampoco pensar más allá de la cuenta en los compañeros que ya no están, sino en dar con la fórmula que a Arsenal le permita la reacción. Porque además el equipo necesita reaccionar».

¿Por dónde pasa la reacción?

«Soy de los que cree que el equipo ahora tiene que aparecer. Que Arsenal responda desde lo colectivo. Ese partido frente a Piratas hay que hacerlo nuestro. Ganarlo. Si sumamos los tres puntos, es un estímulo. Y Arsenal es eso que también necesita: estimularse a partir de un resultado que nos permita escalar».

No dejar de creer.

«Quedan 12 puntos por delante, ¿de acuerdo? Bueno… sumar todo lo que se pueda. Uno no desconoce lo que es Ferro, por ejemplo, pero si hay chance para nosotros, porque hay, no se trata de resignar. No hay derecho a resignarse».

CHRISTIAN LUNA, desde la regularidad que no le falta. Para el pandense, es su quinta temporada por estos lares. Llegó en el 2021 para sumarse a Salto Fútbol Club, hasta que Arsenal se transformó en horizonte. El domingo en el Parque Juan José Vispo Mari es la hora señalada. Viene Piratas Juniors de Artigas. Sin goles por ahora. ¿Tan solo por ahora?

⚽ Con la tercera de la primera rueda

Los del «Súper«; los del Senior…

Para la Liga de Fútbol Súper Sénior, será la del domingo la tercera fecha de la primera rueda. En las tres divisionales y cancha por cancha, con los respectivos árbitros centrales resueltos.

Un total de 17 escenarios para la instancia, con la mayoría de los partidos sin tolerancia. Una manera de descubrir la tercera fecha desde ya en cartelera.

🏀 Aguada-Nacional y un salteño también

La de hoy viernes será la primera noche final entre Aguada y Nacional para determinar el Campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, edición 2024-2025.

Al mejor de siete en play off, los duelos del actual Campeón Aguada y Nacional, notable protagonista a través de todo el calendario. Se enfrentan el 1 y el 2 en la senda del acumulado, por lo tanto, amparo de justicia para que uno de los dos alcance la máxima dimensión.

Se enfrentarán desde la hora 21:15 en el Antel Arena, con asistencia de un salteño: AGUSTÍN MÉNDEZ, ex Nacional de Salto.

El tricolor tiene la Dirección Técnica de Álvaro Ponce y a Aguada lo orienta por segundo año consecutivo, Germán Cortizas.

Aguada accede a la instancia suprema después de eliminar a Malvín, mientras Nacional hizo lo propio con Defensor Sporting.

El segundo partido fue pactado para el lunes próximo, igualmente a la misma hora y en el mismo escenario.