🕰️ Que la historia no se olvide

«Seis años atrás Arsenal jugaba en la «C»; ahora se juega a ser semifinalista de OFI»

El hincha de Arsenal, en este caso, es un hombre de buena y fina memoria. No da puntada sin hilo y tiene en claro los dictados del pasado más o menos reciente. Por eso, no lo pensó dos veces y tendió líneas con EL PUEBLO, para que la sentencia argumental jugase de su parte y de la causa verde y blanca de la doble «A», vigente aún en la Divisional Superior de OFI.

«Seis años atrás, Arsenal jugaba en la «C» de la Liga Salteña de Fútbol y ahora se juega a ser semifinalista de OFI«, por lo que a partir de este rescate en el tiempo, apunta sin más trámite a legitimar «el orgullo que sentimos por este presente que nos envuelve».

El punto es ese: de aquel Arsenal en la «C» sobre finales de la década pasada, a esta realidad que ahora gobierna. El equipo en manos de Richard Requelme disfruta de ser uno de los mejores ocho equipos del fútbol del Interior, ya habiendo asegurado, por ejemplo, su permanencia en la «A» en la edición 2026 de OFI, pero además afrontará desde agosto la disputa de la nueva edición de la Copa Uruguay, a la que ya accedió Universitario, mientras Nacional tiene la vía de ingreso.

Si Nacional mañana descose los sueños de revancha de Porongos de Trinidad, se manda de cuerpo y alma en la Copa Uruguay, cuya visibilidad a todas luces surge nítida.

📉 «SI VOS LLEGÁS RÁPIDO, CAÉS RÁPIDO»

Ya el año pasado Arsenal planteó transfusiones internas, desde lo social a lo deportivo, llegando Maximiliano Summers a la Gerencia. El diseño de un modelo que tiende a potenciar las divisiones juveniles y en el 2024 el ascenso por primera vez al círculo máximo del Consejo Único Juvenil.

En Arsenal reconocen que se trata de «un ciclo de evolución en el tiempo y que determinados objetivos no se consiguen de un año para el otro. Por eso, pensemos dónde estamos ahora a nivel de OFI y esto es lo que es: un paso adelante. Pero nunca un paso definitivo o un paso final».

Ese mismo hincha, en tanto, que sabe demasiado bien la historia de Arsenal, trasunta una puesta a punto en materia de concepto, que vale la pena remarcar: «si vos llegás rápido, caés rápido. Por lo tanto, si no se logra el propósito de clasificar a las semifinales, nada se perdió. Es todo lo contrario: un paso más para que el valor de la experiencia no nos falte».

Ese mismo hincha no dejó de pasar la ocasión, desde la memoria otra vez también. O desde la verdad en el tiempo que supone la estadística, «porque el Campeonato del Interior de Clubes nació como competencia en el año 1966 y Ferro Carril, por ejemplo, llegó a ser Campeón en el 2009. O sea que debió aguardar 43 años para alcanzar ese logro. Pregunto: ¿se pretende que Arsenal sea Campeón de OFI después del tercer año consecutivo jugando, cuando a Ferro le costó más de cuatro décadas de espera? Una cosa es el sueño del hincha. La otra; la realidad de los hechos».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🏟️ La elocuencia de una verdad

«El Dickinson tiene lo que la mayoría no tiene»

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, apuntó a renglones informativos concretos, en función del aprobado nuevo sistema de disputa del Campeonato Salteño, el que incluirá play off entre los primeros ocho equipos.

Por mayoría se resolvió dejar sin efecto la liguilla, tanto a nivel de cuatro equipos como de seis. No faltaron clubes que apostaron a inclinar la balanza en pro de la liguilla.

Ahora resta documentar-validar la cuestión pendiente, que será sumado al texto del proyecto en cuestión: que TODOS LOS PARTIDOS ENMARCADOS EN LOS PLAY OFF SE DISPUTEN EN EL PARQUE DICKINSON.

Desde los neutrales y algunos delegados, se alinean en el mismo concepto, «porque el Dickinson tiene lo que la mayoría de las restantes canchas no tienen».

Se enfatiza por ejemplo en la comodidad y seguridad para el aficionado, el acceso de cada plantel a su sector destinado, sin que exista cruce alguno, pero además la zona de los vestuarios en condiciones que no es tema menor. Claramente: tras los partidos que se jueguen, cada plantel podrá disponer de las duchas a voluntad.

Finalmente, se vuelve a tener en cuenta un aspecto no menor: las opciones de estacionamiento para quienes asisten al Dickinson, sin que se afecte la circulación-movilidad vehicular de la zona.

A la luz de lo expuesto, no parece ser cosa distante que los delegados de clubes avalen el jugar todos los partidos de play off en el Parque Dickinson, «tentando simplemente lo mejor para todos, cuando el Campeonato Salteño llegue a sus instancias de definición».

⚖️ La mayoría inclinó la balanza

Divisional «B» no jugará fecha entre semana; impacto en «los de arriba»

La sesión extraordinaria de ayer a la noche en la Divisional «B», a la hora de asumir posición: esto era, jugar o no jugar entre semana, alguna que otra fecha, para intentar llegar a fines de este mes de julio con el Torneo finalizado.

Hay que tener en cuenta que al iniciarse el mes de agosto, los jugadores que ingresaron a equipos de la «B» en calidad de préstamo, deben retornar a sus clubes, los que militan en la «A».

Un total de 7 votos para NO JUGAR y 4 votos PARA JUGAR, determinaron la situación definitiva: no se adelantarán fechas, por lo que los play off determinarán merma potencial de aquellos equipos que figuran en puestos de vanguardia.

La mayoría de los pretendientes de primera línea se quedarán sin futbolistas esencialmente claves, por lo que sus chances pueden verse claramente limitadas.

Restan cuatro fechas para el final de la segunda rueda y los partidos de play off que implicarán tras su desenlace, el segundo ascenso a la «A».

🗳️ Equipos que votaron a favor de jugar entre semana

Equipo Parque Solari Almagro Dublín Central El Tanque

La mayoría de estos equipos disponen de jugadores que deben retornar a los clubes de la «A», mientras el certamen de la «B» se prolonga en su transcurso.