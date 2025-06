🔄 Se fue Álvaro Pastoriza y llegó Darlyn Gayol

- espacio publicitario -

鉂撀縉ing煤n t茅cnico 芦de la casa禄 puede ser Director T茅cnico de Salto F煤tbol Club?

-En la edici贸n 2024 del Campeonato de la Primera Divisi贸n Amateur (ahora denominada Divisional 芦C禄), la Direcci贸n T茅cnica qued贸 en manos de 脕lvaro Pastoriza. Cuando desembarc贸 en Salto F煤tbol Club, se trataba de un entrenador ignoto, virtualmente desconocido y vac铆o 芦de carpeta禄. A Pastoriza le fue mal y, por lo tanto, el nivel de producci贸n de Salto F煤tbol Club, en la misma l铆nea de decepciones.

Como corolario: ausente de protagonismo y nula perspectiva de vanguardismo. O de b谩sica credibilidad. La Comisi贸n Directiva sin embargo, prolong贸 el mando de Pastoriza, pero sucede que tras los primeros resultados adversos, el cambio de tim贸n se oper贸 irreversiblemente.

Es el turno ahora de DARLYN GAYOL, un t茅cnico oriundo de Rosario (departamento de Colonia), que de 煤ltima orient贸 a La Luz de Montevideo, hasta que fue cesado frente a la escasa respuesta primero y la sumisi贸n en la tabla de posici贸n. Lo cierto es que Gayol es el nuevo DT y el estreno fue ante Bella Vista con derrota en Montevideo.

Salto F煤tbol Club no suma puntos y en la pr贸xima fecha jugar谩 ante Terremoto en el Parque Juan Jos茅 Vispo Mari.

鉂 驴NADA POR CASA?

Cuando establecemos que parece ser que ning煤n t茅cnico 芦de la casa禄 puede ser Director T茅cnico de Salto F煤tbol Club, alusi贸n directa a quienes son parte de nuestro medio. Cabe preguntarse si se trata de una pol铆tica deportiva emergente de la conducci贸n directriz de Salto FC o es que realmente se convencen que no hay entrenador salte帽o capaz de desarrollar la funci贸n.

Cuando Salto FC cobr贸 vida a principio del nuevo siglo, fue un grito de generosa sublevaci贸n: se dej贸 en claro que pod铆a so帽ar un ascenso a la 芦A禄. En aquel a帽o, Salto figuraba en la Divisional 芦B禄 (segunda divisi贸n profesional).

Salto ofreci贸 respuesta, ara帽ando el objetivo de ser equipo del f煤tbol mayor. La Direcci贸n T茅cnica en manos de Alcides Edgardo Nieto y Jorge Mario Castagnaro.

En aquel entonces surgi贸 del aficionado un determinado lazo afectivo con Salto F煤tbol Club. M谩s despu茅s, al paso de los a帽os, las ilusiones como parte del progresivo hundimiento.

Y en este 2025, la penumbra que se abate. Salto F煤tbol Club en la 煤ltima posici贸n. 驴Cuesti贸n de plantel o cuesti贸n de t茅cnicos?

Si del entrenador se trata, 驴mirando afuera, porque nada disponible 芦entre casa禄?

驴Ning煤n salte帽o est谩 apto para la misi贸n? 驴Pero ninguno? 驴Ninguno sirve?

驴Todos a la cuenta del descarte? 驴Ninguno para rescatar?

驴Pero ninguno?

-ELEAZAR JOS脡 SILVA-

馃摙 芦No tiene llegada con la gente禄

Los dardos del cuestionamiento no faltan para Salto F煤tbol Club. Porque adem谩s, no pocos establecen que 芦el club est谩 mal promocionado, no funcionan sus redes de amplificaci贸n para que se sepan aspectos que pueden ser parte del inter茅s del aficionado禄, y la consecuencia: que en la medida que sea local, Salto F煤tbol Club se queda sin respuesta desde la tribuna.

Se admite que 芦Salto jugando en la Divisional 芦C禄, no tiene llegada con la gente禄, y en la medida que el Parque Juan Jos茅 Vispo Mari es su centro de operaciones deportivas, tampoco el aficionado de la Liga Agraria ha transmitido su aceptaci贸n en torno a la entidad 芦naranja禄.

Un actual presidente de un club de la Agraria le confi贸 a EL PUEBLO una realidad irrebatible: 芦Salto F煤tbol Club no tiene ida y vuelta con el aficionado. Por eso cuando el equipo es local, la indiferencia que surge es algo demasiado comprobable y solo basta con echar un vistazo a las tribunas desiertas禄.

馃搲 La tabla global no miente;

鉀 Salto en zona de descenso

Los 煤ltimos cuatro bajan de categor铆a y en funci贸n de los n煤meros, no se plantea otra verdad…

隆que esa verdad!

Sucede que Salto F煤tbol Club es uno de los cuatro 煤ltimos en la tabla global y eso est谩 implicando por ahora la p茅rdida de categor铆a. No solamente es un juego de palabras, claro est谩, porque la amenaza es cosa real.

La misma tabla que se帽ala:

馃搳 Tabla global acumulada (5 categor铆as)

鈿 Equipo 馃搱 Puntos Nacional 203 Pe帽arol 167 Defensor Sporting 161 MC Torque 146 Boston River 135 River Plate 124 Wanderers 118 Liverpool 117 Danubio 106 Racing 104 Paysand煤 FC 93 Albion 89 Rentistas 83 Deportivo Maldonado 74 Salto FC 61 Progreso 56 F茅nix 46 Atenas 12

En la fecha que pas贸 frente a Nacional, Salto perdi贸 en las cinco. La prevalencia de Nacional, fue a todas luces tan notoria como inapelable.

馃搵 Posiciones por categor铆a

馃 Sub 19

馃 Equipo 馃搱 Puntos Nacional 43 MC Torque 37 Pe帽arol 32 River Plate 25 Defensor Sporting 24 Wanderers 23 Danubio 22 Racing 22 Paysand煤 FC 22 Boston River 21 Albion 20 Liverpool 17 Salto FC 14 Rentistas 14 Deportivo Maldonado 13 F茅nix 13 Progreso 10 Atenas 6

馃 Sub 17

馃 Equipo 馃搱 Puntos Nacional 37 Pe帽arol 35 Defensor Sporting 34 Boston River 28 Albion 28 Racing 28 Liverpool 27 Wanderers 24 River Plate 22 Progreso 20 MC Torque 18 Danubio 16 F茅nix 14 Salto FC 13 Rentistas 12 Paysand煤 FC 9 Deportivo Maldonado 8 Atenas 0

馃 Sub 16

馃 Equipo 馃搱 Puntos Wanderers 40 Nacional 39 Pe帽arol 35 Defensor Sporting 35 Boston River 32 Liverpool 28 Deportivo Maldonado 24 Rentistas 24 MC Torque 24 Danubio 21 Paysand煤 FC 18 River Plate 18 Racing 12 Albion 11 Progreso 10 F茅nix 9 Salto FC 2 Atenas 1

馃 Sub 15

馃 Equipo 馃搱 Puntos Pe帽arol 40 Nacional 38 Defensor Sporting 36 MC Torque 36 Danubio 32 Boston River 30 Albion 23 River Plate 22 Liverpool 20 Racing 19 Paysand煤 FC 16 Wanderers 16 Rentistas 14 Deportivo Maldonado 12 Salto FC 11 Progreso 8 Atenas 4 F茅nix 1

馃 Sub 14

馃 Equipo 馃搱 Puntos Nacional 43 River Plate 37 Defensor Sporting 32 MC Torque 31 Paysand煤 FC 28 Pe帽arol 25 Liverpool 25 Boston River 24 Racing 23 Salto FC 21 Rentistas 19 Deportivo Maldonado 17 Danubio 15 Wanderers 15 F茅nix 9 Progreso 8 Albion 7 Atenas 2