📰 Nahuel Machado, más allá de la tregua obligada

«¿Por qué no voy a tener la ilusión de volver antes?»

La lesión que padece. La radiografía de la zona afectada. En el empeine del pie derecho. El dolor no cesa, incluso cuando se trata de caminar.

El hecho es que Nahuel Machado fue aprendiendo a convivir con ese dolor. Por eso la ausencia en los últimos partidos. Y por esta realidad que se traduce en el propio calendario:

«Porque según la sanidad que me atiende, serán por lo menos tres meses al margen del fútbol. Es una recuperación lenta que lleva su ciclo y a ese ciclo hay que respetarlo. Pero… ¿por qué no voy a tener la ilusión de volver antes? Poder ser parte de los últimos partidos de Ferro Carril en la temporada. En casos como estos, uno tiene que estar alerta en lo físico, pero sé que lo mental también ayuda. La voluntad que tenga uno, las ganas de volver. Eso no me falta. Como primera cosa: que el dolor se vaya de a poco. Es una manera de empezar».

La ausencia de Nahuel en el Ferro de Emilio Silva y el «Pato» Avellanal, no es una ausencia más.

Después de todo, cabría preguntarse cuántos jugadores en el medio son capaces de alcanzar la dimensión desde la fineza de un talento que no le falta. Nahuel lo tiene.

El hecho es que Ferro Carril prolonga una situación de hecho: lesiones que determinan ausencias prolongadas. En los últimos tiempos, Javier Quintero, Daniel Lescano, el propio Enzo Borges. Ahora Nahuel Machado.

Tan solo al paso, nombres aliados de una situación no pretendida. Los tres meses de ausencia para Nahuel, aunque esa ilusión sabe de su propio derecho.

⚽ Las razones de una vigencia

San Eugenio, Huracán y el «Paso»: a los tres le quieren bajar el copete



Es la tercera fecha la de esta tarde, para el fútbol de la Divisional «C», que tiene a tres equipos de punta y en calidad de invictos. Los nombres de San Eugenio, Huracán y Paso del Bote para abrir fila.

No faltan aquellos equipos embarcados en una misión: bajarles el copete. Más allá de los tres, válido arranque de Club de Pesca Fútbol Club, sumando 4 de los 6 puntos jugados, mientras Florida es de los que sustenta pretensiones, a despecho de la última caída.

Los seis partidos pactados para hoy sábado, jugándose en canchas de Deportivo Artigas, Ceibal y River Plate. Desde EL PUEBLO, repasar los partidos para completar la cartelera, una manera de descubrir la trascendencia en todos los casos.

📋 ASÍ PARA JUGARLA

Divisional Primera “C”. 1° División. Campeonato Salteño. 3° Fecha. 1° Rueda.

Sábado 23 de agosto.

Campo de juego: HÉBER RACEDO

13:45 hrs. Rodó – Tigre . Árbitros: César Loetti , Johan Ghelffi , Lorena Machiavello .

. Árbitros: , , . 16 hrs. Florida – Albion. Árbitros: Johan Ghelffi, César Loetti, Lorena Machiavello.

Parciales de Rodó y Florida ingresan al sector oeste, de Tigre y Albion al sector este.

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

13:45 hrs. Lazareto – Qta. Avda. 33 . Árbitros: Robert Aguirre , Jonathan Guglielmone , Matías Fagúndez .

. Árbitros: , , . 16 hrs. Huracán – Barcelona. Árbitros: Jonathan Guglielmone, Robert Aguirre, Matías Fagúndez.

Parciales de Lazareto y Huracán ingresan al sector este (principal), de Qta. Avda. 33 y Barcelona al sector oeste.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI

13:45 hrs. P. del Bote – S. Rosa . Árbitros: José Carballo , Pablo Sena , Alexander Moreno .

. Árbitros: , , . 16 hrs. S. Eugenio – C. de Pesca. Árbitros: Pablo Sena, José Carballo, Alexander Moreno.

Parciales de P. del Bote y S. Eugenio ingresan al sector norte (principal), de S. Rosa y C. de Pesca al sector sur.

🎟️ CON LAS ENTRADAS

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años): $150.

Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.

Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.

🏟️ Salto es hoy en juveniles, con Young llegando

Los mandos de la doble pretensión



Para Robert Olivera es la primera que orienta una selección juvenil en el Campeonato del Interior. Es el DT de la Sub 14 de Salto, que sobre 6 puntos disputados, ganó los 6.

Tratándose de Federico Aplanalp, es el mando de la Sub 15, mientras Wilson Cradozo se suma como ayudante de campo. Para Federico, es la continuidad. Ya viene desde la edición pasada.

Son los mandos de Salto. Es la doble pretensión que hoy sábado se pone en juego en el Dickinson, una vez más. Es la nueva secuencia que en Sub 14 tiene a Salto en la punta y en Sub 15, el registro implacable. Las tres victorias consecutivas para liderar.

A las 13:45, Salto y Young en Sub 14 .

y en . A las 16:00, Salto y Young en Sub 15.

Desde Robert, un fin: «Porque no solo es ganar como hemos ganado, sino ir asentando la propuesta. Es una edad que se presta para acomodarnos a la idea. Lo bueno es que hemos tenido respuesta. Hay que adaptarse a las obligaciones de los clubes porque los campeonatos locales se están jugando, pero desde la actitud de los jugadores, es el producto que vamos alcanzando».

Desde Federico, es creer en una tesitura de fútbol: «Y más allá de las tres victorias, trasciende el funcionamiento que vamos logrando. Este partido con Young y el que viene con Paysandú, como para saber definitivamente para qué estamos. No dejo de valorar el apoyo que tenemos desde el Consejo Único Juvenil. El plantel no está solo y al amparo directriz que también suma, lo tenemos».

De sumarse los partidos ganados por la Sub 14 y Sub 15: un total de 5.

De 15 puntos disputados, los 15 ganados.

Una siembra con perfil declarado. Hay propuesta. Hay querer. Hay alcances. Hay protagonismo.

De la Sub 14 a la Sub 15. Y esos mandos, de la doble y consecuente pretensión.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-