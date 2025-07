📣 Cuando se levantan las voces en Progreso

- espacio publicitario -

«Gritarle a nuestros jugadores no nos levanta; nos hunde más»



La goleada que padeció Progreso en la última fecha y la caída a la séptima colocación en el torneo de la Divisional «B», a falta de una fecha. No está descartado, sí de los play off se trata. Obligado a vencer a Almagro en la fecha que viene.

Pero frente a determinadas situaciones puntuales, en Progreso no callaron voces. Sobre todo, las que apuntan a la unidad en pro de la causa, desterrando la desunión. En la banda no faltan estas convicciones.

«Sin jugadores no hay club. Y sin hinchas, no hay Progreso. Por eso tenemos que estar juntos. No importa si sos hincha desde hace diez años o desde hace una semana. Si alentás al Progre, sos parte de esta familia. Y en una familia nos cuidamos entre todos.

Sabemos que duele ver al club que amamos caer. Pero gritarle a nuestros propios jugadores no nos levanta, nos hunde más. Ellos también sienten la derrota, se parten el lomo toda la semana, dejan tiempo, cuerpo y alma entrenando. Nadie entra a la cancha a perder. Todos queremos lo mismo: que Progreso esté en lo más alto.

No vamos a justificar la violencia, pero no podemos juzgar a los que sienten el deber de responder. Defender los colores no está mal… lo que sí está mal es olvidarnos de los gurises, de las familias que van a disfrutar del fútbol. Tenemos que proteger a los más chicos, cuidar nuestra imagen, y mostrarnos todos unidos.

Esto no es para dividirnos, sino para unirnos. Porque todos, los que aplauden, los que putean, los que lloran y los que cantan… todos queremos el bien del club».

📝 El período de pases extraordinario en la Liga Salteña de Fútbol

A esto hay que saberlo; no es tan fácil de entenderlo



De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Pases de la Liga Salteña de Fútbol, el período de pases extraordinario de la presente temporada se realizará los días 1, 4 y 5 de agosto de 2025 en el horario de 17 a 21 hs.

Quedan exceptuados de la posibilidad de realizar pase en este período:

Los jugadores que hubieran tramitado pase en el período ordinario del mes de febrero. Los jugadores con sanción pendiente mayor a tres partidos o un mes. Cuando los equipos de origen y destino del jugador integren la misma divisional.

(En el caso de los juveniles, se tomará como referencia la categoría en la que compite la Primera División del club, sin importar la divisional en la que jueguen sus formativas).

Se atenderán por orden de llegada hasta 150 solicitudes diarias, a cuyo efecto se expedirán en forma personal y con carácter de intransferible, números correlativos, fechados y vigentes únicamente por el día de su expedición, los que serán repartidos entre los solicitantes contra la presentación de sus respectivas cédulas de identidad, las que deberán estar vigentes. La no presentación de la cédula o si la misma se encuentra vencida será impedimento para realizar la gestión de pase deseada.

Costos de los pases: Con visto bueno: $ 900.ºº

📊 Con los cupos para la «A»

Es el tiempo que se viene en la Liga Salteña de Fútbol. En este caso tratándose de los cupos permitidos en el período de pases extraordinario.

📌 CUPOS PARA LA DIVISIONAL «A»

Tipo de pase Nacidos entre Cupo permitido Préstamo (jóvenes) 01/01/2004 – 31/12/2006 3 jugadores Préstamo (mayores) Hasta el 31/12/2003 3 jugadores Definitivos Sin límite de edad¹ 5 jugadores

¹ No estarán comprendidos dentro de este cupo aquellos jugadores que fueren nacidos del 01/01/2007 en adelante (Sub 18).

Costos de los pases: Con visto bueno: $ 900.ºº

📌 CUPOS PARA LA DIV. PRIMERA “B” y “C”

Tipo de pase Nacidos entre Cupo permitido Préstamo (jóvenes) 01/01/2004 – 31/12/2006 3 jugadores Préstamo (mayores) Hasta el 31/12/2003 3 jugadores Definitivos Sin límite de cantidad Ilimitado

Los pases del Período Extraordinario del Fútbol Masculino son acumulativos a los del Período Ordinario del mes de febrero del 2025.

Ej: si en febrero un club realizó dos (2) pases en forma definitiva de un jugador mayor de 18, para dicho período le quedan solamente tres (3) y así sucesivamente para los cupos en préstamo.