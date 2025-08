📝 Gladiador elevó la nota a OFI y que lo sepa el Consejo Técnico

- espacio publicitario -

芦Designaci贸n de la terna crea una suspicacia innecesaria禄

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, el apunte en una direcci贸n: la disconformidad de Gladiador ante la actitud asumida por el Consejo T茅cnico, a la hora de designar la cuarterna para el juego de esta tarde. Ser谩 el partido de vuelta ante Polancos de Nueva Palmira, en el marco de las semifinales de la Divisional 芦B禄.

Pero el hecho es que se design贸 una terna de Colonia, para un partido en que est谩 involucrado un equipo de Colonia. Ese es el punto.

La Comisi贸n Directiva de Gladiador, que lidera Milton Albernaz, deriv贸 la nota a OFI y pasa a se帽alarse entre otros conceptos que 芦la designaci贸n de la terna crea una suspicacia innecesaria禄. Gladiador pretende que su postura pase a estar en conocimiento del Consejo T茅cnico.

Es del caso establecer que gestiones no faltaron para que se modificara la designaci贸n, pero es concreto que esa alternativa no es de f谩cil aplicaci贸n. Saludable es que Gladiador plant贸 banderas y la v铆a adoptada resulta v谩lida. Por lo menos, su voz de rechazo a lo dispuesto no parece ser cosa menor, aunque en OFI no se var铆e lo dispuesto.

馃敟 La ilusi贸n sin cerrojo

Es solo un gol de diferencia: Gladiador no deja de creer

Ayer a la tarde el plantel viaj贸. En tiempo y forma para que el descanso sea v谩lido y hoy s谩bado, consumir los kil贸metros entre Dolores y Nueva Palmira. El partido se jugar谩 a partir de la hora 15:30 en el estadio Evelio Isnaldi, con terna de Colonia integrada por Cristian Bouvier, Gast贸n Meza y Franco Sosa.

La ventaja de Polancos, tras su victoria como visitante 2 a 1. En caso de empate en puntos y goles al cabo de los 90 minutos, directo a la ejecuci贸n de tiros desde el punto penal.

La diferencia es de un gol. Tan solo un gol. M谩s all谩 de algunas ausencias, el equipo en manos de Rony Costa, con la sostenida creencia de que puede rubricar el avance a la final de la Divisional 芦B禄.

Se trata del mismo t铆tulo que por dos veces alcanz贸 Ferro Carril y uno Nacional. Una copa que no figura en la vitrina de Gladiador. 驴C贸mo no suponer que Gladiador se juega a la tentativa de tenerla?

Polancos dio prueba de lo que implica potencialmente y por algo es el 煤nico equipo invicto en la Divisional 芦B禄. Por algo gan贸 en Salto. Pero esos antecedentes de Polancos, a Gladiador no le debieran trascender tanto. Gladiador tiene los suyos. Y sobre todo, este presente al que no renuncia. Es parte de 茅l. Es la vigencia. Se fue con la mochila de la ilusi贸n a cuesta. Es su leg铆timo derecho.

馃専 El fin de semana estelar

Son dos equipos, ellos… y salte帽os



Que el Campeonato del Interior genera visibilidad a los clubes… no hay dudas. El a帽o pasado ocurri贸 con Nacional, cuando termina ganando el torneo de la Divisional 芦B禄. Sucedi贸 este a帽o con Arsenal y River Plate, pero ni que hablar con Gladiador.

El equipo del Barrio Artigas llega a una instancia de semifinales, en un torneo que abarc贸 a 56 equipos. O sea: 52 equipos han quedado por debajo de la l铆nea de cuatro equipos, uno de ellos, este Gladiador.

En la edici贸n de la v铆spera de EL PUEBLO, el presidente de la Liga remarc贸 el hecho: a partir del protagonismo de Gladiador y Universitario, es la propia Liga Salte帽a de F煤tbol la que se potencia. Es el nombre de Salto otra vez. Es el deporte de Salto otra vez, en este caso desde el f煤tbol.

Hoy es Gladiador y ma帽ana Universitario, los que se suman a la cima de la notoriedad. Dos equipos salte帽os decidiendo. Llama encendida. Cuesti贸n de validez real. De la buena. Lo es.

Hoy s谩bado, nace el nuevo ciclo para la Sub 14 y la Sub 15; como para adherirlas a la nueva pretensi贸n. No hay insondables misterios para entender esta realidad del f煤tbol salte帽o, porque se trata de una jerarqu铆a que se tiene.

驴Por qu茅 rehuirle a la palabra jerarqu铆a, si en definitiva a partir de ella se cimienta un tiempo hist贸rico, de generosidad expuesta y orgullo bien entendido y mejor ejecutado? De eso se trata. De eso.

鈥 ELEAZAR JOS脡 SILVA 鈥