📋 Desde la Liga se admitió la omisión; la consecuencia del reclamo de Salto Uruguay

«No se mancha la honestidad; no va a mermar la confianza»

Estaba cantado y así sucedió, cuando ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña, se procedió a dar la lectura de los reclamos de puntos, por parte de Gladiador contra Sud América y Salto Uruguay frente a Libertad.

En el caso de Gladiador, porque Sud América incluyó a un jugador (Gonzalo Trindade) que fuera expulsado el año pasado en la última fecha ante Santa Rosa. En ese entonces, claro está, Sud América era uno más en la Divisional de Ascenso.

De acuerdo al artículo 40 del reglamento de la Liga Salteña de Fútbol, ningún jugador puede ser incluido en el formulario con pena pendiente o no contemplada.

En tanto Salto Uruguay apuntó que Libertad incluyó dos jugadores que no fueron incorporados al sistema que determina quiénes están habilitados para jugar. Libertad realizó las gestiones sobre lo que dictan los mecanismos de transferencias, pero el hecho es que desde la Liga no se elevó al sistema y tanto Federico Noboa como Walter Leonardo Silva aparecían de hecho como jugadores de Arsenal y Progreso, no así de Libertad.

A nivel de los funcionarios administrativos de la Liga se admitió la omisión de no haber «cargado en el sistema los nombres de los jugadores», por lo que surge la responsabilidad directa de la Liga.

Tras ese enfoque, el presidente de la Liga en primer término amparó el accionar de los administrativos, más allá de admitirse el error cometido.

EL DERECHO QUE LE ASISTE

Es del caso establecer que no pocos delegados supieron de respaldo a la gestión, sobre todo de Ignacio Rodríguez de Ávila, principal del área administrativa de la Liga.

En tanto la delegación de Salto Uruguay plasmó un razonamiento elemental: «porque más allá de error o no error, a Salto Uruguay le asiste el derecho a reclamar».

Para el delegado albiceleste: «la protesta surge más allá de que estemos o no equivocados».

A renglón seguido el delegado espetó que «lo sucedido no mancha la honestidad de quienes desarrollan la función en la Liga y no va a mermar la confianza».

Cabe consignar que se dejó en claro en todo momento la actitud de permanente colaboración del propio Nacho Rodríguez de Ávila y los restantes integrantes de la plana administrativa, con todos los clubes cuando son requeridos sus servicios, «más allá de la hora que fuese o el día que fuese».

Como aspecto a tener en cuenta, hasta el jueves inclusive, tanto Libertad como Sud América disponen de plazo reglamentario para formular sus respectivos descargos. Tras ello, la derivación al Tribunal Arbitral, quien habrá que pronunciarse sobre ambos reclamos de puntos.

🛬 Aterrizaje

Casi 800 entradas menos en relación a la 1ª fecha

En la primera fecha del Campeonato de la Divisional «A», la venta total de entradas se situó en 2.871.

La segunda fecha, en tanto, marcó un declive notorio, desde el momento que el expendio fue de 2.001.

Parque Dickinson : 1.056 entradas

: 1.056 entradas Parque Luis T. Merazzi : 459

: 459 Parque Carlos Ambrosoni: 486

El sábado, en tanto, las selecciones juveniles de Salto volverán a jugar por el Torneo del Interior.

En el Parque Dickinson:

13.45: Salto vs Young en categoría Sub 14

en categoría Sub 14 16.00: Sub 15

Un total de cinco jugadores fueron expulsados en la fecha que pasó:

Franco Silva (Ferro Carril)

(Ferro Carril) Elbio Blanco Grieves (Ferro Carril)

(Ferro Carril) Rafael Cereijo (Salto Uruguay)

(Salto Uruguay) Facundo Machado (Salto Uruguay)

(Salto Uruguay) Oscar Bassadone (River Plate)

Desde el Tribunal de Penas, las promulgaciones fueron en tres direcciones:

Enzo González (Nacional): 1 partido

(Nacional): 1 partido Juan Viera (Ferro Carril): 3 partidos

(Ferro Carril): 3 partidos Ángel «Tito» Pereira (Nacional): 3 partidos

⚽ Ceibal-Ferro Carril: la promesa del estadio

Libertad y Universitario será el miércoles 3 de septiembre

Noche de Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol y cuestiones para resolver en materia de partidos que se vienen, enmarcados en la tercera fecha de la primera rueda.

El acuerdo de partes se produjo entre Libertad y Universitario, para postergar el partido. Hay que tener en cuenta que Universitario enfrentará el martes de la semana próxima a Wanderers de Montevideo, por el nuevo turno de la Copa Uruguay.

Teniendo en cuenta lo apuntado, un solo partido fue pactado para el Parque Carlos Ambrosoni.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Tercera fecha de la primera rueda

Campeonato Salteño de la Divisional «A»

CANCHA DE NACIONAL

14.00: Hindú vs Arsenal

16.15: Nacional vs Salto Nuevo

PARQUE ERNESTO DICKINSON

14.30: Salto Uruguay vs Gladiador

16.45: Ceibal vs Ferro Carril

PARQUE CARLOS AMBROSONI

16.15: River Plate vs Sud América

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni

20.00: Libertad vs Universitario

📊 EN LA TABLA

Equipo Pts Dif Nacional 6 +2 Hindú 4 +1 Universitario 4 +1 Sud América 3 0 Arsenal 3 0 Ceibal 2 0 Salto Nuevo 2 0 Salto Uruguay 2 0 Libertad 1 -1 Ferro Carril 1 -1 Gladiador 1 -1 River Plate 1 -1