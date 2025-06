📉 Leche en polvo baja 2,1% pero se mantiene por encima de los U$S 4.000 por tonelada

- espacio publicitario -

馃悇 Manteca y cheddar en alza, mozzarella y leches en polvo a la baja. Gremiales lecheras urgen al gobierno por tarifas energ茅ticas y apuestan a energ铆as renovables como en Brasil.

Nuevo descenso en los l谩cteos seg煤n la licitaci贸n GDT

La licitaci贸n N掳382 de la plataforma Global Dairy Trade (GDT), que se realiz贸 en la segunda quincena de junio, reflej贸 un nuevo ajuste a la baja en los valores de los productos l谩cteos. En promedio, los precios cayeron 1%, con un volumen comercializado de 15.209 toneladas, 1.098 menos que en la subasta anterior.

El producto m谩s relevante, la leche en polvo entera (LPE), cerr贸 en U$S 4.084 por tonelada, lo que representa una baja del 2,1% respecto a la licitaci贸n previa. Aun as铆, el precio se mantiene por encima del umbral psicol贸gico de los U$S 4.000. Las posiciones de julio a noviembre de 2025 presentaron descensos, destac谩ndose las de agosto y septiembre con bajas del 2,5% y 2% respectivamente.

- espacio publicitario -

En cuanto a la leche en polvo descremada (LPD), tambi茅n baj贸 un 1,3%, posicion谩ndose en U$S 2.775 por tonelada. El 煤nico contrato al alza fue el de julio (+0,4%), mientras el resto se mantuvo en descenso.

Manteca alcanza su segundo precio hist贸rico m谩s alto

En contraste, la manteca aument贸 un 1,4% y se ubic贸 en U$S 7.890 por tonelada, consolid谩ndose en su segundo precio m谩s alto desde que comenz贸 a cotizar en GDT en 2018. Los contratos de julio a septiembre mostraron subas, mientras que los de octubre a diciembre bajaron.

- espacio publicitario -

Tambi茅n el queso cheddar subi贸 5,1%, cerrando en U$S 4.992 por tonelada, con alzas de hasta 8,9% en algunos contratos, salvo el de julio que retrocedi贸 un 3%.

Por su parte, el queso mozzarella cay贸 1,9%, posicion谩ndose en U$S 4.802 por tonelada, con Arlac y Solarec como 煤nicos oferentes en los contratos de agosto y septiembre.

Gremiales reclaman a UTE y promueven tarifa energ茅tica justa

Este martes, gremiales lecheras uruguayas se reunieron con la ministra de Industria, Energ铆a y Miner铆a, Fernanda Cardona, para solicitar la restituci贸n del descuento del 15% en la tarifa el茅ctrica que UTE otorg贸 hasta fines de 2023. El beneficio, vigente desde 2017, caduc贸 y debe ser renovado peri贸dicamente.

鈥淔ue un encuentro productivo; venimos a plantear el descuento del 15% que lo perdimos sobre finales del a帽o pasado鈥, expres贸 脕lvaro P茅rez Viazzi, secretario de la Sociedad de Productores de Leche de Rodr铆guez. Tambi茅n propusieron una tarifa plana para facilitar el trabajo en el sector, que es de alta exigencia f铆sica y energ茅tica.

La ministra Cardona, exdirectora de UTE, se mostr贸 receptiva: 鈥淓st谩 de acuerdo con estos beneficios y es consciente de la importancia del sector l谩cteo鈥.

Otro punto abordado fue la transici贸n a energ铆as renovables, con 茅nfasis en la energ铆a solar. 鈥淎lgunos productores ya est谩n incursionando, pero es algo que avanza muy de a poco鈥, coment贸 脕lvaro Muracciole, presidente de la Agremiaci贸n de Tamberos de Canelones.

Brasil muestra el camino: una lecher铆a ahorra U$S 9.000 al mes con energ铆a solar

En el estado brasile帽o de Minas Gerais, la hacienda Chapad茫o das Guaritas, del productor Washington Aparecido Silva, logr贸 reducir dr谩sticamente sus costos energ茅ticos gracias a la instalaci贸n de 1.305 paneles solares, cubriendo el 80% del consumo total de su establecimiento.

La granja pas贸 de gastar U$S 12.700 mensuales en energ铆a a pagar entre U$S 3.270 y U$S 3.650, logrando un ahorro de aproximadamente U$S 9.000 al mes. La inversi贸n total fue de U$S 270.000, ya amortizada.

鈥淓l sistema se instal贸 por razones financieras, ya que los m谩rgenes en la producci贸n de leche son bajos y la energ铆a es clave en tareas como el orde帽e y la refrigeraci贸n. Pero tambi茅n vi los beneficios para el medio ambiente鈥, dijo Silva al medio Globo Rural.

Seg煤n ABSOLAR, el sector agropecuario brasile帽o ya representa el 14% del consumo nacional de energ铆a solar, y en 2023 se instalaron m谩s de 1.295 megavatios con una inversi贸n de R$ 5,86 mil millones.