👧 Naranjitas: la selección de Salto femenina Sub 13 clasificó a semifinales de ONFI

La selección femenina de 13 años (Gen. 2012) finalizó en el primer puesto en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A”, disputado este fin de semana en ciudad de Rivera.

La Salteñita comenzó el sábado con la victoria 2 a 0 ante Tacuarembó, el domingo por la mañana empató 1 a 1 con Rivera, y cerró la serie con victoria 1 a 0 ante Artigas. Particularidad: los cuatro goles salteños fueron convertidos por la misma jugadora, Francesca Mussetti.

Tabla final:

🥇 Salto – 7 puntos

– 7 puntos 🥈 Artigas – 6 puntos

Ambos clasificaron a la fase semifinal.

Plantel Salteño Femenino Sub 13

DT: Diego Da Silva

Diego Da Silva AT: Mauro Texeira

Jugadora Club Francesca Mussetti Universitario Naiara Robledo Universitario Ruth Pereira El Tanque Fernanda Llovet El Tanque Guadalupe Gularte El Tanque Nayla Lima Ceibal Faustina Cavani Nacional Victoria Mattos Nacional Sofía Ordeix Nacional Zoe Silvestri Salto Uruguay Mía Choy Universitario Alfonsina Cavani Universitario Paolina Martínez Universitario Luisana Ríos Nacional Clara Mezzera Remeros

⚪⚫ Dublín Central presenta su Baby Fútbol el viernes 5 de setiembre

Dublín Central busca incursionar en la Liga Salteña de Baby Fútbol y convoca a niños y niñas a sumarse al club.

📍 Entrenamientos: Complejo Los Espinillos (zona Sur de la ciudad).

📞 Contacto: 099 237 589.

📅 Presentación oficial: viernes 5 de setiembre, 18:00 horas.

📌 Lugar: sede social (calle Rivera Nº 659).

🔵⚪ Salto 11 años juega en casa por ONFI el 6 y 7 de setiembre

La selección de Salto generación 2014 (11 años), dirigida por Leandro Cardozo y Juan de los Santos, disputará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI.

📅 Fechas: sábado 6 y domingo 7 de setiembre.

📍 Lugar: Salto.

⚽ Rivales: Tacuarembó, Rivera y Artigas .

. ✅ Clasifican a semifinales los dos primeros.

📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey

El programa deportivo “Cancha Chica”, con 23 años al aire en AM 1450 Radio Arapey, se emite en nuevo horario: martes y jueves a las 11 horas.

🎙️ Conducción y producción: José Luis Toriani Pereira .

. 📌 Espacio referente del fútbol infantil en Salto.