back to top
12.6 C
Salto
lunes, septiembre 1, 2025
InicioDEPORTES

👧 Naranjitas: la selección de Salto femenina Sub 13 clasificó a semifinales de ONFI

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2za8

La selección femenina de 13 años (Gen. 2012) finalizó en el primer puesto en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A”, disputado este fin de semana en ciudad de Rivera.

La Salteñita comenzó el sábado con la victoria 2 a 0 ante Tacuarembó, el domingo por la mañana empató 1 a 1 con Rivera, y cerró la serie con victoria 1 a 0 ante Artigas. Particularidad: los cuatro goles salteños fueron convertidos por la misma jugadora, Francesca Mussetti.

Tabla final:

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • 🥇 Salto – 7 puntos
  • 🥈 Artigas – 6 puntos

Ambos clasificaron a la fase semifinal.

Plantel Salteño Femenino Sub 13

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos
  • DT: Diego Da Silva
  • AT: Mauro Texeira
JugadoraClub
Francesca MussettiUniversitario
Naiara RobledoUniversitario
Ruth PereiraEl Tanque
Fernanda LlovetEl Tanque
Guadalupe GularteEl Tanque
Nayla LimaCeibal
Faustina CavaniNacional
Victoria MattosNacional
Sofía OrdeixNacional
Zoe SilvestriSalto Uruguay
Mía ChoyUniversitario
Alfonsina CavaniUniversitario
Paolina MartínezUniversitario
Luisana RíosNacional
Clara MezzeraRemeros

⚪⚫ Dublín Central presenta su Baby Fútbol el viernes 5 de setiembre

Dublín Central busca incursionar en la Liga Salteña de Baby Fútbol y convoca a niños y niñas a sumarse al club.

  • 📍 Entrenamientos: Complejo Los Espinillos (zona Sur de la ciudad).
  • 📞 Contacto: 099 237 589.
  • 📅 Presentación oficial: viernes 5 de setiembre, 18:00 horas.
  • 📌 Lugar: sede social (calle Rivera Nº 659).

🔵⚪ Salto 11 años juega en casa por ONFI el 6 y 7 de setiembre

La selección de Salto generación 2014 (11 años), dirigida por Leandro Cardozo y Juan de los Santos, disputará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI.

  • 📅 Fechas: sábado 6 y domingo 7 de setiembre.
  • 📍 Lugar: Salto.
  • ⚽ Rivales: Tacuarembó, Rivera y Artigas.
  • ✅ Clasifican a semifinales los dos primeros.

📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey

El programa deportivo “Cancha Chica”, con 23 años al aire en AM 1450 Radio Arapey, se emite en nuevo horario: martes y jueves a las 11 horas.

  • 🎙️ Conducción y producción: José Luis Toriani Pereira.
  • 📌 Espacio referente del fútbol infantil en Salto.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2za8
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Gonzalo Tagliabue fue el mejor en la Costanera Norte.

Es Salus: el rival de Salto FC

Sud América 4 Arsenal 1. ¡Un estallido «naranja»!