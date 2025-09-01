👧 Naranjitas: la selección de Salto femenina Sub 13 clasificó a semifinales de ONFI

La selección femenina de 13 años (Gen. 2012) finalizó en el primer puesto en la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI Divisional “A”, disputado este fin de semana en ciudad de Rivera.
La Salteñita comenzó el sábado con la victoria 2 a 0 ante Tacuarembó, el domingo por la mañana empató 1 a 1 con Rivera, y cerró la serie con victoria 1 a 0 ante Artigas. Particularidad: los cuatro goles salteños fueron convertidos por la misma jugadora, Francesca Mussetti.
Tabla final:
- 🥇 Salto – 7 puntos
- 🥈 Artigas – 6 puntos
Ambos clasificaron a la fase semifinal.
Plantel Salteño Femenino Sub 13
- DT: Diego Da Silva
- AT: Mauro Texeira
|Jugadora
|Club
|Francesca Mussetti
|Universitario
|Naiara Robledo
|Universitario
|Ruth Pereira
|El Tanque
|Fernanda Llovet
|El Tanque
|Guadalupe Gularte
|El Tanque
|Nayla Lima
|Ceibal
|Faustina Cavani
|Nacional
|Victoria Mattos
|Nacional
|Sofía Ordeix
|Nacional
|Zoe Silvestri
|Salto Uruguay
|Mía Choy
|Universitario
|Alfonsina Cavani
|Universitario
|Paolina Martínez
|Universitario
|Luisana Ríos
|Nacional
|Clara Mezzera
|Remeros
⚪⚫ Dublín Central presenta su Baby Fútbol el viernes 5 de setiembre
Dublín Central busca incursionar en la Liga Salteña de Baby Fútbol y convoca a niños y niñas a sumarse al club.
- 📍 Entrenamientos: Complejo Los Espinillos (zona Sur de la ciudad).
- 📞 Contacto: 099 237 589.
- 📅 Presentación oficial: viernes 5 de setiembre, 18:00 horas.
- 📌 Lugar: sede social (calle Rivera Nº 659).
🔵⚪ Salto 11 años juega en casa por ONFI el 6 y 7 de setiembre
La selección de Salto generación 2014 (11 años), dirigida por Leandro Cardozo y Juan de los Santos, disputará la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de ONFI.
- 📅 Fechas: sábado 6 y domingo 7 de setiembre.
- 📍 Lugar: Salto.
- ⚽ Rivales: Tacuarembó, Rivera y Artigas.
- ✅ Clasifican a semifinales los dos primeros.
📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey
El programa deportivo “Cancha Chica”, con 23 años al aire en AM 1450 Radio Arapey, se emite en nuevo horario: martes y jueves a las 11 horas.
- 🎙️ Conducción y producción: José Luis Toriani Pereira.
- 📌 Espacio referente del fútbol infantil en Salto.