sábado, agosto 16, 2025
🐎 Ocho carreras en pista Barrio Artigas

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zlq4

La pista Barrio Artigas vuelve a tener acción hoy domingo 17 de agosto, la reunión contará con ocho carreras.

1ª Carrera

  • Distancia: 300 mts
  • Hora: 10:30
  • Premio: $ 2.000 (Dentro $ 1.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1ArteraZn.Stud Los GurisesSalto
2PelukiyaTr.RodríguezColonia Lavalleja
3Noche LocoaTr.PintosSalto
4La JefaTr.FernándezSalto

2ª Carrera

  • Distancia: 350 mts
  • Hora: 11:30
  • Premio: $ 2.000 (Dentro $ 1.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1HechizeraZn.BarretoSalto
2ParditoTr.Stud El LaurelSalto
3Ruso NegroZn.CostaSalto
4RockyCl.Stud El MaestroSalto

3ª Carrera

  • Distancia: 325 mts
  • Hora: 12:30
  • Premio: $ 3.000 (Dentro $ 1.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1DomingaZn.AcostaSalto
2NaranjeraZn.TelisBelén
3CamaleónZn.AustriaColonia Lavalleja
4Jhony NegroTr.Stud Los SolterosSalto

4ª Carrera (Mano a mano)

  • Hora: 14:30
  • Apuesta: $ 20.000 por parte
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1Cabeza de GatoZn.Stud Rincón del NorteBella Unión
2BukeleZn.LópezSalto

5ª Carrera

  • Distancia: 400 mts
  • Hora: 14:30
  • Premio: $ 5.000 (Dentro $ 2.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1CampesinaTr.MartínezSalto
2SensatoZn.SilveiraSalto
3KenyaZn.CechiniBella Unión
4Brujo NegroZn.RebolloSalto
5EmperadorTr.Stud Los AmigosSalto

6ª Carrera

  • Distancia: 350 mts
  • Hora: 15:30
  • Premio: $ 2.500 (Dentro $ 1.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1AsesinoZn.Stud Los GurisesBelén
2EmbrujoTr.Stud El MaestroSalto
3HieloBy.RebolloColonia Lavalleja
4BarajaCl.LázaroSalto

7ª Carrera (Clásico de Barrio)

  • Distancia: 350 mts
  • Hora: 16:30
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1YianitoTr.Julián y PolaSalto
2CocoZn.Stud La JeringaSalto
3PlatiniZn.Stud AlbiónSalto

8ª Carrera

  • Distancia: 350 mts
  • Hora: 17:30
  • Premio: $ 2.000 (Dentro $ 1.000 Obligada)
EjemplarCat.Propietario/StudProcedencia
1Última BalaTr.EscobarSalto
2PericoZn.ManuelSalto
3Un KingTr.MarceloSalto
4Piñón FijoZn.Stud Gran JhonSalto
