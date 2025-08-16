🐎 Ocho carreras en pista Barrio Artigas

Un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho en barrio Salto Nuevo. El ataque, cometido por ocupantes de una moto, ocurrió a plena luz del día. La Policía investiga y hay otros hechos policiales registrados.
Ayer en Salto se registraron cuatro siniestros de tránsito con motociclistas lesionados, un hurto a un hogar de menores, daños en dependencia judicial, una menor alcoholizada y traslados a refugios por el frío.
La Policía de Salto intervino en una serie de hechos delictivos y siniestros que incluyeron hurtos, incendios de vehículos, intentos de abigeato, accidentes con lesionados y condenas judiciales. Los operativos se desplegaron en la ciudad y localidades cercanas, con varios detenidos e investigaciones en curso.
La Policía de Salto intervino en múltiples hechos delictivos y situaciones sociales durante la madrugada de ayer, con robos a viviendas, comercios y vehículos, detenidos por hurto y daños, y personas derivadas a refugios.
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 30 años de edad.
Sus hermanos: Fernando, Viviana, Miriam, Adriana, Sergio, Darío, Natalia, José y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento, Sepelio a realizarse hoy hora 14:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 81 años de edad.
Su esposa: Karina María Colinet. Sus hijos: Néstor y Gulma Botti, Sonia y Hugo Radesca, y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 15 de agosto de 2025, a los 47 años de edad.
Su madre: Mirtha Pereira. Sus hermanos, sobrinos. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 16 de agosto hora 10:00 en Cementerio Central.
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 49 años de edad.
Sus padres: Jorge Luis y Ana María Secco. Sus hermanos, sobrinos. Su compañero: Roberto Martínez. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
En el marco de una política de ordenamiento del tránsito urbano, la Intendencia de Salto definió mediante resolución la lista oficial de avenidas y calles con tránsito preferencial en la ciudad, que entró en vigencia el 1º de enero de 2023
La creciente preocupación por los siniestros de tránsito en esquinas semaforizadas de Salto ha llevado a que algunas prácticas habituales entre los conductores estén en el centro de la discusión. En diálogo con El Pueblo, el jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, Miguel da Costa, fue consultado sobre una posible modificación en la secuencia de los semáforos, que permitiría que el paso de la luz roja a la verde sea precedido por la amarilla, como ocurre en ciudades cercanas como Concordia, Entre Ríos.
