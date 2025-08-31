back to top
🏟️ Salto será sede de las semifinales en categoría 12 años

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 2 min.
Quedaron definidos los cruces y las sedes de las semifinales del Campeonato Nacional de Selecciones 2025 de ONFI en la Categoría 12 años (Gen. 2013), correspondientes a las Divisionales A, B y C.

Los encuentros se disputarán el 27 y 28 de setiembre en distintas ciudades del país, una de ellas será Salto, sede fijada para una de las llaves semifinales en la Divisional “A”.

Con esta definición, ciudades como Salto, Melo, Durazno, Rocha, Florida, Carmelo, Guichón y Vichadero se preparan para recibir las instancias decisivas del torneo más importante del fútbol infantil de Uruguay.

📌 Series

🅰️ Divisional A – Categoría 2013

Semifinal 1 – Sede: Liga Salteña

  • Liga Palermo
  • Liga Maldonadense
  • Liga Asociación Mercedes
  • Liga Salteña

Semifinal 2 – Sede: Liga Melense

  • Liga Tacuarembó
  • Liga Melense
  • Liga Coloniense
  • Liga Prado

Semifinal 3 – Sede: Liga Ciudad de Durazno

  • Liga Piedras Blancas
  • Liga Interbalnearia
  • Liga La Teja Capurro
  • Liga Ciudad de Durazno

🅱️ Divisional B – Categoría 2013

Semifinal 1 – Sede: Liga Rochense

  • Liga Bella Unión
  • Liga Rochense
  • Liga Regional Noreste
  • Liga Río Branco

Semifinal 2 – Sede: Liga Florida

  • Liga Florida
  • Liga Lacacina
  • Liga Costa de Oro
  • Liga Dolores

Semifinal 3 – Sede: Liga Carmelitana

  • Liga Uruguaya
  • Liga Sarandí del Yí
  • Liga Carmelitana
  • Liga Rosarina

🅾️ Divisional C – Categoría 2013

Semifinal 1 – Sede: Liga Guichón

  • Liga Belén
  • Liga Ombúes de Lavalle
  • Liga Villa Constitución
  • Liga Guichón

Semifinal 2 – Sede: Liga Vichadero

  • Liga Tranqueras
  • Liga Regional Chuy
  • Liga Vichadero
  • Liga Vergara

🏆 La 13ª fecha a la cancha en 13 años

La 13ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará hoy si el tiempo lo permite, con todos los partidos:

🏟️ Cancha de Saladero

  • 9:30 hs. Remeros – Progreso
  • 11:00 hs. Deportivo Artigas – Saladero

🏟️ Cancha de River Plate

  • 9:30 hs. Salto Nuevo – Salto Rowing
  • 11:00 hs. River Plate – Sud América

🏟️ Cancha de Hindú

  • 9:30 hs. Peñarol – Universitario
  • 11:00 hs. Hindú – Chaná

🏟️ Cancha de Nacional

  • 9:30 hs. Cerro – Salto Uruguay
  • 11:00 hs. Nacional – Ferro Carril

🏟️ Cancha de Gladiador

  • 9:30 hs. Cerro – Salto Uruguay
  • 11:00 hs. Nacional – Ferro Carril

Libre: Ceibal.

Nota: Libertad gana los puntos ante Tigre, que se bajó del campeonato.

📊 Posiciones de 13 años

EquipoPts
Universitario33
River Plate33
Remeros31
Ferro Carril27
Gladiador27
Progreso24
Salto Uruguay23
Nacional23
Salto Rowing18
Peñarol18
Chaná16
Saladero15
Sud América13
Salto Nuevo13
Hindú13
Cerro11
Libertad7
Ceibal4
Tigre0
Deportivo Artigas0
Almagro0

⚽ Cizaña – Barrio Albisu se destaca en la 7ª fecha

La 7ª fecha del Campeonato Agrario temporada 2025 se jugará hoy si el tiempo lo permite.

Se destacan dos partidos: Barrio Albisu – Cizaña, ambos protagonistas en la Divisional “A”, y el clásico entre Universal de San Antonio y Defensor de Parada Herrería.

📌 Programación Agraria

Estadio Juan J. Vispo Mari

  • 15:00 hs. Universal – Defensor
  • 17:00 hs. Cizaña – Barrio Albisu

Cancha de Daymán

  • 16:00 hs. Daymán – Independiente

Cancha de Corralito

  • 16:00 hs. Corralito – Tropezón

Libre: 18 de Julio

📊 Posiciones en Primera

🅰️ Divisional “A”

EquiposPts.
Universal12
Barrio Albisu12
Cizaña11
Independiente6
18 de Julio6
Defensor4

🅱️ Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito10
Daymán4
Tropezón4

🏟️ La fecha en Reserva

Cancha de Corralito

  • 14:00 hs. Corralito – Tropezón

Cancha de Daymán

  • 14:20 hs. Daymán – Independiente

Cancha de Universal

  • 9:00 hs. Universal – Defensor

Cancha de Cizaña (Isla Bonita)

  • 11:00 hs. Cizaña – Barrio Albisu

📊 Posiciones en Reserva

🅰️ Divisional “A”

EquiposPts.
Universal9
18 de Julio8
Independiente7
Barrio Albisu6
Cizaña6
Defensor3

🅱️ Divisional “B”

EquiposPts.
Corralito13
Tropezón9
Daymán5

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7u3y
