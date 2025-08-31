🏟️ Salto será sede de las semifinales en categoría 12 años

Quedaron definidos los cruces y las sedes de las semifinales del Campeonato Nacional de Selecciones 2025 de ONFI en la Categoría 12 años (Gen. 2013), correspondientes a las Divisionales A, B y C.
Los encuentros se disputarán el 27 y 28 de setiembre en distintas ciudades del país, una de ellas será Salto, sede fijada para una de las llaves semifinales en la Divisional “A”.
Con esta definición, ciudades como Salto, Melo, Durazno, Rocha, Florida, Carmelo, Guichón y Vichadero se preparan para recibir las instancias decisivas del torneo más importante del fútbol infantil de Uruguay.
📌 Series
🅰️ Divisional A – Categoría 2013
Semifinal 1 – Sede: Liga Salteña
- Liga Palermo
- Liga Maldonadense
- Liga Asociación Mercedes
- Liga Salteña
Semifinal 2 – Sede: Liga Melense
- Liga Tacuarembó
- Liga Melense
- Liga Coloniense
- Liga Prado
Semifinal 3 – Sede: Liga Ciudad de Durazno
- Liga Piedras Blancas
- Liga Interbalnearia
- Liga La Teja Capurro
- Liga Ciudad de Durazno
🅱️ Divisional B – Categoría 2013
Semifinal 1 – Sede: Liga Rochense
- Liga Bella Unión
- Liga Rochense
- Liga Regional Noreste
- Liga Río Branco
Semifinal 2 – Sede: Liga Florida
- Liga Florida
- Liga Lacacina
- Liga Costa de Oro
- Liga Dolores
Semifinal 3 – Sede: Liga Carmelitana
- Liga Uruguaya
- Liga Sarandí del Yí
- Liga Carmelitana
- Liga Rosarina
🅾️ Divisional C – Categoría 2013
Semifinal 1 – Sede: Liga Guichón
- Liga Belén
- Liga Ombúes de Lavalle
- Liga Villa Constitución
- Liga Guichón
Semifinal 2 – Sede: Liga Vichadero
- Liga Tranqueras
- Liga Regional Chuy
- Liga Vichadero
- Liga Vergara
🏆 La 13ª fecha a la cancha en 13 años
La 13ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años se jugará hoy si el tiempo lo permite, con todos los partidos:
🏟️ Cancha de Saladero
- 9:30 hs. Remeros – Progreso
- 11:00 hs. Deportivo Artigas – Saladero
🏟️ Cancha de River Plate
- 9:30 hs. Salto Nuevo – Salto Rowing
- 11:00 hs. River Plate – Sud América
🏟️ Cancha de Hindú
- 9:30 hs. Peñarol – Universitario
- 11:00 hs. Hindú – Chaná
🏟️ Cancha de Nacional
- 9:30 hs. Cerro – Salto Uruguay
- 11:00 hs. Nacional – Ferro Carril
🏟️ Cancha de Gladiador
- 9:30 hs. Cerro – Salto Uruguay
- 11:00 hs. Nacional – Ferro Carril
Libre: Ceibal.
Nota: Libertad gana los puntos ante Tigre, que se bajó del campeonato.
📊 Posiciones de 13 años
|Equipo
|Pts
|Universitario
|33
|River Plate
|33
|Remeros
|31
|Ferro Carril
|27
|Gladiador
|27
|Progreso
|24
|Salto Uruguay
|23
|Nacional
|23
|Salto Rowing
|18
|Peñarol
|18
|Chaná
|16
|Saladero
|15
|Sud América
|13
|Salto Nuevo
|13
|Hindú
|13
|Cerro
|11
|Libertad
|7
|Ceibal
|4
|Tigre
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
⚽ Cizaña – Barrio Albisu se destaca en la 7ª fecha
La 7ª fecha del Campeonato Agrario temporada 2025 se jugará hoy si el tiempo lo permite.
Se destacan dos partidos: Barrio Albisu – Cizaña, ambos protagonistas en la Divisional “A”, y el clásico entre Universal de San Antonio y Defensor de Parada Herrería.
📌 Programación Agraria
Estadio Juan J. Vispo Mari
- 15:00 hs. Universal – Defensor
- 17:00 hs. Cizaña – Barrio Albisu
Cancha de Daymán
- 16:00 hs. Daymán – Independiente
Cancha de Corralito
- 16:00 hs. Corralito – Tropezón
Libre: 18 de Julio
📊 Posiciones en Primera
🅰️ Divisional “A”
|Equipos
|Pts.
|Universal
|12
|Barrio Albisu
|12
|Cizaña
|11
|Independiente
|6
|18 de Julio
|6
|Defensor
|4
🅱️ Divisional “B”
|Equipos
|Pts.
|Corralito
|10
|Daymán
|4
|Tropezón
|4
🏟️ La fecha en Reserva
Cancha de Corralito
- 14:00 hs. Corralito – Tropezón
Cancha de Daymán
- 14:20 hs. Daymán – Independiente
Cancha de Universal
- 9:00 hs. Universal – Defensor
Cancha de Cizaña (Isla Bonita)
- 11:00 hs. Cizaña – Barrio Albisu
📊 Posiciones en Reserva
🅰️ Divisional “A”
|Equipos
|Pts.
|Universal
|9
|18 de Julio
|8
|Independiente
|7
|Barrio Albisu
|6
|Cizaña
|6
|Defensor
|3
🅱️ Divisional “B”
|Equipos
|Pts.
|Corralito
|13
|Tropezón
|9
|Daymán
|5