🏟️ ¿Quién pone el dinero para el sintético del Parque Dickinson?

El estado del campo de juego del Parque Dickinson no deja de transformarse en tema recurrente, sobre todo porque cuesta estabilizarse en su mejor condición, habida cuenta del período invernal. Igualmente surgen aspectos que guardan relación con su sembrado, mantenimiento, continuidad de partidos, etc. Un todo que lo transforma en eje de discusión, porque si bien es cierto que el sector este a nivel de infraestructura sabe de una evolución consistente como consecuencia de las mejoras introducidas, el piso del Dickinson no adormece la polémica. Qué hacer con él, en qué medida es posible potenciar su mejoramiento.

En función de la situación vigente, desde los neutrales de la Liga, el presidente Luis Alberto Arreseigor y el secretario Carlos Rocha, entre otros, han coincidido en la necesidad de reflotar una ambición que nació algo más de un año atrás: la colocación de piso sintético.

En ese entonces se dijo que el costo no superaría los 300 mil dólares. Tras un estudio básico de factibilidades, se optó por descartar la opción, apostando al césped natural, más allá de bemoles, dudas y cuestionamientos, «porque el fútbol merece tener un piso en mejores condiciones y la solución debe pasar necesariamente por el sintético. No hay vueltas», se dijo.

📠DE AQUÍ A FIN DE AÑO

Así como viene la mano, no parece haber indicio de rendición prematura y desde aquí a fin de año, el imperativo se plantea: descubrir en qué medida puede ser posible el piso sintético para el Dickinson.

Las interrogantes sacuden la casa del fútbol: ¿el aporte de Comisión Técnica Mixta de Salto, la obtención de un préstamo o la suma que aflore desde comerciantes del medio, cuya adhesión al deporte en algunos casos puntuales no se duda?

En tren de especulaciones con positivismo de búsqueda, se valida en materia de plan futuro, que los primeros meses del año próximo son potenciales para la ejecución de la obra. Por eso es que estos casi cinco meses para la conclusión del año 2025 resultarán SUSTANCIALES, para que la chance sea algo más que una chance y que el piso sintético para el Dickinson se afiance en el horizonte.

Aunque la interrogante no se nubla y es real: quién o quiénes vuelcan el dinero. Entre 400 y 500 mil dólares se necesitan. Es un monto demasiado importante. ¿Pero inalcanzable a la cuenta del fin? Ese es el punto. Esa es la cuestión.

🧒 La hora de los gurises jugando

La noche del Consejo Único Juvenil, en este caso con fútbol a cuenta de la Sub 14. En la Copa de Oro, la primera fecha de la primera rueda, con los partidos pactados para hoy martes.

🟡 Copa de Oro. Primera fecha. Primera rueda.

Cancha Hora Partido Saladero 20:00 Ferro Carril vs Chaná Universitario 20:00 Universitario vs Gladiador

⚪ Copa de Plata. Primera fecha. Primera rueda.

Cancha Hora Partido Peñarol 19:45 Peñarol vs Nacional Parque Carlos Ambrosoni 19:30 River Plate vs Deportivo Artigas

🟤 Copa de Bronce. Tercera fecha. Primera rueda.

Cancha Hora Partido Progreso 19:45 Progreso vs Ceibal Peñarol (Miércoles 6 de agosto) 20:00 Almagro vs Tigre

🏆 18 de Julio, 46 años después

Mágico, agosto…

Un día como el de hoy, 5 de agosto… pero de 46 años atrás, cuando 18 de Julio de la Liga de las Colonias Agrarias alcanzó la consagración a nivel del Campeonato del Interior de Clubes.

El empate 2 a 2 ante Lavalleja de Minas determinó la consagración agraria, luego del 1 a 0 en el Parque Dickinson ante 8.500 aficionados.

El 18 de Julio del empate que fue pasaporte a la gloria, a partir de:

Emilio Viera

Milton Leonel Araújo

Miguel Ángel Gómez

Ítalo Tenca

Luis Ernesto Pérez

Juan José Alonso

Amelio Beltramelli

Ignacio Araújo

Juan Francisco Núñez

Juan Claudio Lagaxio

Luis Gustavo Araújo

De lo que no hay dudas: mágico mes de agosto, para la historia del fútbol salteño en materia de campeones, a propósito de la reciente copa a manos de Universitario.

18 de Julio se metió en la historia grande. La historia no se olvida. Más allá de la lejanía del tiempo aquel…

🆙 La «C» pacta el despegue

Será hoy martes, cuando en la Divisional «C» se definan los escenarios para afrontar el próximo miércoles la primera fecha de la rueda inicial. La menor de las divisionales vuelve a tener 12 equipos en acción, tras los retornos de Florida y Paso del Bote.

Para tener en cuenta los partidos que incluirá la fecha de despegue. Como objetivo central: los dos ascensos a la Divisional «B».

🤝 DE DUELO EN DUELO

Huracán vs Rodó

vs Florida vs Tigre

vs Albion vs Quinta Avenida-Treinta y Tres

vs Barcelona vs Paso del Bote

vs Santa Rosa vs Club de Pesca

vs San Eugenio vs Lazareto