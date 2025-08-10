back to top
domingo, 10 de agosto de 2025
Salto
DEPORTES

🏐 Voley “A”: la 6ª fecha se juega en el Polideportivo

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: <1 min.
Diario EL PUEBLO digital
La 6ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugará hoy en las instalaciones del Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.

Repasemos los partidos programados en ambas ramas:

👩 Femenino

  • 9:00 hs. Olimpo AtheneaSalto Uruguay
  • 10:00 hs. AVS CAVS D
  • 11:00 hs. Salto UruguayAVS A
  • 12:00 hs. Olimpo HerasAVS D
  • 13:00 hs. AVS CAVS A

👨 Masculino

  • 14:00 hs. ConstituciónOlimpo Zeus
  • 15:00 hs. AVS UniónDos Naciones
  • 16:00 hs. ConstituciónAVS A
  • 17:00 hs. Olimpo ZeusOlimpo Ares
  • 18:00 hs. ConstituciónDos Naciones

📊 Posiciones Masculino

EquiposPts.
AVS A16
Olimpo Zeus14
AVS Unión14
Constitución12
Olimpo Ares11
Dos Naciones8

📊 Posiciones Femenino

EquiposPts.
AVS A16
Salto Uruguay14
AVS C14
Olimpo Heras12
Olimpo Athenea10
AVS D9
