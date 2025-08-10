🏐 Voley “A”: la 6ª fecha se juega en el Polideportivo

- espacio publicitario -

La 6ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugará hoy en las instalaciones del Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.

Repasemos los partidos programados en ambas ramas:

👩 Femenino

9:00 hs. Olimpo Athenea – Salto Uruguay

– 10:00 hs. AVS C – AVS D

– 11:00 hs. Salto Uruguay – AVS A

– 12:00 hs. Olimpo Heras – AVS D

– 13:00 hs. AVS C – AVS A

👨 Masculino

14:00 hs. Constitución – Olimpo Zeus

– 15:00 hs. AVS Unión – Dos Naciones

– 16:00 hs. Constitución – AVS A

– 17:00 hs. Olimpo Zeus – Olimpo Ares

– 18:00 hs. Constitución – Dos Naciones

📊 Posiciones Masculino

Equipos Pts. AVS A 16 Olimpo Zeus 14 AVS Unión 14 Constitución 12 Olimpo Ares 11 Dos Naciones 8

📊 Posiciones Femenino

Equipos Pts. AVS A 16 Salto Uruguay 14 AVS C 14 Olimpo Heras 12 Olimpo Athenea 10 AVS D 9