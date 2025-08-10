🏐 Voley “A”: la 6ª fecha se juega en el Polideportivo

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qylb
La 6ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugará hoy en las instalaciones del Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.
Repasemos los partidos programados en ambas ramas:
👩 Femenino
- 9:00 hs. Olimpo Athenea – Salto Uruguay
- 10:00 hs. AVS C – AVS D
- 11:00 hs. Salto Uruguay – AVS A
- 12:00 hs. Olimpo Heras – AVS D
- 13:00 hs. AVS C – AVS A
👨 Masculino
- 14:00 hs. Constitución – Olimpo Zeus
- 15:00 hs. AVS Unión – Dos Naciones
- 16:00 hs. Constitución – AVS A
- 17:00 hs. Olimpo Zeus – Olimpo Ares
- 18:00 hs. Constitución – Dos Naciones
📊 Posiciones Masculino
|Equipos
|Pts.
|AVS A
|16
|Olimpo Zeus
|14
|AVS Unión
|14
|Constitución
|12
|Olimpo Ares
|11
|Dos Naciones
|8
📊 Posiciones Femenino
|Equipos
|Pts.
|AVS A
|16
|Salto Uruguay
|14
|AVS C
|14
|Olimpo Heras
|12
|Olimpo Athenea
|10
|AVS D
|9
