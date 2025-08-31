🏐 San Eugenio: la persistencia de esos 10 puntos también

- espacio publicitario -

🎈 Huracán primero en punta por diferencia de goles; ¡se eleva un globo de ilusiones!

La cuarta fecha que pasó en la Divisional «C», no hizo menos que prolongar la regularidad de Huracán y San Eugenio.

Tanto el Globo como el Santo llegaron a 10 puntos, pero si la diferencia de goles se trata, Huracán alcanza la primera colocación. Con los 6 goles de ayer, Huracán llegó a 12 goles, mientras San Eugenio contabiliza 10.

De lo que no hay dudas: la atrapante tabla de posiciones en la Divisional «C», teniendo en cuenta que no faltan equipos que observan posiciones inmediatas, como en los casos de Florida, Santa Rosa, Lazareto y Paso del Bote.

Tarde amarga para Club de Pesca que acusó la primera derrota, mientras Rodó y Quinta Avenida-Treinta y Tres permanecen sin registro de puntos.

Aspecto no menor: en todos los partidos de la «C» hubo goles. Restará aguardar las fechas que vienen.

Por ahora en la punta, Huracán del globo que se eleva, mientras San Eugenio, de puro porfiado, también está ahí. No son los únicos pretendientes al ascenso, pero la continuidad de los resultados a favor en los dos, está reflejando algo. O mucho.

📊 La fecha en síntesis

Cuarta fecha de la primera rueda

Santa Rosa 3 Barcelona 0.

3 0. Albion 1 Lazareto 1.

1 1. Huracán 6 Quinta Avenida-Treinta y Tres 2.

6 2. Tigre 2 Club de Pesca 0.

2 0. San Eugenio 3 Rodó 1.

3 1. Paso del Bote 2 Florida -.

📅 La fecha que viene

Quinta fecha de la primera rueda

Huracán vs Club de Pesca .

vs . Florida vs San Eugenio .

vs . Lazareto vs Barcelona .

vs . Santa Rosa vs Albion .

vs . Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Rodó .

vs . Tigre vs Paso del Bote.

(Foto: sitio oficial de la Liga Salteña de Fútbol)

📖 Esta es la realidad

Más allá de los conceptos que en fútbol pueden manejarse, el valor de los números hace a la estadística y escribe la historia. Así ha sido siempre y como en este caso, tratándose de la Divisional «C», al cabo de la cuarta fecha jugada.

Es la tabla general, desde EL PUEBLO, con todo lo que hay que saber. Es la realidad de cada uno, traducida en números.

🏆 Campeonato Uruguayo en Juveniles

Salto Fútbol Club ganó en dos… y Paysandú en tres

La fecha número cinco del Campeonato Clausura del Uruguayo en categoría juveniles, disputada en la jornada de la víspera.

El enfrentamiento de Salto y Paysandú como cuestión saliente. En dos de las categorías se impusieron los equipos salteños y en las tres restantes la hora sanducera.

Resultados generales:

En Sub 19 : Salto Fútbol Club 1 Paysandú 0.

: 1 0. En Sub 17 : Paysandú 4 Salto Fútbol Club 1.

: 4 1. En Sub 16 : Paysandú 3 Salto Fútbol Club 0.

: 3 0. En Sub 15 : Salto Fútbol Club 2 Paysandú 1.

: 2 1. En Sub 14: Paysandú 2 Salto Fútbol Club 1.

Como consecuencia de los resultados que se generaron, ahora en la tabla global, Salto Fútbol Club suma 103 puntos, Fénix 90, Progreso 79 y Atenas 13.

El hecho es que Deportivo Maldonado registra 106. Los últimos cuatro son los que pierden la categoría. La aproximación de Salto con respecto a Deportivo Maldonado es concreta.

⚽ Sorbo salteño en Sub 14 y Sub 15

Desde la LIFFA y desde la Copa del Interior juvenil

Se jugó la primera fecha del Campeonato Clausura en la Liga LIFFA Salto 2025.

La secuencia no arrojó empate. Cuatro equipos ganaron:

Remeros 4 La Cafetera 1.

4 1. Liverpool 3 Salto Uruguay 0.

3 0. San Isidro 3 Orso Bianco 2.

3 2. VJ Senior 3 Gladiador.

🏟️ Ellos, en la Copa de OFI

Salto jugó en las dos categorías en el Estadio Artigas de Paysandú, en el marco de la nueva fecha de la Copa del Interior.

En categoría de Sub 14, empate 1 a 1, anotando Santiago Martínez para los orientados por Robert Olivera.

Disponiendo de fecha libre Young, Salto establece 8 puntos, Paysandú 4 y Young 1. En el caso de Salto, plasmó definitivamente el avance a la próxima fase.

En Sub 15, implacable producción de Salto para ganar a Paysandú 3 a 1, con goles de Barcel, Creseri y Malvasio.

Igualmente en esta categoría, Salto abrochó la clasificación.

🥅 Neto Nacional: 3-0

Jugando de visitante en el Parque Federico Saroldi, el 3 a 0 de Nacional sobre River Plate, en la prolongación de la nueva fecha del Torneo Clausura profesional.

Los goles de Julián Millán, Maximiliano Gómez y Nicolás López, a la cuenta de los goles de Nacional.

Liverpool fue 2 a 0 ante Defensor Sporting con goles de Abel Hernández.

Hoy a las 18 horas, Racing vs Peñarol en el Parque Alfredo Viera.

El Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi debutó en la Divisional «D» y se impuso 2 a 0 a Academia, con goles de Martín Parodi y Rodrigo Pastorini.