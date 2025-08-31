🏐 La “B” se define en Salto Uruguay

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wg2x
La Divisional “B” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) jugará hoy, domingo 31 de agosto, la fase final del torneo en el gimnasio de Salto Uruguay.
Se disputarán primero las semifinales, luego los partidos por el tercer puesto y se cerrará la jornada con las finales en ambas ramas.
📌 Programación completa
Femenino – Semifinales (5 sets)
- 9:00 hs. AVS Chiquis – Olimpo Némesis
- 10:30 hs. Almagro – AVS B
Masculino – Semifinales (5 sets)
- 12:00 hs. AVS Juveniles – AVS B
- 13:30 hs. Almagro – Olimpo Perseo
Femenino – Tercer y cuarto puesto (3 sets)
- 15:00 hs. Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2
Masculino – Tercer y cuarto puesto (3 sets)
- 16:30 hs. Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2
Femenino – Final (5 sets)
- 18:00 hs. Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2
Masculino – Final (5 sets)
- 19:30 hs. Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2
