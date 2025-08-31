back to top
domingo, agosto 31, 2025
🏐 La “B” se define en Salto Uruguay

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
https://elpueblodigital.uy/wg2x

La Divisional “B” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) jugará hoy, domingo 31 de agosto, la fase final del torneo en el gimnasio de Salto Uruguay.

Se disputarán primero las semifinales, luego los partidos por el tercer puesto y se cerrará la jornada con las finales en ambas ramas.

📌 Programación completa

Femenino – Semifinales (5 sets)

  • 9:00 hs. AVS Chiquis – Olimpo Némesis
  • 10:30 hs. Almagro – AVS B

Masculino – Semifinales (5 sets)

  • 12:00 hs. AVS Juveniles – AVS B
  • 13:30 hs. Almagro – Olimpo Perseo

Femenino – Tercer y cuarto puesto (3 sets)

  • 15:00 hs. Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2

Masculino – Tercer y cuarto puesto (3 sets)

  • 16:30 hs. Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2

Femenino – Final (5 sets)

  • 18:00 hs. Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2

Masculino – Final (5 sets)

  • 19:30 hs. Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2
Fútbol Femenino