🏐 AVS “A” domina el Salteño en ambas ramas

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
La 5ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugó en el Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.

Masculino

  • Olimpo Ares 2 – Dos Naciones 0
    Sets: 25-20 y 25-9.
  • Olimpo Zeus 2 – AVS Unión 0
    Sets: 25-22 y 25-16.
  • AVS A 2 – Dos Naciones 0
    Sets: 25-15 y 25-18.
  • AVS Unión 2 – Olimpo Ares 1
    Sets: 21-25, 25-19 y 15-11.
  • AVS A 2 – Olimpo Zeus 0
    Sets: 25-23 y 25-22.

Femenino

  • AVS D 0 – Salto Uruguay 2
    Sets: 15-25 y 10-25.
  • Olimpo Athenea 1 – AVS A 2
    Sets: 25-21, 19-25 y 9-15.
  • Olimpo Heras 0 – AVS C 2
    Sets: 19-25 y 21-25.
  • AVS D 0 – AVS A 2
    Sets: 21-25 y 6-25.
  • Olimpo Athenea 1 – Olimpo Heras 2
    Sets: 25-23, 17-25 y 14-16.

📊 Posiciones

Masculino

EquiposPts.
AVS A16
Olimpo Zeus14
AVS Unión14
Constitución12
Olimpo Ares11
Dos Naciones8

Femenino

EquiposPts.
AVS A16
Salto Uruguay14
AVS C14
Olimpo Heras12
Olimpo Athenea10
AVS D9
