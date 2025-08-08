🏐 AVS “A” domina el Salteño en ambas ramas

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/288q
La 5ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugó en el Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.
Masculino
- Olimpo Ares 2 – Dos Naciones 0
Sets: 25-20 y 25-9.
- Olimpo Zeus 2 – AVS Unión 0
Sets: 25-22 y 25-16.
- AVS A 2 – Dos Naciones 0
Sets: 25-15 y 25-18.
- AVS Unión 2 – Olimpo Ares 1
Sets: 21-25, 25-19 y 15-11.
- AVS A 2 – Olimpo Zeus 0
Sets: 25-23 y 25-22.
Femenino
- AVS D 0 – Salto Uruguay 2
Sets: 15-25 y 10-25.
- Olimpo Athenea 1 – AVS A 2
Sets: 25-21, 19-25 y 9-15.
- Olimpo Heras 0 – AVS C 2
Sets: 19-25 y 21-25.
- AVS D 0 – AVS A 2
Sets: 21-25 y 6-25.
- Olimpo Athenea 1 – Olimpo Heras 2
Sets: 25-23, 17-25 y 14-16.
📊 Posiciones
Masculino
|Equipos
|Pts.
|AVS A
|16
|Olimpo Zeus
|14
|AVS Unión
|14
|Constitución
|12
|Olimpo Ares
|11
|Dos Naciones
|8
Femenino
|Equipos
|Pts.
|AVS A
|16
|Salto Uruguay
|14
|AVS C
|14
|Olimpo Heras
|12
|Olimpo Athenea
|10
|AVS D
|9
