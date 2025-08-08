🏐 AVS “A” domina el Salteño en ambas ramas

- espacio publicitario -

La 5ª fecha del Campeonato Salteño de la divisional “A” de la Asociación Salteña de Vóleibol (ASV) se jugó en el Polideportivo de Plaza de Deportes Nº 1.

Masculino

Olimpo Ares 2 – Dos Naciones 0

Sets: 25-20 y 25-9.

2 – 0 Sets: 25-20 y 25-9. Olimpo Zeus 2 – AVS Unión 0

Sets: 25-22 y 25-16.

2 – 0 Sets: 25-22 y 25-16. AVS A 2 – Dos Naciones 0

Sets: 25-15 y 25-18.

2 – 0 Sets: 25-15 y 25-18. AVS Unión 2 – Olimpo Ares 1

Sets: 21-25, 25-19 y 15-11.

2 – 1 Sets: 21-25, 25-19 y 15-11. AVS A 2 – Olimpo Zeus 0

Sets: 25-23 y 25-22.

Femenino

AVS D 0 – Salto Uruguay 2

Sets: 15-25 y 10-25.

0 – 2 Sets: 15-25 y 10-25. Olimpo Athenea 1 – AVS A 2

Sets: 25-21, 19-25 y 9-15.

1 – 2 Sets: 25-21, 19-25 y 9-15. Olimpo Heras 0 – AVS C 2

Sets: 19-25 y 21-25.

0 – 2 Sets: 19-25 y 21-25. AVS D 0 – AVS A 2

Sets: 21-25 y 6-25.

0 – 2 Sets: 21-25 y 6-25. Olimpo Athenea 1 – Olimpo Heras 2

Sets: 25-23, 17-25 y 14-16.

📊 Posiciones

Masculino

Equipos Pts. AVS A 16 Olimpo Zeus 14 AVS Unión 14 Constitución 12 Olimpo Ares 11 Dos Naciones 8

Femenino

Equipos Pts. AVS A 16 Salto Uruguay 14 AVS C 14 Olimpo Heras 12 Olimpo Athenea 10 AVS D 9