🏍️ Saltando en Salto: se corre la quinta fecha del Nacional de Motocross

El Motocross Nacional 2025 tiene acción en la ciudad de Salto. La 5ª fecha del Campeonato Nacional de Motocross se corre hoy en la pista “Néstor Bisio”, ubicada dentro del predio del Parque Autódromo Ciudad de Salto. En la oportunidad estará en juego el Gran Premio Empresa Aragón.
La entrada única tendrá un costo de $ 300, mientras que los socios del SAC y menores de 12 años no pagan.
La fecha es organizada por el SAC, fiscalizada por la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM), avalada por la Union Moto Club Salto y contará con el apoyo del Gobierno de Salto.
Categorías en competencia: Minicross, 65 cc, 85 cc, Promocional, 125 cc 2T, Master A, Master B, MX2 B, MX2 A y MX1.
⏱️ Horarios por categorías
|Horario
|Categorías
|Tiempo
|8:15 hs.
|Master – 125 cc
|8 minutos
|8:25 hs.
|Promocional – Invitadas
|8 minutos
|8:35 hs.
|65 cc – 85 cc
|8 minutos
|8:45 hs.
|Open – MX 2 A y B
|8 minutos
|8:55 hs.
|Escuela – Minicross
|8 minutos
|9:15 hs.
|Promocional
|12 minutos
|9:35 hs.
|Master
|12 minutos
|9:55 hs.
|Minicross
|10 minutos
|10:10 hs.
|125 cc – Invitadas
|12 minutos
|10:30 hs.
|65 cc
|12 minutos
|10:50 hs.
|Open
|16 minutos
|11:15 hs.
|85 cc
|12 minutos
|11:30 hs.
|MX 2
|16 minutos
|Intervalo
|—
|1 hora
|13:00 hs.
|Promocional
|12 minutos
|13:20 hs.
|Master
|12 minutos
|13:40 hs.
|Minicross
|10 minutos
|13:55 hs.
|125 cc – Invitadas
|12 minutos
|14:15 hs.
|65 cc
|12 minutos
|14:35 hs.
|Open
|16 minutos
|15:00 hs.
|85 cc
|12 minutos
|15:20 hs.
|MX 2
|16 minutos
🏁 Se corre la 2ª del Regional Centro en Durazno
Hoy domingo 10 de agosto se llevará a cabo la 2ª fecha del Regional Centro en el Parque de la Hispanidad de Durazno.
Las carreras comienzan a las 9 horas y las categorías invitadas serán Intermedia y VT1.
La entrada tendrá un costo de $ 300 y se contará con servicio de cantina. Será la última fecha para que los pilotos prueben sus motos antes de la Copa de Plata en Nuevo Berlín, el 30 y 31 de agosto.