🏍️ Quinta a fondo: el show del Motocross se vivirá en Salto el 9 y 10 de agosto

Estamos a pocos días de vivir una nueva etapa del Motocross Nacional en la ciudad de Salto, es que la 5ª fecha del Campeonato Nacional de Motocross está a la vuelta de la esquina y la adrenalina ya comienza a sentirse.

La prueba se correrá los días 9 y 10 de agosto en la pista “Néstor Bisio”, ubicada dentro del predio del Parque Autódromo Ciudad de Salto. En la oportunidad estará en juego el Gran Premio Empresa Aragón.

🛠️ Pista

El Salto Automóvil Club (SAC) ha puesto manos a la obra desde hace meses y ha trabajado en una pista que contará con características latinoamericanas.

La pista de motos presenta una meseta grande, algunas más chicas, saltos al vacío, un puente, un curvón y más, lo que la hace ser bastante rápida y divertida para los pilotos.

🎟️ Entradas

La entrada única tendrá un costo de $ 300, en tanto que los socios del SAC y menores de 12 años no pagan.

La fecha es organizada por el SAC, fiscalizada por la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM) y avalada por la Unión Moto Club Salto, y contará con el apoyo del Gobierno de Salto.

🏁 Categorías

Las categorías que estarán en carrera ese fin de semana de motocross en suelo salteño son las siguientes:

🏍️ Categorías Minicross 65 cc 85 cc Promocional 125 cc 2T Master A Master B MX2 B MX2 A MX1

❌ Suspendida la Velocidad en Tierra en Quebracho

La 4ª fecha del Campeonato Uruguayo de Velocidad en Tierra en la pista del Parque Municipal de Quebracho, en el departamento de Paysandú, no se pudo correr ayer debido a que la pista no estaba en condiciones tras las lluvias del pasado sábado de madrugada.

Lamentablemente para los pilotos no se pudo correr y la misma quedó para reprogramarse por parte de la organización del campeonato.

🏁 Regional Centro en Durazno

Los días 9 y 10 de agosto se llevará a cabo la 2ª fecha del Regional Centro en el Parque de la Hispanidad de Durazno.

El sábado 9 habrá entrenamientos de 14 a 17 horas y el domingo 10 las carreras a partir de la hora 09.

Las categorías invitadas serán la Intermedia y VT1.

La entrada tendrá un costo de $ 300 y se contará con un buen servicio de cantina.

Será la última fecha que tendrán los pilotos para probar sus motos antes de la tan esperada Copa de Plata en Nuevo Berlín, el 30 y 31 de agosto.

🏍️ MotoGP: retorna el 17 de agosto en Austria

El Mundial de MotoGP está en descanso hasta el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, el domingo 17 de agosto.

Faltan dos semanas para que vuelvan a rugir los motores. Repasemos cómo viene el Mundial en sus primeras posiciones:

🏁 Posición Piloto Puntos 1 Marc Márquez 381 2 Álex Márquez 261 3 Francesco Bagnaia 213 4 Marco Bezzecchi 156 5 Fabio Di Giannantonio 142 6 Franco Morbidelli 139 7 Pedro Acosta 124 8 Johann Zarco 109 9 Fabio Quartararo 102 10 Fermín Aldeguer 97