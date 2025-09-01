🏉 Los Teros volaron más alto en Chile y quedaron a un paso del Mundial

- espacio publicitario -

Los Teros vencieron a Los Cóndores 28 a 16 en el Estadio Municipal de La Pintana de Santiago, en el partido de ida de la final del Cuatro Naciones Sudamericano, serie que otorga un cupo al Mundial de Australia 2027.

Los celestes se hicieron fuertes de visitante y buscarán repetir de local el próximo sábado en el Estadio Charrúa, para sellar su clasificación a la máxima cita del rugby mundial.

🏉 Formación de Uruguay

Primera línea: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Reinaldo Piussi

Segunda línea: Felipe Aliaga, Manuel Leindekar

Tercera línea: Lucas Bianchi, Santiago Civetta, Manuel Ardao

Medios: Santiago Arata, Felipe Etcheverry

Centro: Andrés Vilaseca, Felipe Arcos Pérez

Alas: Baltazar Amaya, Bautista Basso

Fullback: Juan González

📣 Testimonios

Clemente Saavedra (Chile):

«Tengo sensaciones encontradas. Creamos oportunidades, lo que me satisface, pero no fuimos eficientes. Hay detalles individuales que mejorar, pero seguimos en carrera y nos motivan los desafíos difíciles.»

Felipe Etcheverry (Uruguay):

«Vinimos a ganar, pero lo que más valoro es la actitud del equipo. En Montevideo empezaremos de cero, como si fuera un nuevo partido.»

📊 Camino Mundialista

Uruguay viene de jugar los Mundiales 2015, 2019 y 2023 , además de las ediciones 1999 y 2003 .

, además de las ediciones . El perdedor de esta serie jugará un repechaje contra el no clasificado de Oceanía y América del Norte , en una llave de dos partidos.

, en una llave de dos partidos. En caso de volver a caer, habrá una última chance a través del Torneo Clasificatorio Final.