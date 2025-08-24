🏉 Aplastante: los Teros vencieron a Paraguay 78 a 10 y definen con Chile

- espacio publicitario -

La selección uruguaya de rugby venció 78 a 10 a Paraguay en el partido de vuelta de la serie semifinal del Torneo Sudamericano 2025, que tiene como meta la clasificación al Mundial de Australia 2027.

El partido, que se disputó en el Estadio Charrúa, fue controlado por los celestes, que ya en el primer tiempo concretaron un 42-10 lapidario.

En la primera parte, los Teros contaron con tries de Carlos Deus en dos ocasiones, Ícaro Amarillo, Juan González, Felipe Arcos Pérez y Santiago Álvarez.

En el complemento se asentó aún más la diferencia de los dirigidos por Rodolfo Ambrosio y llegaron las anotaciones de Ignacio Álvarez en dos oportunidades, Carlos Deus, Baltazar Amaya, Guillermo Pujadas y Juan González para cerrar el triunfo.

Por Uruguay jugaron: Mateo Sanguinetti, Facundo Gattas, Reinaldo Piussi, Felipe Aliaga, Ignacio Dotti, Santiago Civetta, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Santiago Álvarez, Ícaro Amarillo, Ignacio Álvarez Akiki, Andrés Vilaseca, Felipe Arcos Pérez, Baltazar Amaya y Juan González.

Ahora Uruguay se medirá ante Chile, el ganador de esta serie final logrará la clasificación directa a la Copa del Mundo 2027. El que pierda esa serie se enfrentará con quien no haya logrado su clasificación durante el torneo de Oceanía y América del Norte en una serie de dos partidos, donde también el ganador conseguirá el pasaje al máximo evento de la ovalada.

En caso de que el equipo sudamericano vuelva a ser derrotado, tendrá una última chance por intermedio del Torneo Clasificatorio Final.

Vale señalar que Uruguay viene de jugar los Mundiales del año 2015, 2019 y 2023 de forma consecutiva.