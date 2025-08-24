🏇 Gateras prontas: la fiesta hípica a pleno en el Hipódromo de Salto

El Jockey Club Salto organiza dos jornadas a todo turf en el Hipódromo de Salto. La primera será hoy domingo 24 de agosto, con 7 carreras comenzando al mediodía.
La segunda se registrará mañana lunes 25 de agosto, con 14 carreras en la ya clásica jornada hípica que alberga nuestro hipódromo todos los 25 de agosto.
Hoy se realizará una exhibición de equinoterapia, en tanto que mañana habrá show en vivo del grupo La Razón y juegos inflables para los niños.
El costo de la entrada será de $ 300 en forma general para los hombres, en tanto que las mujeres y menores ingresan gratis.
Para la reunión de mañana domingo 25 de agosto se destaca la carrera de mano entre Ambrassadeur y Danza Conmigo a las 16:15 horas, prueba sobre 500 metros que tendrá U$ 8.000 + $ 20.000 en premios.
También se correrá la Polla de Productos y el Premio Intendencia de Salto, como carreras más relevantes dentro de las 14 que tiene el programa.
📋 Programa dominical
Primera Carrera
- Distancia: 350 metros
- Premio Entrada: $ 2.000
- P. Juego: $ 1.500
- Hora: 12:30
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Callejero
|57 Zn
|Cueno
|Salto
|2
|Loca Rufina (1)
|57 Zn
|de los Santos
|Salto
|3
|Linda Broy
|57 Zn
|Ferrari
|San Antonio
|4
|Macumbero
|57 Zn
|Nieto
|Salto
|5
|Blanquita
|57 Zn
|Martínez
|Belén
|6
|Sabalero Carver (1A)
|57 Tr
|de los Santos
|Salto
|7
|Dominga
|57 Zn
|Costa
|Salto
|8
|Sony
|57 Ts
|Cechini
|Salto
Segunda Carrera
- Distancia: 350 metros
- Premio Entrada: $ 3.000
- P. Juego: $ 1.000
- Hora: 13:15
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Pardito
|57 Ts
|Lequini
|Salto
|2
|Patotero
|57 Zn
|Guarino
|Salto
|3
|Spinazolla
|57 Zn
|Barreto
|Salto
|4
|Rocky
|57 Zn
|Cechini
|Salto
|5
|Oso Pardo
|57 Zn
|Britos
|Paysandú
Tercera Carrera
- Distancia: 400 metros
- Premio Entrada: $ 3.000
- P. Juego: $ 1.000
- Hora: 14:00
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Hermano Blanco
|57 Tr
|Costa
|Constitución
|2
|Galope Dinámico
|57 Tr
|Cechini
|Salto
|3
|Verdadera Cash
|57 Zn
|Scelzi
|Salto
|4
|Pico Blanco
|57 Zn
|Samit
|Salto
Cuarta Carrera
- Distancia: 500 metros
- Premio Entrada: $ 2.500
- P. Juego: $ 1.500
- Hora: 14:45
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Coronita
|57 Zn
|Costa
|Salto
|2
|Loca Rufina
|57 Zn
|de los Santos
|Salto
|3
|Revolucionaria
|57 Zn
|Flores
|Bella Unión
|4
|Grass King
|57 Zn
|Bordenave
|Salto
|5
|La Morra
|57 Ts
|González
|Salto
|6
|Ollivander
|57 Zn
|Rossi
|Salto
|7
|Leona Linda
|57 Zn
|Silveira
|Salto
|8
|Cerresieta
|57 Zn
|de los Santos
|Salto
|9
|Juguito
|57 Zn
|Costa
|Salto
Quinta Carrera
- Distancia: 350 metros
- Premio Entrada: $ 3.000
- P. Juego: $ 1.000
- Hora: 15:30
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Belho Pintor
|57 Ts
|Carballo
|Bella Unión
|2
|Osvaldo Carver
|57 Tr
|Belen
|Bella Unión
|3
|Cholito
|57 Ts
|Aplanalp
|Bella Unión
|4
|El Coco
|57 Ts
|La Jeringa
|Salto
|5
|Payaso
|57 Ts
|Piriz
|Artigas
|6
|Clarita
|57 Zn
|Britos
|Paysandú
|7
|Viejo Pintor
|57 Tr
|Cechini
|Salto
|8
|Yanito
|57 Ts
|López
|Salto
Sexta Carrera
- Distancia: 1.100 metros
- Premio: $ 20.000
- Inscripción: $ 2.000
- P. Premio: $ 2.000
- Hora: 16:15
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Fritz Rey
|56 Zn
|González
|Salto
|2
|Victorinox
|58 Zn
|Cueno
|Salto
|3
|All Gol
|55 Zn
|Zapata
|Paysandú
|4
|Ingobernable
|55 Ts
|Cechini
|Salto
Séptima Carrera
- Distancia: 1.100 metros
- Premio: $ 20.000
- Inscripción: $ 2.000
- P. Premio: $ 2.000
- Hora: 17:15
|Nº
|Caballo
|Peso
|Entrenador
|Procedencia
|1
|Ciento Nueve
|57 Zn
|Scelzi
|Salto
|2
|Miltona Ruler
|57 Zn
|Texeira
|Salto
|3
|Below
|57 Zn
|de los Santos
|Salto
|4
|Sublevado
|57 Zn
|González
|Salto