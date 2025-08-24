back to top
4.4 C
Salto
domingo, agosto 24, 2025
🏇 Gateras prontas: la fiesta hípica a pleno en el Hipódromo de Salto

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Diario EL PUEBLO digital
El Jockey Club Salto organiza dos jornadas a todo turf en el Hipódromo de Salto. La primera será hoy domingo 24 de agosto, con 7 carreras comenzando al mediodía.

La segunda se registrará mañana lunes 25 de agosto, con 14 carreras en la ya clásica jornada hípica que alberga nuestro hipódromo todos los 25 de agosto.

Hoy se realizará una exhibición de equinoterapia, en tanto que mañana habrá show en vivo del grupo La Razón y juegos inflables para los niños.

El costo de la entrada será de $ 300 en forma general para los hombres, en tanto que las mujeres y menores ingresan gratis.

Para la reunión de mañana domingo 25 de agosto se destaca la carrera de mano entre Ambrassadeur y Danza Conmigo a las 16:15 horas, prueba sobre 500 metros que tendrá U$ 8.000 + $ 20.000 en premios.

También se correrá la Polla de Productos y el Premio Intendencia de Salto, como carreras más relevantes dentro de las 14 que tiene el programa.

📋 Programa dominical

Primera Carrera

  • Distancia: 350 metros
  • Premio Entrada: $ 2.000
  • P. Juego: $ 1.500
  • Hora: 12:30
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Callejero57 ZnCuenoSalto
2Loca Rufina (1)57 Znde los SantosSalto
3Linda Broy57 ZnFerrariSan Antonio
4Macumbero57 ZnNietoSalto
5Blanquita57 ZnMartínezBelén
6Sabalero Carver (1A)57 Trde los SantosSalto
7Dominga57 ZnCostaSalto
8Sony57 TsCechiniSalto

Segunda Carrera

  • Distancia: 350 metros
  • Premio Entrada: $ 3.000
  • P. Juego: $ 1.000
  • Hora: 13:15
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Pardito57 TsLequiniSalto
2Patotero57 ZnGuarinoSalto
3Spinazolla57 ZnBarretoSalto
4Rocky57 ZnCechiniSalto
5Oso Pardo57 ZnBritosPaysandú

Tercera Carrera

  • Distancia: 400 metros
  • Premio Entrada: $ 3.000
  • P. Juego: $ 1.000
  • Hora: 14:00
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Hermano Blanco57 TrCostaConstitución
2Galope Dinámico57 TrCechiniSalto
3Verdadera Cash57 ZnScelziSalto
4Pico Blanco57 ZnSamitSalto

Cuarta Carrera

  • Distancia: 500 metros
  • Premio Entrada: $ 2.500
  • P. Juego: $ 1.500
  • Hora: 14:45
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Coronita57 ZnCostaSalto
2Loca Rufina57 Znde los SantosSalto
3Revolucionaria57 ZnFloresBella Unión
4Grass King57 ZnBordenaveSalto
5La Morra57 TsGonzálezSalto
6Ollivander57 ZnRossiSalto
7Leona Linda57 ZnSilveiraSalto
8Cerresieta57 Znde los SantosSalto
9Juguito57 ZnCostaSalto

Quinta Carrera

  • Distancia: 350 metros
  • Premio Entrada: $ 3.000
  • P. Juego: $ 1.000
  • Hora: 15:30
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Belho Pintor57 TsCarballoBella Unión
2Osvaldo Carver57 TrBelenBella Unión
3Cholito57 TsAplanalpBella Unión
4El Coco57 TsLa JeringaSalto
5Payaso57 TsPirizArtigas
6Clarita57 ZnBritosPaysandú
7Viejo Pintor57 TrCechiniSalto
8Yanito57 TsLópezSalto

Sexta Carrera

  • Distancia: 1.100 metros
  • Premio: $ 20.000
  • Inscripción: $ 2.000
  • P. Premio: $ 2.000
  • Hora: 16:15
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Fritz Rey56 ZnGonzálezSalto
2Victorinox58 ZnCuenoSalto
3All Gol55 ZnZapataPaysandú
4Ingobernable55 TsCechiniSalto

Séptima Carrera

  • Distancia: 1.100 metros
  • Premio: $ 20.000
  • Inscripción: $ 2.000
  • P. Premio: $ 2.000
  • Hora: 17:15
CaballoPesoEntrenadorProcedencia
1Ciento Nueve57 ZnScelziSalto
2Miltona Ruler57 ZnTexeiraSalto
3Below57 Znde los SantosSalto
4Sublevado57 ZnGonzálezSalto
