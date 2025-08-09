🏆 Universitario ahora. Universitario después… y desde el DT

- espacio publicitario -

«Nos crea un compromiso y no vamos a renunciar»

La copa levantada.

La copa que extasía siempre, cuando se es campeón.

Con este Universitario de Alejandro Irigoyen , la historia le abrió paso.

de , la historia le abrió paso. El 9 de diciembre del 2024 , alcanzó la consagración: Campeón Salteño .

, alcanzó la consagración: . El 3 de agosto del 2025 , alcanzó la segunda consagración en menos de un año: Campeón del Interior .

, alcanzó la segunda consagración en menos de un año: . La copa levantada se va volviendo costumbre roja: es una costumbre.

«En mi caso, lo he dicho una y mil veces. Todas las veces que fuese necesario, porque lo mío no es solo la Dirección Técnica de Universitario, estoy al frente del equipo del cual soy hincha. Uno siente que todo se vuelve más ancho desde lo emocional.

Por eso los días previos fueron días duros, porque uno sintió esas ganas de ser otra vez campeón. Universitario, a nivel del fútbol del Interior, se ganó una imagen y uno sabe que no fue de un día para el otro.

Por eso ahora me preguntan si hay tregua para este plantel, si no será que nos aplastamos un poco y dejamos de ser lo que podemos ser. Yo digo que esto de haber sido Campeón Salteño y Campeón del Interior en menos de un año, nos crea un compromiso y entonces no vamos a renunciar al intento otra vez, al pretender otra vez.

El club te obliga. La historia de los últimos años te obliga. ¿Soy claro y se puede entender?»

🙏 «Soy un agradecido y se los dije…»

Fue en la semana que va fluyendo. Más allá de los entrenamientos que retornaron, hubo tiempo para la reflexión compartida. Es el rito íntimo después del alcance de un fin.

El «Ale» de la Dirección Técnica, el que frente al plantel fue elaborando pensamientos. Más que desde la razón, desde el corazón.

«Porque a ellos, a los jugadores, les dije que soy un agradecido. Antes que todo, por la honestidad de la respuesta, sobre todo porque el grupo se convirtió en prioridad.

Y digo esto porque Universitario tiene jugadores con historia, con carpeta. Siempre se habla de los egos que todos tienen, que todos tenemos. Hubo que manejarlo, pero todo resultó más simple a partir de la actitud de cada uno.

El año pasado, cuando llegué, tanto George Dos Santos como Matías Flores no me dejaron solo. Tuve en ellos dos soportes invalorables.

¿Que hubo complicaciones en algún momento a determinados niveles? ¡Y claro que sí! Pero a esos jugadores no les faltó captación y el que tuvo que volver, volvió.

Porque además el concepto de unidad fue clave para afrontar un torneo durísimo. Cada rival vencido fue un obstáculo menos.

Digo con esto que llegar a una final y encima ganarla significa la suma de no pocos factores. Wanderers de Durazno en las semifinales y Río Negro de última, ¿en qué momento aparecieron como rivales sin jerarquía? ¡Por favor!

No he dejado de repetirlo: para ser Campeón del Interior, la prueba es permanente. Prueba de cuestiones técnicas y prueba de carácter.

Para cada uno de nosotros, es la recompensa, pero no solo desde uno. Porque aquí también está la familia de cada uno, los que están siempre detrás. Los que impulsan también. De repente son tan campeones como nosotros. O sin de repente… también lo son».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🔄 Quiénes salen y quiénes entran

La continuidad planteada para Universitario. Pasó el Campeonato del Interior y llega el Campeonato Salteño.

Pero además, la Copa Uruguay en vigencia y el debut ante Wanderers de Montevideo no está lejos. En tanto, a partir de mañana, Universitario libra la primera batalla: es la defensa de su título, con Salto Nuevo en la primera escala.

El objetivo de Alejandro Irigoyen es uno: concederle chance de participación activa a algunos jugadores y otorgarle una tregua a otros.

Para el juego ante los albiverdes, variantes que se plantean, una de ellas: Jony Fleitas para la custodia de los tres palos. Quien no alistará en misión ofensiva: George Dos Santos.

Estos casos a la cuenta de la puntualización, pero no son los únicos. Universitario modificará nombres, por lo tanto será cosa de calibrar en qué medida los que ingresan ofrecen respuesta.

⚖️ Divisional «B»

Tribunal Arbitral tiene manos libres; no habrán descargos



Ayer viernes concluyó el plazo de tres días para que Dublín Central, a través de su Comisión Directiva, formulara los descargos correspondientes tras la denuncia de Parque Solari por la inclusión de quien alistó con el carnet de deportista vencido.

Ya es cosa pública que Dublín adoptó esa toma de posición: frente a la elocuencia del hecho, no es posible ninguna contrarréplica.

A la luz de la nueva situación que se crea, el Tribunal Arbitral de la Divisional «B» tiene las manos libres para pronunciarse, y el martes, en el marco de la sesión ordinaria, se leerá el fallo primero para, en lo inmediato, procederse a la fijación de la primera fecha de los play off, los que determinarán el segundo ascenso a la «A».

En un principio se manejó la posibilidad de jugar el miércoles, pero finalmente se descartó: será el sábado próximo, restando definir el escenario. O es el Parque Dickinson o es otra opción.

Sabido es que para la «B» también es costoso «ir al estadio», pero no es menos cierto que la seguridad escribe su propia historia.

A su vez, en la sesión del martes, no solo que Parque Solari será declarado ganador, sino que también se lo proclamará ganador del Acumulado, plasmándose su ascenso a la «A».