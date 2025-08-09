🏆 Un grande en la historia

- espacio publicitario -

«Guerra» al olvido….

El Dr. Hugo Ariel Guerra fue un inolvidable dirigente del fútbol. En el Consejo Superior, ejerciendo la vicepresidencia, pero igualmente por años en la presidencia de la Divisional «B» e igualmente su paso por el Colegio de Jueces y otras áreas asesoras.

En este caso, la «B» se propuso rescatar el nombre de Hugo, a tal punto que la copa al campeón lleva su nombre. Este fue el momento en que el presidente de la divisional, Deolindo Miquelarena, y los delegados de los clubes compartieron la escena con familiares directos del extinto hombre de fútbol.

El Dr. Hugo Guerra permanece en la más cálida evocación. La «B» lo rescata y el fútbol salteño en su todo, simplemente también. Justicia estricta. Es un grande para la historia.

⚽ Los 12 que juegan y el doble ascenso como fin

¡»C»e van a jugar la bata!



Es la primera fecha de la Divisional «C». Es la primera de 11 fechas de la primera rueda todos contra todos. Rumbo a la segunda rueda, con los equipos divididos en series pares e impares, y tras el final de la misma, surgirá la suma total del Acumulado: las 16 fechas jugadas y el primero será el Campeón de la Divisional «C» y, por lo tanto, primer ascendido a la Divisional «B».

Pero el hecho es que ahí no concluye la historia 2025 en la menor de las divisionales: del segundo al quinto puesto, los equipos serán protagonistas de la liguilla final por el segundo ascenso.

En este caso, es válido remarcar que si el segundo del Acumulado establece una ventaja de tres o más puntos en relación al tercero, ingresará a la liguilla con una ventaja de tres puntos.

Establecer el sistema de disputa desde EL PUEBLO es una manera de tener en claro a qué atenerse para los equipos y para que el aficionado lo sepa.

Allá en el estadio….

Un total de 12 protagonistas en escena y lo de hoy pasa por la resonancia en cada partido, aunque hay que explorar el terreno previo y la acción posterior en torno a Lazareto y San Eugenio, tratándose del partido que cierra la doble jornada en el Parque Dickinson.

El sentido común dicta que es necesario aguardar algunas fechas para ir calibrando perspectivas. Siempre es posible descubrir la chance de quien en el plano teórico no alcanzó el gran respaldo, pero sin embargo se propone y llega.

Los que disponen de perspectiva superior, ¿realmente quiénes? De lo que no hay dudas: se jugarán la bata por el futuro y ganando. Es acaso el ineludible fin.

📋 Cancha por cancha

Divisional Primera “C” – 1° División – Campeonato Salteño – 1° Fecha – 1° Rueda

Sábado 9 de agosto

⏰ Hora 🏟 Campo de juego 🆚 Partido 👨‍⚖ Árbitros 🎟 Parciales 13:45 Parque Rufino Araújo Albion – Quinta Avenida 33 Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone, José Carballo Albion y Huracán sector este; Quinta Avenida 33 y Rodó sector oeste 16:00 Parque Rufino Araújo Huracán – Rodó Jonathan Guglielmone, Andrés Píriz, José Carballo 13:45 Parque Carlos Ambrosoni Santa Rosa – Club de Pesca Robert Aguirre, Sebastián Hernández, César Loetti Santa Rosa y Barcelona sector norte; Club de Pesca y Paso del Bote sector sur 16:00 Parque Carlos Ambrosoni Barcelona – Paso del Bote Sebastián Hernández, Robert Aguirre, César Loetti 13:45 Parque Dickinson Florida – Tigre José de los Santos, Nicolás Castaño, Diego Artave Tigre y Lazareto tribuna España; Florida y San Eugenio tribuna Irazoqui 16:00 Parque Dickinson San Eugenio – Lazareto Nicolás Castaño, José de los Santos, Diego Artave

💵 El valor de las entradas

Es el fútbol de la «C» que llega y las decisiones surgidas desde el Consejo de la Divisional. En este caso, teniendo que ver con el precio de las entradas que regirán:

Damas y caballeros (a partir de 12 años): $150.

Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis, presentando recibo o carnet de socio al día.

Menores de hasta 11 años ingresan gratis, presentando cédula de identidad y acompañados por una persona mayor a cargo.

🏟 Consejo Único Juvenil

En la «B» se va la tercera fecha de la segunda rueda

Es la Divisional «B» del Consejo Único Juvenil, pasando lo de hoy sábado 9 de agosto por la tercera fecha de la segunda rueda.

🏟 Campo de juego ⏰ Hora 🆚 Partido Categoría 👨‍⚖ Árbitros Parque Policial 13:30 S. América – Peñarol Sub 15 Jonathan Lemes, Mauro Melo, Luciana Pereira 15:30 Sub 18 Mauro Melo, Jonathan Lemes, Luciana Pereira Peñarol 13:30 Fénix – Cerro Sub 15 Jhon Asencio, José Ramallo, Lorena Machiavello 15:30 Sub 18 José Ramallo, Jhon Asencio, Lorena Machiavello Parque Nicolás Firpo 13:30 P. Solari – Hindú Sub 15 Ignacio Vargas, Mauricio Revuelta, Catalina Fernández 15:30 Sub 18 Mauricio Revuelta, Ignacio Vargas, Catalina Fernández Deportivo Artigas 13:30 D. Artigas – Saladero Sub 15 Pablo Almirón, Gustavo Barboza, Stephanie Cardozo 15:30 Sub 18 Gustavo Barboza, Pablo Almirón, Stephanie Cardozo El Tanque 13:30 S. Rosa – El Tanque Sub 15 Guillermo Araujo, Ruben Ferreira, Gimena Rodríguez 15:30 Sub 18 Ruben Ferreira, Guillermo Araujo, Gimena Rodríguez