🏆 Salto y Paysandú, son los dueños de la punta

Para Salto, fue la segunda imposición en el Campeonato del Interior con goleada en la categoría Sub 15. El elenco en manos de Federico Aplanalp batió a la selección de Pueblo Lavalleja por 5 a 0, compartiendo la punta con Paysandú (registro gráfico, gentileza de Liliana Roldán).

Dos goles de Martín Barcel, dos de Valentino Ugolino y el restante de Thiago Aquino.

Hay que tener en cuenta que Lavalleja no dispone de categoría Sub 14. Desde EL PUEBLO, el repaso a los juegos encarados tanto a nivel de la Zona Litoral Norte como del Litoral. Salto, como uno más en la escena.

📌 Serie 🏟️ Partido 1 🏟️ Partido 2 📊 Posiciones A Artigas 2 – Rivera 0 Bella Unión 2 – Baltasar Brum 2 Rivera 3p (7), Artigas 3p (2), Bella Unión 1p (-2), Baltasar Brum 1p (-7) B Paysandú 2 – Young 0 Pueblo Lavalleja de Salto 0 – Salto 5 Salto 6p (8), Paysandú 6p (7), Young 0p (-5), Liga Lavalleja de Salto 0p (-10) C Soriano 5 – Carmelo 2 Flores 1 – Río Negro 2 Río Negro 6p (7), Soriano 6p (3), Flores 0p (-3), Carmelo 0p (-7) D Ecilda Paullier 1 – Federación Colonia 2 Colonia 2 – San José 1 Colonia 6p (5), Federación Colonia 4p (1), San José 1p (-1), Ecilda Paullier 0p (-5) E Tacuarembó 6 – Paso de los Toros 2 Libre: Durazno Tacuarembó 6p (6), Durazno 0p (-2), Paso de los Toros 0p (-4)

👴 Liga de Fútbol Sénior – Juegan, proponen y ganan

La nueva fecha que pasó a nivel de la Liga de Fútbol Sénior y, en el caso de la Divisional «A», solo un equipo no registró goles a favor.

En la “B”, Remeros llegó a los cinco goles. De los partidos afrontados a la nueva fecha que surgirá el sábado que viene. Un todo para saber.

⚽ Campeonato Uruguayo en Juveniles – Salto Fútbol Club para seguirla y ganó en dos

En el fin de semana que pasó, con Salto y Progreso de Montevideo, jugando por la segunda fecha del Campeonato Clausura.

Tres categorías se enfrentaron en la capital y las dos restantes en el Parque Juan José Vispo Mari. Salto Fútbol Club se impuso en Sub 15 y Sub 14, Progreso alcanzó la imposición en Sub 16, mientras que los dos restantes partidos finalizaron empatados.

Sub 19 – Salto Fútbol Club 1 – Progreso 1.

– Salto Fútbol Club 1 – Progreso 1. Sub 17 – Salto Fútbol Club 0 – Progreso 0.

– Salto Fútbol Club 0 – Progreso 0. Sub 16 – Salto Fútbol Club 1 – Progreso 3.

– Salto Fútbol Club 1 – Progreso 3. Sub 15 – Salto Fútbol Club 2 – Progreso 1.

– Salto Fútbol Club 2 – Progreso 1. Sub 14 – Salto Fútbol Club 2 – Progreso 0.

📊 88 puntos en la tabla global

La nueva fecha que pasó en el Campeonato Uruguayo de la categoría juveniles. En el caso de Salto Fútbol Club, llegó a 88 puntos en la suma de las cuatro categorías.

Hay que tener en cuenta que los cuatro últimos descenderán al término del calendario. El repaso de la tabla anual refleja el actual tiempo de todos:

🏆 Equipo 📊 Puntos Nacional 227 Peñarol 212 Defensor Sporting 206 Boston River 173 MC Torque 166 Danubio 154 Liverpool 149 River Plate 147 Wanderers 146 Racing 127 Rentistas 124 Paysandú FC 124 Albion 103 Deportivo Maldonado 94 Salto FC 88 Fénix 77 Progreso 67 Atenas 12