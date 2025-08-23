back to top
11.6 C
Salto
sábado, agosto 23, 2025
InicioDEPORTES

🏆 Salto 12 años juega semifinales de ONFI a fin de setiembre

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: 3 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vh60

La selección de Salto de 12 años (Gen. 2013) jugará la fase semifinal del Campeonato Nacional de ONFI en la divisional “A” los días sábado 27 y domingo 28 de setiembre.

Los rivales en dicha instancia serán: Mercedes (Soriano), Maldonado y Palermo de Montevideo.

Los dirigidos por George Dos Santos recordemos vienen de clasificar segundos en la serie preliminar jugada en Tacuarembó, primera fue la selección local.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Ahora en esta fase semifinal clasifican los ganadores de cada una de las tres series y el mejor segundo de las tres.

📋 Series semifinales

Serie 1

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos
  • Salto, Mercedes (Soriano), Maldonado, Palermo de Montevideo

Serie 2

  • Tacuarembó, Melo (Cerro Largo), Colonia, Prado de Montevideo

Serie 3

  • Durazno, Piedras Blancas de Montevideo, La Teja Capurro de Montevideo, Interbancaria de Canelones

⚽ Campeonato Salteño: con la 16ª fecha a la cancha

Hoy sábado 23 de agosto se juega la 16ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, repasemos los partidos, cancha por cancha:

🏟️ Equipos📌 Cancha⏰ Horarios y categorías
HindúHindúCancha 1: 14 hs. 10, 11, 12 años
ChanáHindúCancha 2: 14 hs. 8, 6 años
PeñarolPeñarol13 hs. 8, 9, 6, 10, 12, 11 años
Almagro – ProgresoPepe Hernández13 hs. 6, 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
Salto Nuevo – NacionalEdinson Cavani13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
Deportivo Artigas – UniversitarioUniversitario13 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
Tigre – Ferro CarrilJuan C. Realini13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
Saladero – Sud AméricaSud América13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
Sol de América – River PlateGuzmán Cazzaniga13 hs. 10, 9, 6, 12, 7, 11, 8 años
Liga Agraria – La BlanqueadaLa Blanqueada13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
Cerro – GladiadorAníbal Hernández14 hs. 7, 8, 10, 11, 12 años
Libertad – RowingRowing Cancha 114 hs. 6, 8, 11 años
Salto UruguayRowing Cancha 214 hs. 10, 9, 12 años
Rodó – RemerosLiga Salteña14 hs. 6, 10, 8, 9, 12, 11 años

Libre: Ceibal

🗺️ 13 años: mapa de la 12ª fecha del Salteño

Los partidos programados por la 12ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 24 de agosto son los siguientes:

Cancha de Universitario

  • 9:30 hs. Progreso – Cerro
  • 11:00 hs. Universitario – Ferro Carril

Cancha de Remeros

  • 9:30 hs. Salto Nuevo – Remeros
  • 11:00 hs. Gladiador – Deportivo Artigas

Cancha de Saladero

  • 9:30 hs. Chaná – Libertad
  • 11:00 hs. Saladero – Hindú

Cancha Tomas Green

  • 9:30 hs. Tigre – Ceibal
  • 11:00 hs. River Plate – Peñarol

Cancha Julio Pozzi

  • 9:30 hs. Nacional – Almagro
  • 11:00 hs. Salto Uruguay – Sud América

Libre: Salto Rowing

📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey

El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.

📊 Posiciones: Universitario se aleja en el Acumulado

Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025.

Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números.

📌 7 años

EquipoPuntos
Chaná42
Universitario38
Ferro Carril35
Ceibal33
Peñarol32
Nacional29
Progreso29
Saladero29
Sud América28
Remeros27
Salto Nuevo26
River Plate23
Liga Agraria23
Gladiador23
La Blanqueada19
Deportivo Artigas16
Salto Uruguay16
Libertad15
Sol de América9
Almagro8
Tigre4
Cerro3
Rodó0
Hindú0
Salto Rowing0

📌 8 años

EquipoPuntos
Universitario45
Nacional38
Chaná34
Saladero33
Salto Nuevo30
Peñarol29
Deportivo Artigas28
Salto Rowing25
Gladiador25
Ceibal25
Ferro Carril23
River Plate20
Sol de América19
Libertad19
Liga Agraria18
La Blanqueada17
Progreso13
Cerro13
Remeros13
Almagro12
Sud América10
Salto Uruguay9
Hindú4
Rodó3
Tigre1

📌 9 años

EquipoPuntos
Universitario43
Ferro Carril36
Progreso35
Gladiador35
Chaná34
Sol de América30
Saladero29
Peñarol27
River Plate27
Salto Nuevo27
Sud América24
Remeros23
Ceibal22
Nacional22
Almagro18
Salto Rowing15
Liga Agraria13
Tigre12
Deportivo Artigas12
La Blanqueada9
Salto Uruguay9
Cerro6
Rodó6
Libertad0
Hindú0

📌 10 años

EquipoPuntos
Universitario36
Chaná33
Progreso32
Gladiador29
Nacional27
Saladero24
Remeros23
Deportivo Artigas23
Salto Nuevo23
Libertad23
Peñarol20
Sol de América19
Ferro Carril18
Almagro18
River Plate18
Salto Uruguay17
Sud América17
Ceibal16
Rodó15
Hindú15
Tigre14
Salto Rowing12
Liga Agraria9
La Blanqueada0
Cerro0

📌 11 años

EquipoPuntos
Universitario45
Chaná39
Progreso37
Ferro Carril34
Saladero34
Remeros31
Sud América28
River Plate27
Nacional25
Ceibal25
Gladiador23
Salto Uruguay22
Libertad22
Deportivo Artigas19
Salto Rowing19
La Blanqueada15
Cerro15
Peñarol13
Almagro13
Sol de América13
Salto Nuevo8
Hindú3
Rodó0
Liga Agraria0
Tigre-2

📌 12 años

EquipoPuntos
Universitario45
Chaná39
Progreso34
Ferro Carril34
Almagro32
Peñarol30
Sol de América28
Nacional27
Cerro27
Remeros27
La Blanqueada24
River Plate23
Ceibal21
Libertad19
Salto Nuevo17
Gladiador17
Deportivo Artigas15
Liga Agraria14
Salto Uruguay13
Sud América7
Saladero7
Rodó6
Salto Rowing4
Hindú4
Tigre4

📌 13 años

EquipoPuntos
Universitario30
River Plate30
Remeros28
Ferro Carril27
Gladiador24
Progreso23
Salto Uruguay20
Nacional20
Salto Rowing18
Peñarol18
Saladero14
Sud América13
Salto Nuevo13
Chaná13
Hindú12
Cerro10
Libertad7
Ceibal1
Tigre0
Deportivo Artigas0
Almagro0

🏆 Acumulado

EquipoPuntos
Universitario279
Chaná233
Ferro Carril202
Progreso194
Nacional187
Peñarol165
Remeros160
River Plate158
Saladero157
Gladiador150
Salto Nuevo147
Ceibal143
Sud América126
Sol de América118
Deportivo Artigas113
Libertad100
Salto Uruguay99
Almagro97
Rowing92
La Blanqueada81
Cerro74
Liga Agraria68
Hindú38
Tigre36
Rodó30
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vh60
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

El MTB Salteño 2023 tendrá 4 fechas, la primera será el...

El emperador del suspenso

Hoy es el lanzamiento oficial del Campeonato Salteño de PRIMERA división…