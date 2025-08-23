🏆 Salto 12 años juega semifinales de ONFI a fin de setiembre

La selección de Salto de 12 años (Gen. 2013) jugará la fase semifinal del Campeonato Nacional de ONFI en la divisional “A” los días sábado 27 y domingo 28 de setiembre.
Los rivales en dicha instancia serán: Mercedes (Soriano), Maldonado y Palermo de Montevideo.
Los dirigidos por George Dos Santos recordemos vienen de clasificar segundos en la serie preliminar jugada en Tacuarembó, primera fue la selección local.
Ahora en esta fase semifinal clasifican los ganadores de cada una de las tres series y el mejor segundo de las tres.
📋 Series semifinales
Serie 1
- Salto, Mercedes (Soriano), Maldonado, Palermo de Montevideo
Serie 2
- Tacuarembó, Melo (Cerro Largo), Colonia, Prado de Montevideo
Serie 3
- Durazno, Piedras Blancas de Montevideo, La Teja Capurro de Montevideo, Interbancaria de Canelones
⚽ Campeonato Salteño: con la 16ª fecha a la cancha
Hoy sábado 23 de agosto se juega la 16ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, repasemos los partidos, cancha por cancha:
|🏟️ Equipos
|📌 Cancha
|⏰ Horarios y categorías
|Hindú
|Hindú
|Cancha 1: 14 hs. 10, 11, 12 años
|Chaná
|Hindú
|Cancha 2: 14 hs. 8, 6 años
|Peñarol
|Peñarol
|13 hs. 8, 9, 6, 10, 12, 11 años
|Almagro – Progreso
|Pepe Hernández
|13 hs. 6, 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
|Salto Nuevo – Nacional
|Edinson Cavani
|13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
|Deportivo Artigas – Universitario
|Universitario
|13 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
|Tigre – Ferro Carril
|Juan C. Realini
|13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años
|Saladero – Sud América
|Sud América
|13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
|Sol de América – River Plate
|Guzmán Cazzaniga
|13 hs. 10, 9, 6, 12, 7, 11, 8 años
|Liga Agraria – La Blanqueada
|La Blanqueada
|13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años
|Cerro – Gladiador
|Aníbal Hernández
|14 hs. 7, 8, 10, 11, 12 años
|Libertad – Rowing
|Rowing Cancha 1
|14 hs. 6, 8, 11 años
|Salto Uruguay
|Rowing Cancha 2
|14 hs. 10, 9, 12 años
|Rodó – Remeros
|Liga Salteña
|14 hs. 6, 10, 8, 9, 12, 11 años
Libre: Ceibal
🗺️ 13 años: mapa de la 12ª fecha del Salteño
Los partidos programados por la 12ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 24 de agosto son los siguientes:
Cancha de Universitario
- 9:30 hs. Progreso – Cerro
- 11:00 hs. Universitario – Ferro Carril
Cancha de Remeros
- 9:30 hs. Salto Nuevo – Remeros
- 11:00 hs. Gladiador – Deportivo Artigas
Cancha de Saladero
- 9:30 hs. Chaná – Libertad
- 11:00 hs. Saladero – Hindú
Cancha Tomas Green
- 9:30 hs. Tigre – Ceibal
- 11:00 hs. River Plate – Peñarol
Cancha Julio Pozzi
- 9:30 hs. Nacional – Almagro
- 11:00 hs. Salto Uruguay – Sud América
Libre: Salto Rowing
📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey
El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas.
Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.
📊 Posiciones: Universitario se aleja en el Acumulado
Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025.
Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números.
📌 7 años
|Equipo
|Puntos
|Chaná
|42
|Universitario
|38
|Ferro Carril
|35
|Ceibal
|33
|Peñarol
|32
|Nacional
|29
|Progreso
|29
|Saladero
|29
|Sud América
|28
|Remeros
|27
|Salto Nuevo
|26
|River Plate
|23
|Liga Agraria
|23
|Gladiador
|23
|La Blanqueada
|19
|Deportivo Artigas
|16
|Salto Uruguay
|16
|Libertad
|15
|Sol de América
|9
|Almagro
|8
|Tigre
|4
|Cerro
|3
|Rodó
|0
|Hindú
|0
|Salto Rowing
|0
📌 8 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|45
|Nacional
|38
|Chaná
|34
|Saladero
|33
|Salto Nuevo
|30
|Peñarol
|29
|Deportivo Artigas
|28
|Salto Rowing
|25
|Gladiador
|25
|Ceibal
|25
|Ferro Carril
|23
|River Plate
|20
|Sol de América
|19
|Libertad
|19
|Liga Agraria
|18
|La Blanqueada
|17
|Progreso
|13
|Cerro
|13
|Remeros
|13
|Almagro
|12
|Sud América
|10
|Salto Uruguay
|9
|Hindú
|4
|Rodó
|3
|Tigre
|1
📌 9 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|43
|Ferro Carril
|36
|Progreso
|35
|Gladiador
|35
|Chaná
|34
|Sol de América
|30
|Saladero
|29
|Peñarol
|27
|River Plate
|27
|Salto Nuevo
|27
|Sud América
|24
|Remeros
|23
|Ceibal
|22
|Nacional
|22
|Almagro
|18
|Salto Rowing
|15
|Liga Agraria
|13
|Tigre
|12
|Deportivo Artigas
|12
|La Blanqueada
|9
|Salto Uruguay
|9
|Cerro
|6
|Rodó
|6
|Libertad
|0
|Hindú
|0
📌 10 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|36
|Chaná
|33
|Progreso
|32
|Gladiador
|29
|Nacional
|27
|Saladero
|24
|Remeros
|23
|Deportivo Artigas
|23
|Salto Nuevo
|23
|Libertad
|23
|Peñarol
|20
|Sol de América
|19
|Ferro Carril
|18
|Almagro
|18
|River Plate
|18
|Salto Uruguay
|17
|Sud América
|17
|Ceibal
|16
|Rodó
|15
|Hindú
|15
|Tigre
|14
|Salto Rowing
|12
|Liga Agraria
|9
|La Blanqueada
|0
|Cerro
|0
📌 11 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|45
|Chaná
|39
|Progreso
|37
|Ferro Carril
|34
|Saladero
|34
|Remeros
|31
|Sud América
|28
|River Plate
|27
|Nacional
|25
|Ceibal
|25
|Gladiador
|23
|Salto Uruguay
|22
|Libertad
|22
|Deportivo Artigas
|19
|Salto Rowing
|19
|La Blanqueada
|15
|Cerro
|15
|Peñarol
|13
|Almagro
|13
|Sol de América
|13
|Salto Nuevo
|8
|Hindú
|3
|Rodó
|0
|Liga Agraria
|0
|Tigre
|-2
📌 12 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|45
|Chaná
|39
|Progreso
|34
|Ferro Carril
|34
|Almagro
|32
|Peñarol
|30
|Sol de América
|28
|Nacional
|27
|Cerro
|27
|Remeros
|27
|La Blanqueada
|24
|River Plate
|23
|Ceibal
|21
|Libertad
|19
|Salto Nuevo
|17
|Gladiador
|17
|Deportivo Artigas
|15
|Liga Agraria
|14
|Salto Uruguay
|13
|Sud América
|7
|Saladero
|7
|Rodó
|6
|Salto Rowing
|4
|Hindú
|4
|Tigre
|4
📌 13 años
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|30
|River Plate
|30
|Remeros
|28
|Ferro Carril
|27
|Gladiador
|24
|Progreso
|23
|Salto Uruguay
|20
|Nacional
|20
|Salto Rowing
|18
|Peñarol
|18
|Saladero
|14
|Sud América
|13
|Salto Nuevo
|13
|Chaná
|13
|Hindú
|12
|Cerro
|10
|Libertad
|7
|Ceibal
|1
|Tigre
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
🏆 Acumulado
|Equipo
|Puntos
|Universitario
|279
|Chaná
|233
|Ferro Carril
|202
|Progreso
|194
|Nacional
|187
|Peñarol
|165
|Remeros
|160
|River Plate
|158
|Saladero
|157
|Gladiador
|150
|Salto Nuevo
|147
|Ceibal
|143
|Sud América
|126
|Sol de América
|118
|Deportivo Artigas
|113
|Libertad
|100
|Salto Uruguay
|99
|Almagro
|97
|Rowing
|92
|La Blanqueada
|81
|Cerro
|74
|Liga Agraria
|68
|Hindú
|38
|Tigre
|36
|Rodó
|30