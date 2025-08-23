🏆 Salto 12 años juega semifinales de ONFI a fin de setiembre

- espacio publicitario -

La selección de Salto de 12 años (Gen. 2013) jugará la fase semifinal del Campeonato Nacional de ONFI en la divisional “A” los días sábado 27 y domingo 28 de setiembre.

Los rivales en dicha instancia serán: Mercedes (Soriano), Maldonado y Palermo de Montevideo.

Los dirigidos por George Dos Santos recordemos vienen de clasificar segundos en la serie preliminar jugada en Tacuarembó, primera fue la selección local.

Ahora en esta fase semifinal clasifican los ganadores de cada una de las tres series y el mejor segundo de las tres.

📋 Series semifinales

Serie 1

Salto, Mercedes (Soriano), Maldonado, Palermo de Montevideo

Serie 2

Tacuarembó, Melo (Cerro Largo), Colonia, Prado de Montevideo

Serie 3

Durazno, Piedras Blancas de Montevideo, La Teja Capurro de Montevideo, Interbancaria de Canelones

⚽ Campeonato Salteño: con la 16ª fecha a la cancha

Hoy sábado 23 de agosto se juega la 16ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2025, repasemos los partidos, cancha por cancha:

🏟️ Equipos 📌 Cancha ⏰ Horarios y categorías Hindú Hindú Cancha 1: 14 hs. 10, 11, 12 años Chaná Hindú Cancha 2: 14 hs. 8, 6 años Peñarol Peñarol 13 hs. 8, 9, 6, 10, 12, 11 años Almagro – Progreso Pepe Hernández 13 hs. 6, 8, 9, 7, 10, 11, 12 años Salto Nuevo – Nacional Edinson Cavani 13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años Deportivo Artigas – Universitario Universitario 13 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años Tigre – Ferro Carril Juan C. Realini 13 hs. 8, 9, 6, 7, 10, 11, 12 años Saladero – Sud América Sud América 13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años Sol de América – River Plate Guzmán Cazzaniga 13 hs. 10, 9, 6, 12, 7, 11, 8 años Liga Agraria – La Blanqueada La Blanqueada 13:30 hs. 8, 9, 7, 10, 11, 12 años Cerro – Gladiador Aníbal Hernández 14 hs. 7, 8, 10, 11, 12 años Libertad – Rowing Rowing Cancha 1 14 hs. 6, 8, 11 años Salto Uruguay Rowing Cancha 2 14 hs. 10, 9, 12 años Rodó – Remeros Liga Salteña 14 hs. 6, 10, 8, 9, 12, 11 años

Libre: Ceibal

🗺️ 13 años: mapa de la 12ª fecha del Salteño

Los partidos programados por la 12ª fecha del Campeonato Salteño de 13 años para el domingo 24 de agosto son los siguientes:

Cancha de Universitario

9:30 hs. Progreso – Cerro

11:00 hs. Universitario – Ferro Carril

Cancha de Remeros

9:30 hs. Salto Nuevo – Remeros

11:00 hs. Gladiador – Deportivo Artigas

Cancha de Saladero

9:30 hs. Chaná – Libertad

11:00 hs. Saladero – Hindú

Cancha Tomas Green

9:30 hs. Tigre – Ceibal

11:00 hs. River Plate – Peñarol

Cancha Julio Pozzi

9:30 hs. Nacional – Almagro

11:00 hs. Salto Uruguay – Sud América

Libre: Salto Rowing

📻 “Cancha Chica”: martes y jueves a las 11 horas por AM 1450 Radio Arapey

El programa deportivo “Cancha Chica”, que se emite hace 23 años por AM 1450 Radio Arapey, va los días martes y jueves ahora en nuevo horario, a las 11 horas.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber qué sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.

📊 Posiciones: Universitario se aleja en el Acumulado

Repasemos la tabla de posiciones del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2025.

Vale señalar que la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años, con todos los números.

📌 7 años

Equipo Puntos Chaná 42 Universitario 38 Ferro Carril 35 Ceibal 33 Peñarol 32 Nacional 29 Progreso 29 Saladero 29 Sud América 28 Remeros 27 Salto Nuevo 26 River Plate 23 Liga Agraria 23 Gladiador 23 La Blanqueada 19 Deportivo Artigas 16 Salto Uruguay 16 Libertad 15 Sol de América 9 Almagro 8 Tigre 4 Cerro 3 Rodó 0 Hindú 0 Salto Rowing 0

📌 8 años

Equipo Puntos Universitario 45 Nacional 38 Chaná 34 Saladero 33 Salto Nuevo 30 Peñarol 29 Deportivo Artigas 28 Salto Rowing 25 Gladiador 25 Ceibal 25 Ferro Carril 23 River Plate 20 Sol de América 19 Libertad 19 Liga Agraria 18 La Blanqueada 17 Progreso 13 Cerro 13 Remeros 13 Almagro 12 Sud América 10 Salto Uruguay 9 Hindú 4 Rodó 3 Tigre 1

📌 9 años

Equipo Puntos Universitario 43 Ferro Carril 36 Progreso 35 Gladiador 35 Chaná 34 Sol de América 30 Saladero 29 Peñarol 27 River Plate 27 Salto Nuevo 27 Sud América 24 Remeros 23 Ceibal 22 Nacional 22 Almagro 18 Salto Rowing 15 Liga Agraria 13 Tigre 12 Deportivo Artigas 12 La Blanqueada 9 Salto Uruguay 9 Cerro 6 Rodó 6 Libertad 0 Hindú 0

📌 10 años

Equipo Puntos Universitario 36 Chaná 33 Progreso 32 Gladiador 29 Nacional 27 Saladero 24 Remeros 23 Deportivo Artigas 23 Salto Nuevo 23 Libertad 23 Peñarol 20 Sol de América 19 Ferro Carril 18 Almagro 18 River Plate 18 Salto Uruguay 17 Sud América 17 Ceibal 16 Rodó 15 Hindú 15 Tigre 14 Salto Rowing 12 Liga Agraria 9 La Blanqueada 0 Cerro 0

📌 11 años

Equipo Puntos Universitario 45 Chaná 39 Progreso 37 Ferro Carril 34 Saladero 34 Remeros 31 Sud América 28 River Plate 27 Nacional 25 Ceibal 25 Gladiador 23 Salto Uruguay 22 Libertad 22 Deportivo Artigas 19 Salto Rowing 19 La Blanqueada 15 Cerro 15 Peñarol 13 Almagro 13 Sol de América 13 Salto Nuevo 8 Hindú 3 Rodó 0 Liga Agraria 0 Tigre -2

📌 12 años

Equipo Puntos Universitario 45 Chaná 39 Progreso 34 Ferro Carril 34 Almagro 32 Peñarol 30 Sol de América 28 Nacional 27 Cerro 27 Remeros 27 La Blanqueada 24 River Plate 23 Ceibal 21 Libertad 19 Salto Nuevo 17 Gladiador 17 Deportivo Artigas 15 Liga Agraria 14 Salto Uruguay 13 Sud América 7 Saladero 7 Rodó 6 Salto Rowing 4 Hindú 4 Tigre 4

📌 13 años

Equipo Puntos Universitario 30 River Plate 30 Remeros 28 Ferro Carril 27 Gladiador 24 Progreso 23 Salto Uruguay 20 Nacional 20 Salto Rowing 18 Peñarol 18 Saladero 14 Sud América 13 Salto Nuevo 13 Chaná 13 Hindú 12 Cerro 10 Libertad 7 Ceibal 1 Tigre 0 Deportivo Artigas 0 Almagro 0

🏆 Acumulado

Equipo Puntos Universitario 279 Chaná 233 Ferro Carril 202 Progreso 194 Nacional 187 Peñarol 165 Remeros 160 River Plate 158 Saladero 157 Gladiador 150 Salto Nuevo 147 Ceibal 143 Sud América 126 Sol de América 118 Deportivo Artigas 113 Libertad 100 Salto Uruguay 99 Almagro 97 Rowing 92 La Blanqueada 81 Cerro 74 Liga Agraria 68 Hindú 38 Tigre 36 Rodó 30