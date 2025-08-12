🏆 Qué pase el campeón

- espacio publicitario -

Cuando ingresó el plantel de Universitario al Parque Carlos Ambrosoni, la “guardia de honor” no faltó desde los jugadores de Salto Nuevo.

Obviamente que en el saludo, cuota de fraternidad y valoración al reciente Campeón del Interior. Después de todo, para Universitario fue el primer partido a nivel local después de la consagración alcanzada.

Y en el caso de Salto Nuevo, no pocos para debutar, entre ellos, el propio Director Técnico, Prof. Fabián Paiva. (Registro gráfico: Vicente Massarino, EL PUEBLO).

🍝 «Después del empate, un fideo para la banda»

Durante los meses sin fútbol, la Comisión Directiva de Libertad, más aquellos colaboradores directos del club (los que no faltan), con manos a la obra: adecuar de la mejor manera la sede social, desde lo estético a lo funcional.

Al paso del tiempo, el cambio ha sido notorio y a favor. Pero ahora es otro tiempo: el fútbol llegó también para Libertad y en la primera fecha, el resultado fue saliente, desde el momento que hubo reparto de puntos frente a Salto Uruguay.

Desde la entidad del “Lobo” en Barrio Cien Manzanas, la foto para revelar y la confesión del hecho: “después del empate, un fideo para la banda”. Y la verdad es una: los fideos no faltaron.

🔵 En Nacional rige la ley de «todos juntos»

“Claro que fue un golpe duro para todos los que somos parte de Nacional. Pero hay que superarlo. Hay que jugarnos otra vez para ser lo que queremos ser”.

Fue el domingo a la mañana, a partir de la confesión de Alejandro Torrens a EL PUEBLO: “y bien que sabemos que el partido de hoy trasciende demasiado”.

En la tarde-noche del Dickinson, Nacional alcanzaba el 3 a 2 final ante Ferro Carril. De última, la habilitación de Agustín Suárez y el frentazo a las piolas por Alan Aranda.

Al “gigante del Cerro”, así se autoproclaman en Nacional, no le faltaron orientaciones en materia de conceptos y objetivos, y uno en primera fila: “paso a paso, unidos con confianza y humildad, sigamos todos juntos”.

🧤 Las manos de Peruchena y el «Coti» de la espera

El desgarro es consecuencia concreta para justificar la ausencia de Carlos Eduardo Regueira en el arco de Nacional.

La decisión del DT, a todas luces inevitable: concederle la titularidad a Lucas Peruchena, el golero de alternativa de 18 años y Campeón del Interior con Salto en la edición 2024.

De hecho, Lucas volverá a ser el golero desde el arranque cuando Nacional enfrente a Libertad en la segunda fecha del Campeonato Salteño.

Ante el “Lobo”, la ausencia de Enzo González, expulsado ante Ferro Carril. El ingreso de Franco “Chino” González para afrontar los minutos siguientes es toda una señal: se puede quedar con esa función.

Desde el medio campo hacia arriba, las interrogantes son capaces de revolotear, teniendo en cuenta la eficacia alcanzada por quienes se integraron en el inicio del segundo tiempo: Nicolás Arbiza y Enzo Zapata. Sostenes los dos, para la evolución de Nacional: empatando primero y ganando después.