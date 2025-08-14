🏆 Parque Solari es de la «A»: en la Liga y lejos del hincha

- espacio publicitario -

🏅 «No es lo que nos gusta… pero es lo que se dio»

El martes pasado fue el día en que Parque Solari definitivamente se convirtió en ganador del Acumulado en la Divisional «B».

Fue primero al término de las 16 fechas, adquiriendo el derecho de avanzar al máximo círculo de la Liga Salteña de Fútbol.

Ese día se conoció el pronunciamiento del Tribunal de la «B», avalando el reclamo de puntos de Parque Solari frente a Dublín Central, por inclusión antirreglamentaria de un jugador. El partido había concluido empatado 1 a 1.

A la luz de la victoria de Almagro, iría a producirse un partido adicional entre Parque Solari y Almagro. Ambos sumaban 31 puntos, pero con el Tribunal fallando a favor de Parque Solari, el equipo de la calle 1º de Mayo se quedó con la primera posición.

Es el primer ascendido a la «A».

🏆 Venga esa copa

Era obvio que el Tribunal fallaría en pro de Parque Solari, teniendo en cuenta la inapelabilidad del hecho: todo estaba demasiado claro.

A tal punto que en esa noche de martes acudieron a la sesión de la Divisional «B», familiares directos del Dr. Hugo Ariel Guerra. Fue el nombre elegido para la copa destinada al campeón de la divisional.

Una manera de rendir homenaje a quien fue en vida, un tenaz y consecuente dirigente de la «B», más allá de otras áreas de la que formó parte en la Liga Salteña de Fútbol.

Presencia de algunos jugadores de Parque, para ser receptores de la copa en cuestión.

Al paso de las horas, ya en la sede social, el directivo no se guardó el pensamiento:

Tras la entrega del trofeo, la caravana que se compuso tuvo como punto de llegada la sede social, donde el reencuentro del plantel no faltó.

Parque Solari se durmió tarde. Fue su noche. Lejos de la cancha, pero bien adherido a la recompensa de ese campeón que llegó y ascendió.

ELEAZAR JOSÉ SILVA

⚽ Cerro-Saladero y Almagro-El Tanque: el otro que falta

Tras revelarse el pronunciamiento del Tribunal Arbitral de la Divisional «B», el objetivo inmediato: apuntar a la primera fecha de los play off, los que determinarán el segundo ascenso al círculo superior de la Liga Salteña de Fútbol.

Más allá del máximo puntaje a favor de Parque Solari, en el plano inmediato aparecen Almagro con 31 puntos, Saladero 29, Cerro 26 y El Tanque 24.

Se enfrentarán el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto, para que los ganadores discutan en partido final quién se suma a Parque Solari en el ascenso a la «A».

🏟️ Jugando en el estadio

Para tener en cuenta: los dos partidos enmarcados en la primera fecha se jugarán el sábado 16 de agosto en el Parque Ernesto Dickinson.

Horario y partidos:

Hora 18:30 – Cerro vs Saladero

vs Hora 20:45 – Almagro vs El Tanque

🎯 El destino de resolución

Si el sábado vencen Saladero y Almagro, ambos irán a la final. Son los que tienen ventaja deportiva.

En caso de empate o victorias de Cerro y El Tanque, se apelará a un segundo partido.

Para clasificar a la final, Cerro y El Tanque deben por lo menos ganar un partido y empatar el restante.

En caso de victoria de cada uno, avanza el segundo y el quinto, en este caso, Almagro y Saladero.

Los ganadores irán a una final única: 90 minutos y, en caso de equilibrio, tiempo suplementario de 30′. Si persiste la igualdad, ejecución de tiros desde el punto penal.

📜 Parque de la historia

Esta consagración de Parque Solari se transforma en histórica.

Es la primera vez que es campeón de la divisional, pero no la primera vez que asciende a la «A». Ya lo hizo en la temporada 2010, cuando fue uno de los dos que escaló desde la «B». El restante: Salto Nuevo.

En ese 2010, Parque Solari afrontó un total de 22 partidos, de los cuales ganó 16, empató 4 y perdió 2, con 47 goles a favor y 26 en contra.

Sumó un total de 52 puntos. Al año siguiente debutó en la «A», siendo goleado en la primera fecha por Salto Uruguay, en el registro final de 5 a 2.